Sven Lehmann: Preis für queeres Engagement

Der Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann (Bündnis 90/Die Grünen) wird mit dem Rosa-Courage-Preis 2025 ausgezeichnet. Das teilte der Verein Gay in May e.V. mit, der die Auszeichnung seit 1992 jährlich im Rahmen der Osnabrücker Kulturtage „Gay in May“ verleiht. Die Verleihung findet am 2. Mai im historischen Friedenssaal des Osnabrücker Rathauses statt.

Erster Queer-Beauftragter Deutschlands

Lehmann ist seit Anfang 2022 erster Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, kurz: Queer-Beauftragter. In dieser Funktion war er unter anderem an der Erarbeitung des umstrittenen Selbstbestimmungsgesetzes beteiligt.Lehmann, Jahrgang 1979, sitzt seit 2017 für die Grünen im Bundestag.

Vor seiner Ernennung zum Queer-Beauftragten war er queerpolitischer Sprecher seiner Fraktion sowie parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Laut Gay in May e.V. wird Lehmann vor allem für sein langjähriges Engagement innerhalb und außerhalb des Parlaments ausgezeichnet. In der Begründung heißt es, er trage „maßgeblich zur politischen Sichtbarkeit von LGBTIQ*-Themen“ bei. Auch in Fragen der queeren Bildungsarbeit, der Förderung von Community-Strukturen und der Bekämpfung von queerfeindlicher Gewalt sei Lehmann aktiv.

Preis für Zivilcourage

Der Rosa-Courage-Preis zeichnet Einzelpersonen aus, die sich „durch Zivilcourage und öffentliches Eintreten“ für die Rechte queerer Menschen verdient gemacht haben. Frühere Preisträger*innen waren u.a. die afrodeutsche Autorin und Historikerin Katharina Oguntoye, LSVD-Vorstandsmitglied Günter Dworek, sowie Anbid Zaman, die erste genderfluide Person, die die Auszeichnung erhielt.