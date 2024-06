Ein Drittel der Welt verbietet Homosexualität!

Ein neuer Bericht der Internationalen Vereinigung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intersexuellen (Ilga World) deckt auf, dass Homosexualität in einem Drittel aller Länder der Welt nach wie vor unter Strafe steht. In zwölf dieser Länder droht Betroffenen sogar die Todesstrafe.

Der Report gibt Einblicke in eine Welt im Wandel: Während 131 der 193 UN-Mitgliedsstaaten gleichgeschlechtliche Beziehungen mittlerweile legalisiert haben, vornehmlich in Europa und Amerika, werden sie in 62 Ländern, überwiegend in Afrika und Asien, weiterhin strafrechtlich verfolgt. Diese Zahlen zeigen eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den frühen 1990ern, als in mehr als 110 Staaten gleichgeschlechtliche Handlungen kriminalisiert waren.

Die Lage in bestimmten Ländern gibt jedoch Anlass zur Sorge. Uganda hat im März 2023 eines der strengsten Anti-LGBTIQ*-Gesetze der Welt erlassen. Der Irak hat im April 2024 Homosexualität gesetzlich verboten, mit drohenden Haftstrafen von bis zu 15 Jahren. Auch Indonesien macht mit der geplanten Strafbarkeit von „obszönen Handlungen“ und „öffentlicher Anstößigkeit“, die 2026 in Kraft treten soll, einen bedenklichen Schritt. Diese vage Formulierung gibt Raum für subjektive Auslegungen, was die Rechtsunsicherheit für LGBTIQ*-Personen und anderer Minderheiten erhöht.

Besonders alarmierend ist, dass in sieben Staaten – darunter Brunei, Mauretanien, Iran, Nigeria, Saudi-Arabien, Jemen und Uganda – gleichgeschlechtliche Beziehungen mit dem Tod bestraft werden können. Fünf weitere Länder, einschließlich Afghanistan und Pakistan, halten die Todesstrafe unter einem unsicheren Rechtsrahmen für möglich.

ILGA stellt zudem besorgt eine Zunahme von Einschränkungen der Meinungs- und Vereinigungsfreiheit fest. Mindestens 59 Länder haben repressive Maßnahmen gegen die LGBTIQ*-Gemeinschaft verhängt, von Zensur bis hin zu Festnahmen und Verfolgungen. Gesetze gegen die „Förderung“ von Homosexualität wurden in Ländern wie Jordanien, Kirgisistan und Russland erlassen.