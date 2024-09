FREIE WÄHLER: Verfassungswidriges Personenstandsrecht?

In Rheinland-Pfalz knistert es bei den FREIEN WÄHLERN. Der Landesparteitag naht – doch was einige als politische Routine bezeichnen würden, hat sich in einen handfesten Skandal verwandelt.

Grund dafür: Mehrere Anträge mit queer-feindlichen Inhalten, eingereicht von prominenten Vertretern der Partei, darunter der Landesgeneralsekretär Christian Zöpfchen und die parlamentarische Geschäftsführerin Lisa-Marie Jeckel. Die FREIE WÄHLER BAG Queer ist empört und sieht die Grundwerte der Partei in Gefahr.

Bundesvorsitzender schlägt Alarm

Expand Foto: FREIE WÄHLER queer Daniel Meincke

Daniel Meincke, Bundesvorsitzender der BAG Queer, spart nicht mit Kritik: „Die Anträge aus Rheinland-Pfalz stehen im klaren Widerspruch zu den Werten unserer Partei. Erst vor wenigen Monaten betonte unser Europaabgeordneter Joachim Streit im Sommerinterview, dass ‚Queer zum Leben dazugehört.‘ Was hier jetzt passiert, ist ein Rückschritt ins Mittelalter!“

Skandalöser Antrag: „Divers“ soll abgeschafft werden

Besonders entsetzt zeigt sich Meincke über die Forderung, die Geschlechtsbezeichnung „Divers“ aus offiziellen Dokumenten zu streichen. „Das ist nicht nur ignorant, das ist schlichtweg wissenschaftlich falsch. ‚Divers‘ wurde eingeführt, weil es biologisch notwendig ist. Es gibt Menschen, die eben nicht in die Kategorien Mann oder Frau passen! Will die Partei jetzt ein verfassungswidriges Personenstandsrecht schaffen?“ poltert Meincke.

Bizarre Forderung zur Beflaggung

Doch das ist nicht alles: Auch der Antrag, öffentliche Gebäude nur noch mit der deutschen Nationalflagge zu beflaggen, sorgt für Stirnrunzeln. „Die {Regenbogen- A. d. R.}Flagge steht für Freiheit – und dazu gehört auch, auf Missstände aufmerksam zu machen! Sollen wir jetzt auf Solidaritätsbekundungen verzichten? Der Vorschlag ist einfach absurd und nicht durchdacht,“ schimpft Meincke weiter.

Zweifel an der Ernsthaftigkeit von Jeckel und Zöpfchen

Für zusätzliche Verwirrung sorgt die Tatsache, dass Lisa-Marie Jeckel seit Jahresbeginn Rheinland-Pfalz in der BAG Queer vertritt. „Wie können solche Anträge kommen, wenn Jeckel uns doch repräsentiert? Da muss sie sich erklären! Auch von Zöpfchen hätten wir mehr Respekt vor den liberalen Werten der FREIEN WÄHLER erwartet“, kritisiert Meincke scharf. *ck/Quelle: BAG FREI WÄHLER queer