In einer Schwulenbar: Cher mischt US-Wahlkampf auf

Ikonen-Ikone (einmal reicht nicht) Cher trat auf einem virtuellen Benefizkonzert zur Unterstützung von Präsidentschaftskandidat Joe Biden auf. Sie sang das Lied: „Happiness Is a Thing Called Joe“ und dichtete ihrem Favoriten zu Ehren sogar die Lyrics um. Anschließend besuchte sie eine Schwulenbar in Las Vegas und forderte die Jungs zum Wählen auf – indem sie deutlich machte, sollte Trump erneut gewählt werden, könnte es für Queers schlimmer werden, als es jemals war.

Am 3. November 2020 finden die Präsidentschaftswahlen statt. Es geht um viel – wenn nicht sogar um alles. Die Demokraten kämpfen mit allen Mitteln – und sie kämpfen nicht allein. Chers Auftritt war der krönende Abschluss einer Benefizveranstaltung mit dem Titel „I Will Vote“ im Rahmen von Joe Bidens Präsidentschaftskampagne. Vor ihr waren bereits Stars wie Jennifer Hudson, P!nk, John Legend und die Black Eyed Peas aufgetreten, um den Demokraten zu unterstützen.

Cher schrieb als Hommage an Joe Biden sogar die Lyrics des 1943 oscarnominierten Songs aus dem Musical „Cabin in the Sky“ kurzerhand um.

„He’s got a way that makes the angels heave a sigh / When they know president Joe’s passing by.

...

Right now our country’s gloomy, fear is in the air / But when Joe’s president, hope is everywhere.

...

Joe will keep us safe — that’s all we need to know.“