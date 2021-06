Interview • Tsepo Bollwinkel: „Schuld ist ein bescheuertes Konzept!“

Die Vorstellung von Queerness als ein westliches Phänomen ist weitverbreitet, doch könnte sie nicht weiter von der Realität entfernt sein. Tsepo Bollwinkel ist Experte (AG Black & Queer – Trainer für u. a. Critical Whiteness) und klärt uns im „Salongespräch: BIPoC Movements und Rassismus – auch in der queeren Szene Thema“ über die Zusammenhänge von Rassismus und Queerness auf.

× Erweitern Foto: Rebecca Jäger Tsepo Bollwinkel

Was ist eine konstruktive Definition von Rassismus?

Jetzt hast du mich etwas Schwieriges gefragt. (lacht) Rassismus ist eine Diskriminierungsform, aber auch ein soziales System, in dem wir uns alle seit Jahrhunderten bewegen. Dementsprechend ist Rassismus nicht abhängig davon, ob jemand absichtlich irgendetwas tut oder nicht tut. Rassismus ist weniger das Handeln von Einzelnen als ein System, auf das man überall in unserer Gesellschaft trifft. Das Bild von einem Neonazi mit Baseballschläger, der mir auf den Schädel schlägt, ist verkürzt. Rassistische Strukturen können so nicht wahrgenommen werden. Ich würde Rassismus lieber so definieren, dass Rassismus eine Rechtfertigungsideologie ist, um gesellschaftliche Zustände zu legitimieren. Die Behauptung, die diese Ideologie aufstellt, ist dreiteilig. Erstens seien Menschen unterschiedlich viel wert. D.h. sie seien unterschiedlich befähigt oder schlau etc. Zweitens: Diese Unterschiede seien genetisch bedingt und somit unveränderlich. Drittens: Die Wertigkeit von einer Person könne man an äußeren Merkmalen wie Haut oder Haaren erkennen. Diese äußeren Merkmale können aber auch Dinge wie die Religionszugehörigkeit, Nationalität oder schlicht und ergreifend der Name sein. Die Zuweisung von verschiedenen Wertigkeiten ist durch Rassismus zu einer sozialen Realität in diesem Land und überall auf der Welt geworden. Menschen verbringen, je nachdem, wo sie in so einer hierarchischen Idee von Wertigkeit angesiedelt werden, ein sehr unterschiedliches Leben.

Auf der Internetseite der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, beschreibt die AG Black und Queer, dass ihr unter anderem Queerness erweitern möchtet. Was genau ist mit Queerness erweitern gemeint?

Nächste komplexe Frage. (lacht) Queerness wird gern an dem Buchstabensalat LGBTIQ* festgemacht. Einerseits ist das nicht verkehrt. Anderseits befinden wir uns aber die ganze Zeit in Ideen und Konstruktionen von Identitäten, die sich im globalen Norden abspielen und somit spezifisch weiß sind. Das heißt nicht, dass nur weiße Menschen in dieser Form queer sind, aber dass die Identitätskonstruktion aus dem globalen Norden kommen. Der ISD und besonders mir ist es wichtig, diesen Blick zu erweitern. Es gibt noch viel mehr Arten von Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten als die, die in dem westlichen Buchstabensalat bedacht werden. Wir übersehen sonst Millionen und Abermillionen von Menschen. Ja, es gibt mehr als zwei Geschlechter auf der ganzen Welt. Es gibt andere Ideen von Zusammenleben als Monogamie. Es gibt mehr als entweder gegengeschlechtliche oder gleichgeschlechtliche Liebe. Meine persönliche Behauptung ist immer, dass es 7,6 Milliarden Menschen gibt und genauso viele Sexualitäten und Geschlechter. Die Erweiterung des Begriffs queer bedeutet auch, einen Blick darauf zu werfen, wie Sexualität und Geschlechtlichkeit über sich hinaus mit anderen sozialen Phänomenen zusammenhängen. In der Kolonialgeschichte ist beispielsweise viel Herrschaft über das Ausleben von Sexualität und Geschlecht verhandelt worden. Was ist die richtige Körperlichkeit? Was ist die richtige Sexualität? Was ist die richtige Form, eine Familie zu gründen? In diesem Lebensbereich ist sehr viel Macht ausgeübt, aber auch viel Widerstand geübt worden. Solche Zusammenhänge in den Blick zu nehmen und Sexualität und Geschlechtlichkeit nicht nur mit einem westlich-engen Blick zu betrachten, ist der ISD wichtig. Wir würden sogar sagen: Das finden wir spannend und sexy.

„Das heißt, dass ich ein Geschlecht besitze, mit dem ich hier gar nicht rumlaufen kann, weil kein Mensch dieses in westlichen kulturellen Zusammenhängen versteht.“

(Lacht) Okay, das heißt es hat weniger mit einem schwarzen Kontext zu tun, als wirklich den Begriff Queerness zu erweitern.

