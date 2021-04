Nach Entlassung Zsolt Petrys: Ungarn schwingt die Nazi-Keule

Nachdem Hertha BSC einen ungarischen Trainer wegen homophober Äußerungen entließ, stellt Ungarns rechtsgerichtete Regierung die deutschen Demokratiestandards in Frage und zieht – nein, kein verspäteter Aprilscherz – Vergleiche zu Zensur-Methoden im dritten Reich.

Das ungarische Außenministerium gab am Donnerstag bekannt, dass es den deutschen Geschäftsträger vorgeladen und ihm gegenüber Bestürzung darüber ausgedrückt habe, dass Torwarttrainer Zsolt Petry vom Fußballverein Hertha BSC wegen homophober und fremdenfeindlicher Meinungsäußerungen entlassen wurde. Petry hatte in einem Interview unter anderem in Frage gestellt, warum der ungarische Torwart von Red Bull Leipzig, Peter Gulacsi, sich auf Instagram für „Homosexuelle, Transvestiten und Menschen sonstiger geschlechtlicher Identitäten“ einsetzte (wir berichteten).

Ungarn zieht Vergleiche zu Nazi-Deutschland

Die Affäre schlägt hohe Wellen. Außenminister Peter Szijartó äußerte am Donnerstag deutliche Kritik am Vorgehen des Fußballklubs und stellte die Meinungsäußerungen von Gulacsi und Petry gegenüber – von denen die queerfreundliche positiv und die queerfeindliche negativ aufgenommen wurde:

„Langsam stürzt die große Heuchelei in Sachen Presse- und Meinungsfreiheit zusammen: Ein Fußballer darf sagen, dass die Familie eine Familie ist, wird aber hinausgeworfen, wenn er gegen den liberalen Mainstream in Sachen Familie und Migration Stellung nimmt.“

Der Staatssekretär des Außenministeriums, Levente Magyar, äußerte den Schock der ungarischen Regierung darüber, dass jemand in Deutschland mit „existenziellen Repressalien“ rechnen müsse, wenn er seine Meinung in einem legalen Rahmen äußere. Er bezeichnete die Überwachung des Grundrechts der Redefreiheit als gemeinsame moralische Pflicht der beiden Länder – da Deutschland wie auch Ungarn historische Erfahrungen mit dem „größtmöglichen Meinungsterror“ hätten.

Auch Gergely Gulyas, Stabschef von Staatspräsident Orban, stellte Deutschlands Demokratie in Frage und schwang die Nazikeule. Vor Vertretern der Presse behauptete er, seine Meinung zu äußern dürfe in einem Rechtsstaat nicht bestraft werden – die Entlassung Petry erinnere ihn daher an das „totalitäre Regime“ zu Zeiten der Nazi-Herrschaft in Deutschland.

„Ich denke, das ist empörend, es ist vor allem Deutschland, das antworten muss, ob es immer noch die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält.“

Deutschland weist Nazi-Vergleich deutlich zurück

Deutschland antwortete prompt: Das deutsche Außenministerium wies die Kritik scharf zurück. Ein Sprecher sagte, die Äußerungen seien für die Regierung in keiner Weise nachvollziehbar. Er betonte:

„Der Geschäftsträger hat dies der ungarischen Regierung in seinem Gespräch [im Ministerium] mitgeteilt. Wir weisen die Anspielungen auf den Nationalsozialismus in aller Deutlichkeit zurück.“

Hertha nennt Äußerungen „bizarr“

Der Fußballklub Hertha BSC, der sich seit langem für Vielfalt im Fußball einsetzt, hatte schnell auf Petrys Interview reagiert und den ungarischen Torwarttrainer und Ex-Nationalspieler sofort entlassen. Die Verantwortlichen betonten am Dienstag, dass man zwar mit seiner Arbeit zufrieden gewesen, nicht aber mit seinen kritischen Äußerungen gegenüber queeren Personen und Einwander*innen einverstanden sei – diese widersprächen den Positionen des Vereins zu Toleranz und Vielfalt.

Am Donnerstag sagte Hertha-Sprecher Marcus Jung zur Kritik des Außenministeriums und zu Gulya, der eine Parallele zwischen der Entlassung des fremdenfeindlichen, homo- und transphoben Trainers und den Methoden im Dritten Reich gezogen hatte, dass der Verein aktiv gesellschaftliche Vielfalt, Gleichberechtigung und Toleranz fördere. Die Vergleiche zum Nazi-Regime nannte er „bizarr“.

Wer im Glashaus sitzt ...

Viele EU-Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, haben sich in der Vergangenheit wiederholt besorgt über antidemokratische Tendenzen in Orbáns Ungarn geäußert. Die Regierungspartei Fidesz gilt als rechtspopulistisch, einwanderungs- und queerfeindlich. In der jüngsten Vergangenheit wurde die gleichgeschlechtliche Ehe aus der ungarischen Verfassung gestrichen sowie die rechtliche Anerkennung von Transgender-Menschen verboten (wir berichteten). Nach Protesten gegen ein Kinderbuch, in dem auch queere Geschichten vorkommen, zog der Ungarische Verleger- und Buchhändlerverband (MKKE) letztes Jahr Vergleiche zur Bücherverbrennung der Nazis und warnte vor der Zensur der ungarischen Regierung (wir berichteten).