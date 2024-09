Sachsen & Thüringen: Menschenfeindliche Hetze dominiert die Wahl

„Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen waren von Forderungen nach Einschränkungen des Asylrechts, rassistischen Parolen und queerfeindlichen Attacken geprägt,“ kritisiert Amnesty International. Die Organisation fordert nun, dass die neu gewählten Landesregierungen klare Positionen für den Schutz der Menschenrechte beziehen und zivilgesellschaftliche Initiativen stärken.

Menschenfeindliche Walhkampf-Strategien

Dr. Julia Duchrow, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland, zeigte sich alarmiert über die Tendenzen im Wahlkampf: „In Thüringen und Sachsen haben sich die Parteien im Wahlkampf von menschenfeindlichen Forderungen treiben lassen. Der menschenrechtliche Unterbietungswettbewerb muss jetzt ein Ende haben. Die kommenden Landesregierungen haben den Auftrag, die Rechte aller zu schützen – ohne dabei zu diskriminieren. Rassismus, Queerfeindlichkeit und Hass stehen dem diametral entgegen.“

Vielfalt bewahren: Amnesty ruft zur Unterstützung auf