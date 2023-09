Rechte Hassattacke erschüttert Eisenhüttenstadt: jugendliche Aktivistin bedroht

× Erweitern Foto: Freepic Demonstration

Hakenkreuze, „Nazi Kiez“, „Tod für Links“ – diese und weitere rechte Hetze sowie eine Morddrohung gegen die 16-jährige, in der politischen Jugendarbeit aktive Schülerin aus Eisenhüttenstadt haben Unbekannte in der Nacht vom 23. zum 24. August am Platz der Jugend an mehrere Fassaden gesprüht, gibt das Museum Utopie und Alltag und sein Förderverein Forum Kulturerbe der DDR e.V in einem gemeinsame Statement bekannt.

Die bedrohte Jugendliche engagiert sich seit dem Frühjahr ehrenamtlich bei dem Projekt „Auf den Platz, fertig, los!“ – eine gemeinsame Initiative vom Forum für Kulturerbe der DDR e. V., dem Museum Utopie und Alltag, dem Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U) und dem Architekten Martin Maleschka, gefördert im Rahmen des Themenjahrs »Baukultur leben – Kulturland Brandenburg 2023«. Das Projekt hauchte dem Platz der Jugend in Eisenhüttenstadt diesen Sommer mit vielen Veranstaltungen und Aktionen wieder Leben ein, unterstützt durch viele Bürger:innen, allen voran Jugendliche.

Ermittlungen gegen diese rechtsradikale, verfassungsfeindliche Straftat wurden eingeleitet. Das Museum Utopie und Alltag positioniert sich klar für eine demokratische und vielfältige Gesellschaft und verurteilt die Tat sowie jede Form rechter Gewalt aufs Schärfste. Die bedrohte Jugendliche zu schützen habe Priorität. Zudem haben sich die Mitglieder des Jugendclubs Marchwitza bereits engagiert und Teile der rechten Sprüche übermalt. Auch die Abschlussveranstaltung des Projektes „Auf den Platz, fertig, los!“ am Freitag, den 29. September wird den Angriff thematisieren. Gleichzeitig soll dieser nicht überschatten, was am Platz der Jugend von vielen Menschen der Stadt geleistet und erreicht wurde: eine enorme Vielfalt an Begegnungen, Erinnerungs- und Lernerfahrungen mit Kunst, Stadtgeschichte und Baukultur.