Mit Schwarzsein hat es etwas zu tun, weil es sehr oft eine Schwarze Erfahrung ist. Ich bin Südafrikaner und wir haben in meinem Volk, einem der vielen Völker Südafrikas, historisch andere Geschlechtervorstellungen als im globalen Norden. Diese meinem Volk spezifischen Geschlechter stehen hier gar nicht zur Disposition. Das gilt für unendlich viele andere Menschen auch. Das heißt, dass ich ein Geschlecht besitze, mit dem ich hier gar nicht rumlaufen kann, weil kein Mensch dieses in westlichen kulturellen Zusammenhängen versteht. Das ist eine spezifisch Schwarze Erfahrung als queerer Mensch in Deutschland. Von daher hat das sehr viel mit Schwarzsein zu tun.

Hast du ein konkretes Beispiel für mich? Ich kenne die südafrikanische Kultur nicht sehr gut.

Ich nehme mich als Beispiel, weil ich da weiß, was ich sage. Meine eigene Herkunftskultur hat ein Geschlechterverständnis, was von fünf Geschlechtern ausgeht. Die Christianisierung hat diesen kulturellen Aspekt fast vollständig zerstört. Es sind nur Reste vorhanden. Die Bedeutung der Geschlechter sind nicht mit Wörtern aus europäischen Sprachen zu übersetzen. Man könnte zwar sagen, dass zwei Geschlechter ungefähr wie Mann und Frau sind und zwei trans*geschlechtlich wären. Aber das ist schon sehr ungenau und nicht stimmig. Das fünfte Geschlecht ist eins, welches geschlechtliche Gegensätze in einer Person transzendiert oder aufhebt. Wir, die wir uns noch in einem traditionellen Verständnis von Geschlechtlichkeiten identifizieren, werden immer weniger, weil der kulturelle Druck so groß ist und die Geschlechtervorstellung aus dem globalen Norden dominant ist.

„Die Stonewall-Aufstände wurden in der Geschichtsschreibung oft weißgewaschen.“

Wie sieht die Schwarze queere Bewegung weltweit aber besonders in Deutschland aus?

Queere Menschen gibt es überall, egal unter welchen Namen. Für den Begriff Queerness sind die berühmten Stonewall Riots ganz wichtig. Die Aufstände wurden in der Geschichtsschreibung oft weißgewaschen. Das waren Schwarze, queere Menschen und vor allen trans* Frauen, die sich damals zur Wehr gesetzt haben. Es ärgert mich unglaublich, wie wenig diese Realität anerkannt wird. Ich denke an den Stonewall Film, der vor ein paar Jahren erschienen ist und hauptsächlich weiße schwule Männer zeigte. Die waren aber nicht da. Die saßen sicher in ihren Kneipen, weil ihnen nie etwas passiert ist. Die hatten keine Polizeirazzia. Die Polizei steckten bei ihren Razzien Schwarze und Latinos für Prostitution in den Knast. Diesen Teil der Geschichte zu wissen ist wichtig. Die Stonewall Riots waren nicht der Beginn von Queerness, aber ab dann wurde es eine öffentliche emanzipatorische Bewegung. Für den deutschen Kontext finde ich es wichtig zu erinnern, dass die neuere Schwarze Bewegung durch queere Frauen in Gang gesetzt wurde. Sie feiert dieses Jahr ihr 35-jähriges Jubiläum. Diese queeren Frauen haben sich im Verein adefra zusammengeschlossen und ein gemeinsames Buch veröffentlicht: „Farbe bekennen“. In dem Buch wurden als erstes solche wichtigen Fragen aufgestellt wie: Wie ist es, eine Schwarze Person in Deutschland zu sein? Wie ist es, Schwarz zu sein und sich auch mit Deutschland zu identifizieren, also eine Schwarze deutsche Person zu sein? Traurigerweise werden diese queeren und weiblichen Wurzeln immer wieder ausgeblendet. Außerhalb von bestimmten Szenen ist Queerness in Schwarzen Communitys durchaus schwierig. In großen Städten ist das Thema unter jungen Leuten zwar ok. Anderswo und gerade da, wo sie landsmannschaftlich organisiert sind, ist das immer noch ein schwieriges Thema. Viele Menschen leben eine Doppelidentität zwischen Schwarz sein und gleichgeschlechtlich leben. Das Gefühl ist: Ich kann beides nicht in denselben Räumen tun, weil ich jeweils Ausschlüsse erfahre. Das ist ein großer Schmerz für Menschen und eine gottverdammte Schweinerei, dass das immer noch so ist. So langsam gibt es immer mehr sichere Orte, wo sich diese Menschen treffen und ihre Communitys und sich selbst feiern können. Es ist unglaublich wichtig, dass es in diesem Bereich ein Stück Heilung gibt. Es hat lange gedauert. Auch ich bin erst mit verdeckten Karten in dieser neueren Schwarzen deutschen Bewegung durch die Gegend gelaufen, weil es mir zu heiß und gefährlich war. Nun hat sich das aber geändert.