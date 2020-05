CSD Bremen wehrt sich gegen Verleumdung durch Hetzpastor Olaf Latzel

Während der Staatsschutz auf Anfrage des Rat und Tat Bremen e. V., Ermittlung gegen den umstrittenen Pastor Olaf Latzel wegen Volksverhetzung aufgenommen hatte, stellte der Vorstand Robert Dadanski für den CSD Bremen e. V. einen Strafantrag gegen Olaf Latzel wegen „aller in Betracht kommender Straftaten“.

Das ist passiert

In einem Eheseminar sagte Olaf Latzel im Oktober 2019 wörtlich:

„Überall laufen diese Verbrecher rum von diesem Christopher Street Day, feiern ihre Party, bringen Dinge raus, … auf unserem Rathaus wird die Regenbogenfahne gehisst halt. …“ „buten un binnen“ mit Originalauschnitten aus dem „Eheseminar“

Im weiteren Verlauf des Seminars bezog sich Latzel auch auf Bibelstellen, nach denen Homosexuelle den Tod verdienen würden.

„Wir sind der Christopher Street Day!“ kommentierte Robert Dadanski im Namen des CSD Bremen damals die Aufzeichnung. Die Empörung in den sozialen Medien ist seit dem nicht abgeflaut, nachdem die Gemeinde von Pastor Latzel sich demonstrativ hinter ihren Pastor scharte und gegen ein Disziplinarverfahren Stimmung machte, stieg sie Mitte Mai wieder an.

× Erweitern petition In der Zwischenscheit haben über 17.200 Anhänger Latzels eine Petition unterzeichnet, um Disziplinarmaßnahmen gegen den Pastor zu verhindern

Eine Gegenpetition hat Bastian Melcher, ein Bremer Aktivist und Dragqueen, auf den Weg gebracht. HIER mitmachen!

Zwar hat die Bremische Evangelische Kirche (BEK) am 14. Mai ein Disziplinarverfahren gegen Latzel eingeleitet, jedoch zeitgleich für die Dauer der Ermittlungen durch die Bremer Staatsanwaltschaft auch wieder ausgesetzt. Als Reaktion auf den Fall Olaf Latzel ruft Rat und Tat e. V. zur Beflaggung der Stadt mit Regenbogenflaggen auf. Zeitgleich startete der CSD Bremen e. V. eine Regenbogen-Masken-Aktion: Das CSD Team verschickt an alle Spender*innen, die dem CSD Bremen Förderverein e. V. mindestens 15 Euro, gerne auch mehr spenden, eine Regenbogen-Maske per Post zu.

zurr Regenbogenmasken-Aktion des CSD Bremen e.V.

Mit der Spende werden zwei Projekte unterstützt: Der Bremer CSD ordert die Masken über die bundesweit bekannt gewordene Aktion des polnische Aktivisten-Ehepaares Jakub und Dawid, die Regenbogenmasken an die polnische Bevölkerung verschenken.

× Erweitern Jakub und Dawid haben einen erfolgreichen YouTube-Channel und sind das wohl bekannteste schwule Paar aus Polen: „Wir möchten der polnischen Bevölkerung den Regenbogen näherbringen.“

Der Fall Olaf Latzel zeigt in aller Deutlichkeit, wie viele Menschen uns noch immer diskriminieren und wie wichtig unsere LGBTIQ*-Vereine und CSDs in Deutschland sind, die mit ihren Demonstrationen für unsere Rechte kämpfen. Es ist noch lange nicht alles auch gut so!