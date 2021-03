CancelCulture: „Kommen wir zurück zum Punkt, dass wir Vorbilder sind.“

Der Co-Landesvorsitzender der SPDqueer Berlin, Alfonso Pantisano, möchte in einen offenen und respektvollen Dialog mit Gesine Schwan, der Vorsitzenden der Grundwertekommission der SPD, treten. Dafür schrieb er einen offenen Brief an seine SPD-Kollegin. Wir dokumentieren die wichtigsten Passagen aus Pantisanos flammenden Appell.

Hintergrund

Zum 18. Februar hatte die SPD-Grundwertekommission unter der Leitung von Gesine Schwan und Jörg Bong (Autor und Publizist) zu der Disskussionsreihe Jour Fixe - Kultur schafft Demokratie! eingeladen. Hauptgästin war die Leiterin des FAZ-Feuilletons Sandra Kegel, andere diskussionswillige Menschen konnten sich hinzuschalten (wir berichteten).

Ab der 38. Minute wurde über den Kommentar Selbstbewusstsein und Kalkül von Frau Kegel debattiert. Dieser handelte von ihrem Geringschätzen gegenüber der Kampagne #ActOut, in dem sich 185 Schauspielerin*nen für queere Sichtbarkeit versammelten. Unter anderem Alfonso Pantisano (LSVD Bundesvorstand) und der schwule Aktivist und Autor Johannes Kram schalteten sich zum Gespräch ein und kritisierten die abschätzige Haltung. In diesem Zuge kam es zu problematischen Aussagen von Frau Schwan. Nach der Diskussion veröffentlichten die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) und die Süddeutsche Zeitung (SZ) mehrere Artikel und Kommentare, die von einer Bedrohung durch queere Identitätspolitik und in der Folge Cancel Culture gegenüber abweichenden Meinungen fantasieren.

× Erweitern Alfonso Pantisano, Mitglied des Bundesvorstand des LSVD

Pantisano beginnt seinen Brief mit einer Zusicherung: Er sei offen und bereit zum Reden. Schwan und er hätten seit der Diskussion im Februar nicht mehr miteinander gesprochen. Er betont, dass ihn die Geschehnisse und der darauf folgende Diskurs verletzt hätten, doch sei er nun bereit zu verzeihen. Dazu schreibt er:

„Auch wenn ich Deinen Argumenten an vielen Stellen heute nicht mehr folgen will, weil ich dachte, dass wir als Gesellschaft diese Hausaufgaben längst erledigt hatten, auch wenn ich Dir in diversen Punkten vehement widerspreche, auch wenn ich entsetzt darüber bin, wie der öffentliche Diskurs gerade meinen Leuten, meinen Communitys und auch den Frauen, den Menschen mit Behinderung, der Aldi-Kassiererin, aber auch Dir und mir und Wolfgang [Thierse] und Saskia [Esken] und Kevin [Kühnert] und unserer Partei schadet, merke ich, dass ich trotz inneren Widerstands im Prozess bin, nach vorne zu schauen und zu verzeihen."

Die Veranlassung des Briefes war unter anderem folgende Aussage von Schwan in einem aktuellen diesbezüglichen Interview der SZ mit dem Schauspieler Ulrich Matthes:

„Mir hat keiner gezeigt, wo wir homophob gewesen sind. Ich möchte die Stelle wissen.“

Das überrascht Pantisano, denn er dachte, dass die Vorsitzende der SPD Grundwertekommission sich die Mühe gemacht hätte, einige der vielen Artikel zu lesen, die nach der Diskussion veröffentliche wurden und sie die getätigten Aussagen analysiert habe.

Nachdem dies anscheinend nicht geschehen war, fühlte er sich genötigt, per offenem Brief Nachhilfe zu geben. Dabei macht er einen deutlichen Unterschied zwischen homofeindlicher Aussage und homofeindlicher Person. Zum Einstieg ins Thema behilft sich Pantisano mit dem Buch „Ich habe nichts gegen Schwule, aber…“ von Johannes Kram. In diesem wird die Allgegenwärtigkeit von Homofeindlichkeit in der bürgerlichen Mitte thematisiert:

„[Kram] beginnt sein Buch mit „Ich bin homophob. Und – Verzeihung, wenn ich damit direkt am Anfang komme – Sie sind es sehr wahrscheinlich auch. Wenn Sie nicht auf dem Mond groß geworden sind, dann sind wir beide, sind Sie und ich, in Gesellschaften aufgewachsen, in denen Homosexualität als etwas Gleichwertiges nicht nur nicht gelebt, sondern praktisch auch nicht gedacht werden konnte. Auch wenn wir nicht homophob sein wollen, steckt es doch tief in uns drin. Wir haben keine Erfahrung, keine Übung im Leben in einer nicht-homophoben Welt. Denn wir können unser kulturelles Grundverständnis, das uns tief geprägt hat, nicht einfach abschütteln. Gerade wenn wir es, also homophob, nicht sein wollen, sollten wir uns damit beschäftigen, wie sehr wir es sind. Wie sehr wir gar nicht anders konnten, als es zu werden.“ Und er sagt immer noch auf der ersten Seite „Man muss nicht hetero sein, um homophob zu sein. Reden wir zunächst über mich: Als junger schwuler Teenager in den 1980ern konnte, ja wollte ich mir nicht vorstellen, dass Homosexuelle einmal würden heiraten dürfen. Die Vorstellung hatte etwas Bedrohliches. Ich war mir ziemlich sicher, dass weder die Homosexuellen noch die Gesellschaft mit einer „Homo-Ehe“ zurechtkämen. Ich dachte, die Ehe sei etwas, das mir, das uns Homosexuellen nicht zusteht. Und genau das ist Homophobie.“

