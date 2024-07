Der queerpolitische Aufbruch geht weiter!

Die liberale Fraktion im Europaparlament „renew europe” lud zum ersten Pride-Empfang nach Berlin. Neben den wichtigen Rück- und Vorschauen auf Europa nahm auch eine Bestandsaufnahme der Vorhaben der Ampel großen Raum ein.

× Erweitern Foto: Christian Knuth Michael Kauch (rechts) und Jürgen Lenders (links)

Michael Kauch, der bis zum Ende der aktuellen Legislaturperiode des EU-Parlaments Abgeordneter ist und Jürgen Lenders, der queerpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, informierten die rund 100 Besucher*innen über den Stand der Dinge in Sachen LGBTIQ*-Politik. Michael Kauch erinnerte daran, dass die Ampel – bei allen Querelen und Streits – in Sachen Menschenrechtspolitik die bestdenkbare Parteienkoalition sei und der queerpolitische Aufbruch das ambitionierteste Projekt dieser Art einer Bundesregierung aller Zeiten.

Natürlich geht es vielen Aktivist*innen und Betroffene der LGBTIQ*-Communitys zu langsam. Schaut Mensch sich aber an, was schon abgearbeitet wurde von der langen Liste der Vorhaben, dann ist ein Schulterklopfer der Beteiligten von SPD, Grünen und FDP durchaus gerechtfertigt:

das Blutspendeverbot ist Geschichte

das Diskretionsgebot als Abschiebegrund ist Geschichte

das Transsexuellengesetz ebenfalls

an seine Stelle tritt eines der modernsten Selbstbestimmungsgesetze der Welt

der Aktionsplan als umfassendes Querschnittsaufgabe für alle Ministerien ist in Kraft

Hasskriminalität gegen Queens wird besser erfasst und schärfer bestraft

LGBTIQ* aus Afghanistan können nach Deutschland flüchten

Jürgen Lenders erklärte, was noch an Aufgaben vor den Koalitionären liegt und auch bis zum Ende der Legislatur abgearbeitet werden soll. Unter anderem:

Erweiterung Artikel 3 Grundgesetz um das Merkmal sexuelle Orientierung

Reform des Abstammungsrechtes für Regenbogenfamilien

Die EU vor großen Herausforderungen

× Erweitern Foto: C. Knuth Michael Kauch

Es wurde auch im Austausch mit dem Auditorium auf die rechtliche Lage von Regenbogenfamilien und die Notwendigkeit einer fairen Balance zwischen den Interessen von Müttern und Vätern eingegangen. Auch Mehrelternschaften und die Verantwortungsgemeinschaft wurde angesprochen.

× Erweitern Foto: Tiziana Fabia / AFP Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban

Auf europäischer Bühne wird die Arbeit für queere Rechte durch eine konservativ-rechtspopulistische Mehrheit im neuen EU-Parlament schwieriger, so Michael Kauch mahnend. Besonders Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sei eine Gefahr für Minderheiten. Er beschrieb, wie Meloni als Jugendministerin Rechte für LGBTIQ* unterstützte, jetzt aber dagegen agiert, um politische Vorteile zu erzielen. Insbesondere hob er das Verbot der Leihmutterschaft und die Strafverfolgung italienischer Paare, die im Ausland Leihmutterschaft in Anspruch nehmen, hervor.

Für die nächste Wahlperiode fordert Kauch einen engagierten EU-Aktionsplan, insbesondere mit Blick auf die neuen Mehrheiten im Europäischen Parlament. Er fordert die gegenseitige Anerkennung von Regenbogenfamilien, Rechtsberatung in der gemeinsamen Asylpolitik und mögliche Sanktionen in der Entwicklungspolitik bei Verschärfungen von Strafgesetzen gegen LGBTIQ*. Kauch betonte die Notwendigkeit, dass die EU auch außenpolitisch die Rechte von LGBTIQ*-Personen verteidigt. Er nannte positive Entwicklungen in Ländern wie Botswana und Namibia, aber auch besorgniserregende Rückschritte in Ländern wie Uganda und Ghana, wo härtere Gesetze gegen Homosexuelle erlassen wurden.