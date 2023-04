Fall Latzel: Freispruch aufgehoben!

×

Foto: C. Knuth

LSVD Artikel 3

50.000 Unterschriften zur Ergänzung des Artikel 3 des Grundgesetzes um das Merkmal sexuelle Orientierung überreichte der LSVD fast auf den Tag genau vor 12 Jahren, am 30. März 2011, an die damalige Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Bis heute ist diese Forderung an die Politik nicht erfüllt worden. Im aktuellen Koalitionsvertrag der Ampel steht auf Seite 120: