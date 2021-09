Interview • Sebastian Czaja: „Ich möchte, dass wir einen neuen Stil von Politik finden.“

Corona, Regenbogenzebrastreifen, Digitalisierung. Und überraschende Verbindungen zwischen zwei Lagern, die sich nach alter politischer Geografie eigentlich konträr gegenüberliegen. Wir sprachen mit Sebastian Czaja, FDP-Vorsitzender und Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin.

Was lief queerpolitisch gut, was nicht so gut aus FDP-Sicht?

Ich glaube, wir können zunächst insgesamt festhalten, dass wir einen sehr guten und engen Austausch haben mit allen Akteuren. Was ich zweitens sehr gut in Erinnerung habe, war die Aktion mit den Regenbogenzebrastreifen. Wir konnten den im letzten Jahr in Schöneberg für ein paar Wochen sichtbar anbringen, am Ende ist er aber nicht dauerhaft genehmigt worden. Besonders an dieser Stelle hätte ich das gut gefunden, wenn da eine Verbindung zwischen den beiden Kiezen stattgefunden hätte. So wie es ja in anderen großen Städten in der Welt auch zu finden ist. Da müssen wir dranbleiben, als Fraktion haben wir das dokumentiert. Der dritte Punkt war das ganze Thema Städtepartnerschaften. Wie werden Städtepartnerschaften im Kontext Diskriminierung bzw. diskriminierungsfreier Umgang in der Gesundheitsversorgung – hier speziell auch von trans* Personen – in den anderen Städten im Austausch nicht nur dokumentiert, sondern auch politisch platziert. Der vierte Punkt ist ein Antrag zur Unterstützung des Kinderwunsches auch für homosexuelle Partnerschaften, den wir ins Parlament eingebracht haben. Hier sind wir aber ausgebremst worden und der Antrag ist bislang nicht beraten worden. Den werden wir in die nächste Legislaturperiode mitnehmen und wieder einbringen. Egal in welcher Rolle wir uns wiederfinden. Das entscheidet ja der Wähler am 26. September.

× Erweitern Foto: FDP Berlin Leider nur ein temporäres Vergnügen und Symbol: Der Regenbogenzebrastreifen in Tempelhof-Schöneberg

Sie meinen eine Bundesratsinitiative dazu?

Genau. Da werden wir nicht locker lassen. Einen letzten Punkt hätte ich fast vergessen, weil er so naheliegend ist, aber dadurch auch leider oft irgendwie so weit weg: Das Thema um die Bedeutung von Großveranstaltungen. Ich habe dazu Vertreter vom CSD in den Wirtschaftsausschuss geladen, weil es mich massiv geärgert hat, dass man die Rolle und Tragweite des CSD in der Stadt nicht richtig einschätzt, auch wirtschaftlich. Wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt, könnte man denken, da steht eine große Maschinerie dahinter, das ist ein Profitbetrieb. In Wahrheit steckt da unendlich viel Ehrenamt drin. Da fließt so viel privates Geld rein, so viel persönliche Verantwortung und es werden persönliche Risiken übernommen. Und die Stadt ist nicht bereit, das wertzuschätzen. Ich meine, gerade in der Diskussion im Rahmen der Pandemie könnten wir doch eine Form von kommunaler Gesellschaft dafür finden, die dem CSD ein Organisationsbüro zur Verfügung stellt. Es braucht nicht immer gleich hohe Summen vom Steuerzahler, auch die kleinen Dinge helfen viel. Mir geht es um Infrastruktur und Wertschätzung und auch um Anerkennung dafür, was der CSD, im Übrigen wie ein Berlin Marathon und andere Großveranstaltungen auch, der Stadt an wirtschaftlichem Mehrwert bringt.

Der CSD prägt diese Stadt genauso wie andere Großveranstaltungen, wie der Karneval der Kulturen und gehört zur Stadt Berlin dazu.

Es hat mich massiv geärgert, dass hier nichts passiert ist, und deshalb habe ich in meiner Rolle als Sprecher für Wirtschaftspolitik gesagt, dass das aufgearbeitet gehört. Das Thema gehört in den Wirtschaftsausschuss.

Die Grünen haben im letzten Jahr eine große Bilanz zur Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt” (IGSV) erstellen lassen. Die IGSV ist ja sozusagen der queerpolitische Masterplan der Stadt, auf den die ursprünglichen Initiator*innen von Linke und SPD ja auch nicht ohne Grund stolz sind. Aber: Besonders bei der Umsetzung von zum Beispiel Angeboten für Senioren oder Jugendliche hapert es in fast allen Bezirken erheblich. Wie steht die FDP zur IGSV?

Naja, sie haben ja den Zustand beschrieben. Die Frage ist, welche Steuerungsmöglichkeiten man besser hätte nutzen können. Ich glaube schon, dass mehr möglich wäre. Mein Eindruck ist aber auch, dass manche Initiativen in den Bezirken ausgebremst werden, weil sie nicht – in Anführungsstrichen – von der richtigen Seite kommen. Wie der Regenbogenzebrastreifen zum Beispiel. Aber zurück zum Thema ehrenamtliche Selbstorganisation: Wie zum CSD erwähnt, wollen wir mehr Möglichkeiten, mehr Räume für diese ehrenamtlichen Projekte schaffen. Deshalb haben wir uns jetzt auch noch mal für eine Zwischennutzungsagentur, sogenannte Transiträume stark gemacht.

Da wo wir Leerstand haben, diesen gerade auch im Kulturbereich, im Kunstbereich, aber auch im Bereich von ehrenamtlicher Selbstorganisation zur Verfügung zu stellen.

In den Außenbezirken stehen wir hier vor ganz besonderen Herausforderungen, weil sich bisher alles auf die Innenstadt fokussiert und konzentriert. Es gibt Projekte wie den Regenbogen Reinickendorf e.V., der dort für Sichtbarkeit und Aufklärung eintritt. Das ist ein Beispiel von dem wir glauben, dass es noch viele mehr geben sollte und wir haben mit dem Verein deshalb gemeinsame Aktivitäten wie querpolitische Bootsfahrten gemacht, um in Reinickendorf Unterstützung auch außerhalb der Szene zu aktivieren. Das müssen wir in allen Bezirken hinbekommen, denn Symbolpolitik und eine Fokussierung auf die Innenstadt reichen am Ende nicht aus.

Leerstand für Kultur und Ehrenamt nutzen: Müssten Sie nicht eigentlich bei Klaus Lederer offene Türen einrennen?

Ja, müssten wir eigentlich. Auch wenn man in den Koalitionsvertrag guckt, müsste man. Aber da ist nichts passiert. Die Bilanz ist erschreckend. Zu sogenannten Zwischennutzungsräumen und den Transiträumen oder der Zwischennutzungsagentur haben wir eine große Anfrage gestellt, weil die Koalition nicht den großen Schritt geschafft hat, der im Koalitionsvertrag verabredet war. Da ist man weit, weit hinter dem, was man haben wollte und könnte.

Mir fällt auch nur das Haus am Alexanderplatz ein spontan.

Ja. Wir haben aber natürlich, wenn ich in die Fläche gehe, wesentlich mehr Potenzial. Die Frage ist, wie es organisiert wird. Private Vermieter haben das, was im Koalitionsvertrag verabredet war, teilweise bereits schneller und besser auf den Weg gebracht als es der Staat konnte. Man muss sich die Frage stellen, wie wir diese private Initiative mit öffentlichen Flächen zur Zwischennutzung, z.B. über eine gemeinsame Plattform, verbinden können. Wie muss ich das aufsetzen, damit wir dort schneller werden? Wir haben ja nicht nur im queeren Bereich, sondern insgesamt an sozialer Infrastruktur einen hohen Bedarf. Für das Stadtteil- und Quartiersmanagement und all die Fragen.

Sie meinen also den klassischen FDP-Ansatz, dass die Wirtschaft es besser kann ...

Bei einer Zwischennutzungsagentur sind wir ja im Bereich der staatlichen Einrichtungen, und schauen da, wie der Staat mit seinen Immobilien um mit seinen Liegenschaften umgeht. Stellt er Räume zur Verfügung oder lässt er sie unbewirtschaftet liegen. Das ist der eine Bereich. Und der andere Strang ist alles, was sich im Privaten abspielt. Und da habe ich ihnen ja gerade meine Eindrücke beschrieben.