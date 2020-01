Schnappschuss des Tages: Annegret und der Prinz

Wir können es nicht ändern, aber wir müssen uns heute schon das zweite Mal mit der Bundeswehr, Annegret Kramp-Karrenbauer und Großbritannien beschäftigen. Schuld ist der Duke of Sussex.

Anlass für das Shooting im Buckingham Palace am 16. Januar war die offizielle Vergabe der von Prinz Harry gegründeten Invictus Games an die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. Ausgerichtet wird die internationale Veranstaltung im Juni 2022 unter dem Motto „A Home for Respect“ in der MERKUR SPIEL-ARENA und den angrenzenden Sportflächen.

× Erweitern Foto: Invictus Games Foundation Annegret Kramp-Karrenbauer und Prinz Harry, Duke of Sussex

„Dies ist ein einzigartiger Moment. Die Invictus Games sind viel mehr als sportlicher Wettkampf. Nicht die sportlichen Höchstleistungen zählen, sondern die Kraft zur Rehabilitation für den Einzelnen, die durch das Miteinander von Athleten, deren Familien und Freunde und der Öffentlichkeit erzeugt wird! Die Wahrnehmung der Leistungen unserer Soldatinnen und Soldaten in der Öffentlichkeit ist mir besonders wichtig. Dies gilt umso mehr für die Verwundeten und Versehrten, die für die Sicherheit unseres Landes ein großes Opfer erbracht haben.“ Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesministerin der Verteidigung

Prinz Harry gründete die Invictus Games Foundation 2014, um durch die Ausrichtung eines internationalen sportlichen Wettkampfs für verwundete, verletzte und kranke Soldat*innen im aktiven Dienst sowie für Veteranen, ein breites Verständnis und größeren Respekt für diejenigen, die ihrem Land dienen, zu verschaffen. Erst vor wenigen Tagen bedankte sich ein schwuler Veteran für die persönliche Unterstützung des Prinzen gegen homophobes Mobbing während dessen Militärdienst (wir berichteten). Vom 9. bis 16. Mai 2020 werden die Invictus Games in Den Haag ausgetragen.