🎥 „Wahnsinn“ und „Virus“: Trump und Musk vereint gegen Trans*

Donald Trump hat angekĂŒndigt, am Tag seiner AmtsĂŒbernahme dem „Transgender-Wahnsinn“ ein Ende zu bereiten. Sein Buddy Elon Musk dĂŒrfte auch diesbezĂŒglich als MeinungsverstĂ€rker bei Trump wirken.

Foto: Josh Edelson / AFP

Die offizielle Politik der US-Regierung werde sein, „dass es nur zwei Geschlechter gibt, mĂ€nnlich und weiblich“, erklĂ€rte Trump am Sonntag bei einer Veranstaltung in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. „Ich werde DurchfĂŒhrungsverordnungen unterzeichnen, um die sexuelle VerstĂŒmmelung von Kindern zu beenden und Transgender aus der Armee und aus unseren (
) Schulen zu verbannen“, sagte Trump.

Er wolle „MĂ€nner aus dem Frauensport heraushalten“, betonte der Republikaner weiter in seiner Rede bei der Konferenz AmericaFest, die sich an junge Konservative richtet.

Wie weit geht der Einfluss von Elon Musk?

Damit befeuert Trump die Debatte um den politischen Einfluss von Elon Musk, der nicht nur in Finanzfragen, sondern auch in gesellschaftspolitischen Belangen mitzureden scheint. Jedenfalls treffen sich in Sachen Geschlecht zwei BrĂŒder im Geiste.

Dass Musk mittlerweile eine Tochter hat, die selbst trans ist passt nĂ€mlich nicht ins Selbstbild dieses Tech-Tycoons. Er erklĂ€rte sein Kind fĂŒr Tod, vom „Trans Virus“ umgebracht. Via X (ehemals Twitter) spottet er ĂŒber „Pronomen als Alptraum“. „Cancel Culture“ und vermeintliche „Gender-Ideologie“ sind ebenfalls immer wieder von Musk genutzte Buzzwords.Â

*ck/AFP/kbh