SPD-Granden normalisieren rechte Kampfbegriffe

Pantisano betont den Unterschied zwischen privaten Gesprächen und öffentlichen Diskussionen. In Letzteren sind die Akteur*innen Vorbilder und müssten genauer auf ihre Worte achten. Das YouTube-Video des Jour Fixe wurde bis heute rund 15.000 Mal gesehen und die gefallenen Worte sind hundertmal geteilt worden. Pantisano kritisiert und bedauert, dass weder er selbst noch Gesine Schwan Sandra Kegel widersprochen haben, als diese Emanzipationsbestrebungen von queeren Menschen mit Ideologie übersetzt hat:

„Lass uns nicht über den Text von Sandra Kegel in der FAZ sprechen. Jedenfalls nicht hier und jetzt. Aber lass uns bitte darüber sprechen, dass Sandra Kegel im Jour Fixe von "Ideologiekritik“ gesprochen hat. Und dass es von uns als Sozialdemokrat*innen unwidersprochen blieb. Homosexualität ist keine Ideologie. Die russischen, polnischen, ungarischen Regierungen, die katholischen und orthodoxen Kirchen attackieren meine queere Community immer wieder und behaupten Homosexualität seine eine (böse) Ideologie, die vom bösen Westen in ihre Länder, in ihre Gesellschaften „importiert“ worden sei. Die AfD sagt das auch immer wieder in unseren Parlamenten. Und immer dann, wenn es passiert, brüllen die Abgeordneten der vieler Parteien die AfD an und weisen diese Beschuldigungen, diese Ansichten scharf zurück. Manchmal schreiben unsere Fraktionen aus allen Parlamenten Pressemitteilungen und solidarisieren sich mit jenen Gruppen, die als „ideologisch“ zu Unrecht abgestempelt werden. Oder anders gesagt: Wir beide wissen doch, dass Homosexualität keine Ideologie ist. Wir hätten also Sandra Kegel mindestens in diesem Punkt widersprechen müssen. Wir hätten Vorbild sein müssen und durch diesen Einwand, durch diesen Fakt hätten wir das Sehen, Empfinden, Denken und Sagen von uns allen zukünftig prägen können. [...] Stattdessen steht seitdem im Raum, dass Homosexualität mit Ideologie in Verbindung gebracht wird. Das ist ein homophobes Narrativ, dass seitdem von der Sozialdemokratie, von der Grundwertekommission unserer Partei unwidersprochen geblieben ist."

Im nächsten Abschnitt hinterfragt Pantisano Gesine Schwan, ob der Rechtfertigungsdruck, den sie als weiße heterosexuelle Frau hätte, in dieser Härte existiere:

„Kommen wir zu dem Punkt, dass Du sagtest, dass Du Dich nicht dafür rechtfertigen willst, nicht lesbisch zu sein. Du sagtest „… und da möchte ich reklamieren, dass es nicht von vorne herein ein Verbrechen ist, wenn ich als weiße Frau nicht lesbisch bin.“ Und genau da frage ich Dich, aus welcher Erfahrung heraus kommst Du dazu, eine solche Frage überhaupt für Dich so zu formulieren? Wann hat schon jemals jemand von Dir verlangt, dass Du Dich erklären sollst, warum Du als weiße Frau nicht lesbisch bist? Wann hat jemand von Dir verlangt, dass Du Dich dafür entschuldigen sollst, dass Du hetero und nicht lesbisch bist? Die Aussage „dass es nicht von vorne herein ein Verbrechen ist, wenn ich als weiße Frau nicht lesbisch bin“ reproduziert ein Narrativ, dass Schwule und Lesben danach streben würden, dass alle homosexuell, alle queer werden sollen. Und wenn sie es nicht werden, sie ein Verbrechen begehen werden. Nochmal: Auch hier saßen wir nicht zusammen auf der Parkbank, wir waren live vor einem breiten Publikum. Auch hier waren wir Vorbilder. Diese Aussage, egal, wie sie gemeint gewesen sein könnte, reproduziert aber ein Bild der Angst, dass man sich irgendwann dafür rechtfertigen müsste, nicht lesbisch zu sein. Dieses Bild der Angst ist ein homophobes Bild."

