Claudia Roth: „Ich habe selber gespürt, was Einsamkeit bedeutet."

Heute feiert Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth ihren 66. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich und zeigen einen Ausschnitt aus dem Pride Live Interview mit der Straight Ally der LGBTIQ*-Community der ersten Stunde.

Wie geht es Ihnen, Frau Roth?

× Erweitern Das ganze Interview mit der ausführlichen Antwort, wie die Pandemie die Community gefährdet, morgen bei Pride Live 2021. Außerdem erklärt Claudia Roth, ob es eigentlich diskriminierend ist, wenn ein Mann einer Frau den Job als Kanzlerkandidatin überlässt. ...

Pride Live wird am 16. Mai ab 11 Uhr exklusiv auf Facebook ausgestrahlt. Der Stream läuft parallel auf den Fanseiten von männer*, blu, hinnerk, rik, gab, Leo, mate, spartacus und ebab. Wer es auf keinen Fall verpassen will, meldet sich am besten jetzt hier zur Facebook-Veranstaltung an: Pride Live 2021