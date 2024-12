LGBTIQ*-Wahlstudie 2025: Deine Stimme zählt!

Am 23. Februar 2025 steht die Bundestagswahl an. Ein wichtiges Datum – auch für uns queere Menschen! Doch welche Parteien wählen Queers? Welche politischen Fragen brennen uns unter den Nägeln, und welche Themen entscheiden am Ende unsere Wahl?

× Erweitern Grafik: Dall-E KI

Diese Fragen sind nicht nur spannend, sondern entscheidend – und oft bleiben wir als queere Community in klassischen Wahlstudien unsichtbar. Das ändert sich jetzt: Die LGBTIQ*-Wahlstudie zur Bundestagswahl 2025 ist gestartet! Die Studie richtet sich an uns alle: Lesben, Schwule, Bi+, trans, inter, nicht-binäre und queere Menschen in Deutschland. Es ist unser Moment zu zeigen, was uns bewegt und was wir von der Politik fordern. Diese Umfrage gibt uns eine starke, wissenschaftlich fundierte Stimme und lässt uns nicht länger übersehen.

Warum solltest du mitmachen?

Weil unsere Perspektiven wichtig sind. Mit jeder Teilnahme wächst der Einfluss dieser Studie – für uns als Gemeinschaft, für die Politik und für die öffentliche Debatte. Es ist ein Projekt von uns für uns: unabhängig, anonym und parteiunabhängig, durchgeführt von einem engagierten Forschungsteam der Justus-Liebig-Universität Gießen zusammen mit dem LSVD⁺.

Von den letzten Studien wissen wir: Viele haben schon ihre Stimme eingebracht und Veränderung sichtbar gemacht. Dieses Mal zählen wir auch auf dich! Gemeinsam setzen wir ein klares Zeichen: Unsere Stimmen, unsere Themen, unser Wahlverhalten – sie gehören in den Fokus der Politik.

Die Umfrage dauert nur ein paar Minuten und läuft online vom 16. Dezember 2024 für vier Wochen. Hier geht’s zur Teilnahme:

👉 LGBTIQ*-Wahlstudie 2025 teilnehmen

Die Ergebnisse werden Anfang Februar bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Gemeinsam liefern wir einen Beitrag zu mehr Sichtbarkeit und echten Impulsen für politische Debatten. Du möchtest mehr erfahren? Alle bisherigen Ergebnisse und spannende Hintergründe findest du hier:

👉 Zur Projektwebsite

Deine Meinung. Deine Themen. Deine Wahl. Jetzt teilnehmen und gemeinsam Geschichte schreiben.