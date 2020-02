Forderung: Kann die FDP nach Thüringen noch an CSDs teilnehmen?

Foto: TSK Weil, Torsten Bodo Ramelow war Deutschlands erster linker Ministerpräsident

Der Schock im politischen Betrieb sitzt tief, dass ein Abgeordneter der FDP mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt wurde. Dennoch werden auch schon Stimmen nach queeren Konsequenzen laut.

Selbst Bundes-FDP schockiert

Die nächsten Tage erst werden zeigen, was da in Thüringen eigentlich gerade passiert ist. Selbst das Präsidium der Bundes-FDP zeigte sich in ersten Reaktionen geschockt über das von der AfD lancierte Spiel bei der Wahl zum Ministerpräsidenten. Im dritten Wahlgang hatte der AfD-Kandidat null Stimmen erhalten, also auch keine aus den eigenen Reihen, dafür ging der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit einer Stimme Vorsprung vor dem bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow als Sieger aus Abstimmung hervor – und nahm die Wahl trotzdem an.

Wie gesagt. Es wird ein wenig Zeit benötigen, die Ursachen zu ergründen. Alle demokratischen Parteien hatten eine Zusammenarbeit mit oder Duldung durch die von Faschist** Bernd Höcke geführte AfD-Fraktion ausgeschlossen. Thomas Kemmerich hätte diese Wahl nach den ungeschriebenen Gesetzen des parlamentarischen Umgangs daher nicht annehmen dürfen.

Linke Queers fordern CSD-Teilnahmeverbot

Sollte es allerdings dabei bleiben, wird sich die queere Community einmal mehr mit dem Thema Teilname von Parteien an den CSDs auseinandersetzen müssen. Die Bundessprecher*innen von DIE LINKE.queer Katharina Jahn, Daniel Bache und Frank Laubenburg versendeten soeben einen diesbezüglichen Appell:

„Der bislang selbstverständliche antifaschistische Konsens, nicht mit der AfD zu kooperieren, wurde heute in Thüringen gebrochen, trotz vorheriger Aussagen von CDU und FDP, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Wer mit Faschist*innen wie Björn Höcke paktiert, der disqualifiziert sich selbst. Als Bewegung müssen wir der anhaltenden Normalisierung der AfD endlich ein Ende setzen und jede Zusammenarbeit konsequent ächten. FDP und Unionsparteien müssen nun von der Teilnahme an den kommenden CSDs ausgeschlossen werden.“

Die nächsten Tage werden sicher politisch die spannendsten der jüngeren Geschichte.

** Björn Höcke darf nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Meiningen als Faschist bezeichnet werden. Dieses Werturteil fußt dem Gericht nach auf „einer überprüfbaren Tatsachengrundlage“.