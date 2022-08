Coccinelle zu Ehren: Welches Geschlecht hat der Marienkäfer, Marie?

Die am 31. August 1931 in Paris geborene Jacqueline Charlotte Dufresnoy wurde in den Nachkriegsjahrzehnten in ihrer Heimatstadt unter dem Namen Coccinelle als Sängerin und Entertainerin bekannt. Sie begann ihre Karriere als Künstlerin 1953 im „Mme. Arthur“ mit Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi und später im „le caroussel“. Jenem Etablissement der Reichen und Schönen mit Lust an der Zersetzung der konservativen Moral. Hier traf sie mit anderen späteren Berühmtheiten wie April Ashley und – angeblich – Amanda Lear auf.

× Erweitern Grafik: Google Google ehrt die Künstlerin und Aktivistin für trabs Rechte mit diesem Doodle

Von ihnen unterschied sich Coccinelle: Sie kam bereits als selbstbewusste Frau in das berufliche Nachtleben, nicht als Crossdresserin. Obwohl beides für die Sittenwächter das gleiche war und es Repressalien der Polizei, des Staates und der Kirche nach sich ziehen konnte und auch sollte. Als „zu mädchenhaft“ wurde sie mit 17 nach nur sechs Tagen aus dem Militärdienst geschmissen und auch für die Fabrikarbeit wurde sie als nicht tauglich verlacht. Sie entschied trotzig, nur noch als Frau in Erscheinung zu treten, was sie bis an ihr Lebensende mit Power tat. Mit soviel Power, dass sie nicht nur die erste Namensänderung Frankreichs durchsetzte, worauf ihre Ehe geschieden und sie aus der Katholischen Kirche exkommuniziert wurde.

Für die streng gläubige Frau ein unhaltbarer Zustand. Schon knapp drei Jahre nach ihren – in Frankreich verbotenen – geschlechtsangleichenden Maßnahmen, erreichte sie die – ebenfalls verbotene – Personenstandsänderung. Eine Sensation, die sie weltweit bekannt und zu einer der wichtigsten Gründungsfiguren der trans Emanzipationsbewegung machte. Die zweite neue Liebe erhielt den Segen der Kirche dann wieder, Tourneen und zeitweise Wohnsitzwechsel nach Kanada und Berlin – dort unter anderem mit Engagements bei Romy Haag – sorgten für finanzielle Sicherheit.

Ihr und ihrem noch bis kurz vor ihrem Tod am 9. Oktober 2006 fortgesetzten Aktivismus zu Ehren, eröffnete die Stadt Paris am 18. Mai 2017 die „Promenade Coccinelle“ unweit ihrer frühen Wirkungsstätten zwischen Nr. 2 und Nr. 16 des Boulevard de Clichy. Es war die erste Straßenbenennung mit dem Namen eines trans Menschen in Europa.

Ideologisches ...

Foto: Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH) Gedenkfeier für Lili Elbe Die Geschichte von Lili Elbe ist im Zuge einer Hollywoodverfilmung HIER anhand ihrer eigenen und zeitgenössischer Aufzeichnungen als Website entstanden. Auch das hier bei der Gedenkfeier übergebene Grab mit Gedenkstein wurde unter anderem durch Erlöse aus dem Prohjekt finanziert.

Über Marie-Luise Vollbrecht ist viel geschrieben worden. Zurecht. Sie biegt die Realität ihres Fachbereichs der Biologie in die Fugen eines ideologischen Überbaus, einem protofaschistischen Feminismus. Das böse Adjektiv vor dem so wichtigen Frauenkampf deshalb, weil dieser Feminismus nicht nur eine – fragwürdige – Definitionshoheit darüber beansprucht, welcher Mensch Frau ist. Menschenrechtsfeindlich ist es bereits, wenn Menschen ihr Recht auf Selbstbestimmung abgesprochen wird. Alle Alarmglocken sollten aber klingeln, wenn neben einem Ideal ein Feindbild etabliert wird. Die Netzwerke in denen sich Frau Vollbrecht bewegt, entwickeln unter Ausnutzung der Freiräume unserer offenen Gesellschaft im Wechselspiel mit Medien und Politik ein diffuses Narrativ aus Angst vor sexuellen Übergriffen, einem Reflex zur Besitzstandswahrung gegen Männer, die zu weich oder faul für die Männerwelt sind, die den leichten Weg als Frau gehen wollen, weil sie als Männer leichtes Spiel gegen Frauen hätten zudem mit den Quoten und den Strukturen ...

Frau Vollbrecht argumentiert auf Twitter, dass Transsexuelle im Dritten Reich – anders als jüdische Menschen – nur eine medizinische Behandlung über sich ergehen hätten lassen müssen, um den bereits in der Kaiserzeit eingeführten „Transvestitenschein“ zu erhalten, der vor Verfolgung und sicherem Tod geschützt hätte. Nicht nur ist in dieser völlig unnötig aufgemachten Opferstatus-Debatte die Verharmlosung ungewollter, zwangsmäßiger medizinischer Versuchs-Behandlungen und -Operationen reichlich forsch, der Stand der laufenden historischen Forschung dazu verbietet eine derart polemische Deutung eigentlich.

... und ganz wissenschaftlich: Wikipedia ist keine Doktorarbeit und ein Penis tatsächliche keine Vagina. Aber:

Textpassagen und Screenshots aus dem Onlineprojekt Wikipedia wurden auf Twitter vom Netzwerk der reinen Frauen als Belege für die Nichtopfernichtfrauen herumgereicht. Hätten wir das für diesen Artikel getan, wäre ein falsches Bild der Geschichte der medizinischen Entwicklung der Transition entstanden. Aus dieser selbst angegebenen Quelle ...

... erschufen Wikipedianer*innen im Artikel über die heute zu ehrende frühe Nachkriegspionierin Coccinelle diese gar nicht belegtauglichen Scheinwahrheiten:

Dr. Georges Burou entwickelte für die Mann-zu-Frau-Vaginoplastik die Technik der „Penis-Inversion“. Diese ermöglicht es trans Frauen, sexuelle Erregung bis hin zum Orgasmus zu erleben. Ob diese ihnen nach den Behandlungen der Nazimedizin noch zuteil waren? Das von Hirschfeld und seinen Ärzten gesammelte Berliner Wissen über die Variationen der Geschlechter und deren Behandlungen wurde im Zuge der Bücherverbrennung vernichtet. Dr. George Burou musste, wie die von ihm heimlich angeleiteten andere Ärzt*innen weltweit, ohne anfangen. Er wird in der Times mit folgendem Satz zitiert,

„Ich verwandle keine Männer in Frauen. Ich transformiere männliche Genitale in Genitale, die einen weiblichen Aspekt haben. Der ganze Rest ist im Kopf des Patienten."

Hartnäckig haben sich ideologische Dogmen eines schwarz-weißen Genderspektrums auch im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft eingenistet. Dass es dort ausgerechnet aus der wíssenschaftlichen Disziplin heraus zwangsfixiert wird, die schon Rassismus und Endlösung den nötigen Erkenntnisanschein zurechtforschte, ist nicht nachvollziehbar.