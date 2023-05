Rainbow Map zum IDAHOBIT

Die neueste Rainbow Map und der Index der führenden LGBTIQ*-Organisation Europas, ILGA-Europe, zeigen, dass sich zwar die öffentliche Diskussion zunehmend polarisiert und gewalttätig gestaltet, insbesondere gegenüber trans Menschen, aber die politische Entschlossenheit zur Förderung der LGBTIQ*-Rechte Früchte trägt.

Foto: ILGA-Europe Evelyne Paradis, Executive Director ILGA-Europe

„Wie in der diesjährigen Rainbow Map eindrucksvoll belegt, wird der Anstieg der anti-LGBTIQ*-Rhetorik durch antidemokratische Kräfte, insbesondere durch die Instrumentalisierung falscher anti-trans Narrative, von Politikern in Europa zurückgedrängt, die den Mut haben, sich für die grundlegenden Menschenrechte und die Gleichstellung jedes Bürgers einzusetzen. Die Karte verdeutlicht die klare Tatsache, dass Fortschritte für LGBTI-Menschen immer noch möglich sind und wichtiger denn je sind. Es ist notwendig, dass mehr Führungspersönlichkeiten Angriffe auf die Demokratie für alle zurückweisen, indem sie voranschreiten. Wir loben die Politiker, die die notwendige Haltung für das Wohl aller in unserer Gesellschaft eingenommen haben, und ermutigen weitere, sich für die Sache einzusetzen, da Demokratie und Menschenrechte in ganz Europa durch Rechtsextremismus bedroht sind." Evelyne Paradis, Geschäftsführerin von ILGA-Europe

Die größten Fortschritte auf der Karte wurden von Ländern erzielt, die ein legales Anerkennungsmodell für Geschlechtsidentität (Legal Gender Recognition, LGR) nach dem Selbstbestimmungsprinzip eingeführt haben.

Deutschland hatte ein solches Gesetz für Ende Dezember letzten Jahres angekündigt. Bisher kursiert allerdings nur ein Entwurf in der Abstimmung mit Verbänden. Mit einer Umsetzung wird nicht vor Herbst gerechnet. Daher landet Deutschland zwar nicht wie beim ESC auf dem letzten, allerdings auch nur auf einem gerade noch olivgrünen Platz 13 mit 55 Punkten.

➡️ Wie nah sich Rainbow Map und

Spartacus Gay Travel Index in diesem

Jahr sind und wo es unterschiedliche

Bewertungsrückschlüsse gab, könnt ihr

HIER sehen!

Veröffentlicht am Donnerstag, den 11. Mai 2023 auf dem IDAHOT+ Forum in Island, zeigt die jährliche Rainbow Europe Map und der Index von ILGA-Europe, der die rechtliche und politische Situation von LGBTIQ*-Menschen in 49 europäischen Ländern bewertet, dass in den letzten zwölf Monaten auch Verbote von intersexueller Genitalverstümmelung (Intersex Genital Mutilation, IGM) Länder im Ranking nach oben gebracht haben.

Spanien ist mit der Einführung von LGR nach dem Selbstbestimmungsprinzip und einem Verbot von IGM um sechs Plätze auf den vierten Platz geklettert, während

ist mit der Einführung von LGR nach dem Selbstbestimmungsprinzip und einem Verbot von IGM um sechs Plätze auf den vierten Platz geklettert, während Finnland ebenfalls um sechs Plätze in die Top Ten eingestiegen ist, wiederum durch LGR nach dem Selbstbestimmungsprinzip.

ebenfalls um sechs Plätze in die Top Ten eingestiegen ist, wiederum durch LGR nach dem Selbstbestimmungsprinzip. Griechenland hat sich mit seinem Verbot von IGM ebenfalls um vier Plätze verbessert.

Geschlechtsidentität und Geschlechtsmerkmale sind in Antidiskriminierungs- und/oder Hasskriminalitätsgesetzen enthalten, was

Belgien ,

, Island und

und Moldawien zusammen mit

zusammen mit Spanien im Ranking nach oben bringt.

Während die Fortschritte bei der Anerkennung der Geschlechtsidentität in diesem Jahr einen großen Schritt nach vorn brachten, gibt es auf der Rainbow Map und im Index weitere positive Entwicklungen, insbesondere:

Moldawien ist um 14 Plätze gestiegen, da sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität positiv in Gesetze zu Beschäftigung, Bildung, Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen, Gesundheit, Hasskriminalität und Hassrede aufgenommen wurden.

ist um 14 Plätze gestiegen, da sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität positiv in Gesetze zu Beschäftigung, Bildung, Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen, Gesundheit, Hasskriminalität und Hassrede aufgenommen wurden. Slowenien und die

und die Schweiz haben die Plätze getauscht. Beide Länder haben die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe und der gemeinsamen Adoption eingeführt. Die Schweiz ermöglicht auch medizinisch unterstützte Insemination für Paare.

haben die Plätze getauscht. Beide Länder haben die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe und der gemeinsamen Adoption eingeführt. Die Schweiz ermöglicht auch medizinisch unterstützte Insemination für Paare. Kroatien ist ebenfalls um einen Platz nach oben gerückt, nachdem die Adoption für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt wurde.

Foto: ILGA-Europe Katrin Hugendubel, Advocacy Director ILGA-Europe

„Regierungen, aber auch andere politische Akteure und Institutionen können und haben in diesem Jahr einen positiven Unterschied gemacht. Vieles hängt von den Gerichten ab, beispielsweise auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene. Polen bleibt das Land in der EU mit der niedrigsten Platzierung auf dem 43. Platz, hat aber in diesem Jahr aufgrund von Gerichtsentscheidungen, die eine chirurgische Eingriffe zur rechtlichen Anerkennung des Geschlechts ausschließen, und der Erweiterung der Arbeit der Gleichstellungsinstitution um Intersex-Menschen Punkte im Index gewonnen. In einem sehr feindseligen globalen Klima sehen wir, dass verschiedene Akteure zusammenkommen und sich aktiver für LGBTI-Rechte einsetzen, was entscheidend ist, um den Widerstand zu bekämpfen." Katrin Hugendubel, Advocacy-Direktorin bei ILGA-Europe

Dieser Widerstand zeigt sich auch in der Einschränkung der Versammlungsfreiheit angesichts des Aufstiegs antidemokratischer Kräfte. Auffällig ist, dass Serbien, das nach letzten Versuchen des serbischen Präsidenten und des Innenministers, die Veranstaltung zu verbieten, einen stark beeinträchtigten EuroPride-Marsch veranstaltete, um drei Plätze abgestiegen ist, während die Türkei nach einem weiteren Jahr der Unterdrückung von Pride-Veranstaltungen nahezu am Ende der Rangliste bleibt, was zeigt, dass das grundlegende Recht, sich an einem öffentlichen Ort zu versammeln, im Jahr 2023 immer noch nicht als selbstverständlich angesehen werden kann.

Hintergrund

Die ILGA-Europe Rainbow Map wird seit 2009 jedes Jahr im Mai veröffentlicht und markiert den Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie, Biphobie und Intersexphobie (IDAHOBIT). Die Rainbow Europe Map bewertet alle 49 europäischen Länder auf einer Skala von 0% (schwere Verletzungen der Menschenrechte, Diskriminierung) bis 100% (Achtung der Menschenrechte, volle Gleichstellung).

➡️ Homepage von Rainbow Europe

➡️ Rainbow Map 2023 (PDF)

➡️ Rainbow Index 2023 (PDF)