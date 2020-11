Salongespräch: Action for Poland now!

Über die Dringlichkeit von Solidarität, direktem Handeln und einer globalen Gemeinschaft: jetzt!

In der Podiumsdiskussion am 10. November versammeln sich sieben Aktivist*innen aus Europa zur polnischen LGBTIQ*-Situation und versuchen wir zu analysieren, was in Polen in den letzten zwei Jahren passiert ist:

Einführung von so genannten LGBT-freien Zonen

Inhaftierung und Verfolgung von Aktivisten

Unterdrückung und politische Bedrohung auf dem Vormarsch

Wir erörtern den Status Quo und die Auswirkungen aktueller Aktionen und Kampagnen und planen öffentlich, wie die polnische LGBTIQ*-Community in Zeiten der Unterdrückung international unterstützt werden kann.

Es soll ein sechsmonatiger Aktionsplan erstellt werden, der Aktivitäten aus Petitionen, Spendenaktionen, Guerilla-Aktionen und Prides zur Bekämpfung der unterdrückenden Politik- und Gesellschaftskräfte umfasst.

Sendet eure Fragen und Ideen an info@village.berlin

Mit dabei:

Moderator: Christian Knuth, Chefredaktion männer* I Achtung: Talk in englischer Sprache

10.11., Salon: ACTION FOR POLAND NOW, Livestream über Zoom und die Facebookseiten von Queer Matters e.V., Village.Berlin, CSD Berlin – Berlin Pride, männer*, hinnerk, Leo, GAB, rik & blu, 18:30 – 20 Uhr