Interview: Julia Monro über 40 Jahre Transsexuellengesetz, Konversionsverfahren und Olaf Latzel

Julia Monro ist Trans*aktivistin bei der „Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V.“ (dgti), kümmert sich bei Transkids.de um Jugendliche und ist gefragte Gesprächspartnerin, wenn es um Konversionsverfahren mit evangelikalem Background geht. männer* erreichte die studierte Theologin zuhause in Koblenz und fragte nach, warum „40 Jahre TSG“ kein Jubeljubiläum ist.

„Der Staat sollte endlich aufhören, Trans*menschen zu bevormunden. Das Bundesverfassungsgericht1 hat gesagt, dass dieser Bereich des Lebens dem staatlichen Zugriff entzogen ist.“ Julia Monro

Welche Auswirkungen hat das TSG abgekürzte „Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen", das am 10. September 1980 veröffentlicht wurde auf transgeschlechtliche Menschen? Sechs mal hat das Bundesverfassungsgericht bereits Teile davon für verfassungswidrig erklärt, mehrfach kündigte die Politik schon Reformen an. Aktuell liegen Entwürfe der Grünen und der FDP im Bundestag vor, der Ball liegt aber bei der Bundesregierung.

Was steht in Punkto Geschlechterbilder, Abstammungs- und Familienrecht noch alles auf der Agenda? Auch zu Pastor Olaf Latzel, der sich wegen einer homo- und transphoben Predigt wegen Volksverhetzung vor Gericht verantworten muss, hat Monro eine eindeutige Meinung, die sie auch aus ihrer persönlichen Lebensgeschichte ableiten kann.

julia-monro.de

1 Quelle