Facebooks Weihnachtswunder? Schwuler Kuss in Mekka wieder da

Etwas über eine Woche vor Weihnachten posteten die beiden Aktivisten Mohamed Hisham und Amed Sherwan eine Fotomontage eines Kusses vor der Kaaba in Mekka unter der Regenbogenflagge. Eine unvorstellbare Welle des Hasses schlug ihnen entgegen. Und das größte soziale Netzwerk der westlichen Welt knickte vor religiösen Eiferern und Hass ein: Es sperrte beiden Männern die Accounts bei Instagram und Facebook.

Erfahren haben das die Follower und Fans von Aktivist Sherwan, der sich seit seiner Flucht aus dem Irak schon oft das Thema Homosexualität als Kern seines Protestes gegen fundamentalistische Moslems aussuchte, über die Säkulare Flüchtlingshilfe, in der er und Hisham aktiv sind,

Am heutigen zweiten Weihnachtstag meldete sich Sherwan selbst über seinen wieder zugängigen Facebook-Account zurück und klagt an:

„Es ist über eine Woche her, dass ich diese Fotomontage gepostet habe, auf der ich einen Freund küsse vor der Kaaba in Mekka, auf der eine Regenbogenfahne weht, während am Himmel ein Regenbogen zu sehen ist: Ein friedliches Statement für Liebe in allen seinen Variationen.