× Erweitern Foto: Querverlag Lesben raus „In einer Debatte, besonders dieser, verlange ich schon, dass mein Leben und mein Alltag nicht zum Witz gemacht wird. Und genau das haben sehr viele Lesben auch kritisiert. - Anderes Beispiel: Auf einem Regenbogenempfang in Berlin hat ein offensichtlich angetrunkenes Heteropaar sich an unseren Tisch gestellt und der Mann sagte "Ich fühle mich als Hetero hier ja schon fast diskriminiert!" und meine schwule Begleitung sagte darauf "Oh, haben sie auch dauernd Angst, dass sie zusammengeschlagen werden, wenn sie ihre Frau anfassen?"“ Stephanie Kuhnen, lesbische Journalistin und Autorin auf Facebook

Unüberlegte „Witze“ über Lesben

Das nächste Beispiel handelt von einem Scherz, den Schwan früher gerne erzählt haben will: Nachdem sie zur Witwe wurde, witzelte sie öffentlich gerne herum, dass sie es schade fände, nicht lesbisch zu sein. Denn es gäbe viel mehr ältere Frauen, die sie charakterlich interessieren würden als Männer. Der Berliner Vorsitzende von SPDqueer weist auf die realen Folgen solcher scheinbar harmlosen Gedankengänge hin:

„Kommen wir zurück zum Punkt, dass wir Vorbilder sind. Und dass wir Narrative in die Welt setzen. Lesbische Frauen sehen sich oft dem Vorwurf ausgesetzt, dass sie nur lesbisch geworden sind, weil sie nicht den passenden, den interessanten gleichaltrigen Mann getroffen hätten. Du hast es selbst an Dir gemerkt, niemand kann sich entscheiden lesbisch zu werden. Du bist es. Oder Du bist es nicht. Und bitte erlaube mir einfach aus der Lebensrealität meiner weltweiten Community zu berichten. Schwule Jungs werden immer wieder von ihren Vätern ins Bordell gebracht, weil sie davon ausgehen, dass wenn der Junge erstmal mit einer Frau eine angeblich gute sexuelle Erfahrung sammelt, er dann die Vorzüge eines heterosexuellen Lebens schätzen lernt und sein Schwul-sein ablegt.

Lesbische Frauen hören immer wieder, auch heute, auch hier in Deutschland, dass sie nur lesbisch geworden sind, weil sie ein Problem mit Männern haben, oder weil sie nicht den passenden Mann gefunden haben. Dem ist aber nicht so. Und immer wieder, wenn das nur angedeutet wird, wird ein homophobes Narrativ erzählt. Und als Aktivist kann ich Dir davon berichten, dass in vielen Ländern der Welt Männer lesbische Frauen vergewaltigen, um angeblich die Homosexualität dieser Frauen zu korrigieren. Immer ausgehend von dem Gedanken, dass lesbische Frauen nur lesbisch werden, weil sie noch nicht den passenden Mann getroffen hätten."

Keine Sprechverbote – aber Verantwortung

Zum Schluss ist es Pantisano noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass er keine Sprechverbote erteilen möchte. Er weist daraufhin, dass sie zwar alles sagen darf, doch Kritik für Gesagtes ebenso akzeptieren müsste:

„An dieser Stelle möchte ich eins festhalten: Du darfst alles sagen. Keiner hat Dir verboten diese Anekdote im gleichen Wortlaut weiterhin zu erzählen. Keiner wird Dir verbieten können, diese Geschichte immer wieder zum Besten zu geben. Du musst Dir nur gefallen lassen, dass man Dir vorwirft, dass dieser Witz ein homophober Witz ist. Du musst damit klar kommen, dass man Dich dafür kritisiert. Denn Du sitzt gerade nicht mit ein zwei Leuten auf Deiner heimischen Couch, sondern Du steht mit einem Mikro in der Hand auf einer Bühne, Du stehst vor einer Kamera, die vielen tausenden Menschen direkten Zugang zu Deinen Gedanken gewährt und diese priviligierte, diese machtvolle Position kommt mit viel Verantwortung. Und wenn ich hier noch auf das Vorbild-sein eingehen darf: Diesen Witz sagt nicht irgendwer, diesen Witz erzählt die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, die ehemalige Präsidentin der Europa-Universität Viadrina, die zweimalige Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin der Bundesrepublik Deutschland. Deine Worte haben Gewicht, Deine Worte haben eine große Reichweite, Deine Worte haben eine besondere Verantwortung."

Warten wir ab, ob und wie Gesine Schwan auf den Versöhnungsversuch reagieren wird. Der Wahlkampf in der Bundesrepublik Deutschland hat gerade erst begonnen. Hoffen wir, dass er nicht auf dem Rücken von marginalisierten Minderheiten ausgetragen wird. Zumindest nicht weiter von der SPD, die Hundekrawatte steht weder Wolfgang Thierse noch Gesine Schwan.