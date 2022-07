Premiere: Pride-Gruß des Bundeskanzlers

Als erster deutscher Regierungschef hat Bundeskanzler Olaf Scholz ganz offiziell eine Grußbotschaft an die LGBTIQ*-Szene veröffentlicht. Er nutzte die Gelegenheit, um in Sachen queerfeindliche Gewalt Klartext zu sprechen. Der Wortlaut:

„Hasskriminalität gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer sexuellen Identität nimmt zu. Der Anschlag in Oslo war der neue traurige Höhepunkt einer Gewaltspirale, mit der ich mich niemals abfinden werde. Ich bin überzeugt: Queerfeindliche Straftaten – auch solche in den sozialen Medien – müssen als solche benannt und erfasst werden. Neben der strafrechtlichen Relevanz gilt es auch hier, die Prävention zu stärken.

Es muss egal sein, wen man liebt, ob man als Mann oder als Frau geboren ist und wie man leben möchte. Nicht nur hier in Deutschland, sondern überall auf der Welt.

In diesem Sinn, wünsche ich allen, die dieses Jahr an einer der zahlreichen #ChristopherStreetDay- oder #Pride-Veranstaltungen in ganz Deutschland teilnehmen, ein frohes selbstbewusstes Fest.

In meinem Wahlkreis wird übrigens heute gefeiert – mit einer Rad-Demo, die um 16 Uhr am Luisenplatz in #Potsdam startet. Danke an Regenbogen Potsdam e. V. “

Bundeskanzler Olaf Scholz am 2. Juli auf Facebook