Religiöse Überzeugung: Bremer Pastor wegen Volksverhetzung verurteilt

8.100 Euro Strafe verhängte die vorsitzende Richterin Ellen Best am Bremer Amtsgericht gegen den Pastor der örtlichen evangelischen St.-Martini-Gemeinde. Olaf Latzel hatte Homosexualität bei einer Kirchenveranstaltung als „Degenerationsform der Gesellschaft“ und CSD-Besucher*innen als „Verbrecher“ und „todeswürdig“ bezeichnet.

Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von drei Monaten, umgewandelt zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 90 Euro, was insgesamt 8.100 Euro macht. Damit blieb es unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die eine Strafe von vier Monaten verlangt hatte. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. (AZ: 96 Ds 225 Js 26577/20)

Erleichterung beim CSD und in Kirchenkreisen

Für die Bremische Evangelischen Kirche (BEK) äußerste sich Schriftführer Pastor Bernd Kuschnerus gegenüber buten un binnen „zutiefst betroffen" darüber, dass „ein Pastor unserer Kirche wegen Volksverhetzung verurteilt worden ist".

× Erweitern Foto: www.facebook.com/ellenundsteffi Anders Amen „Es ist gut, dass Pastor Olaf Latzel für die Aussagen, die er getätigt hat, auch tatsächlich verurteilt worden ist. {...} Wir freuen uns darüber! Denn: Die Aussagen die er getätigt hat, sind nicht ‚einfach biblische’ Aussagen.“ Pastorin Ellen Radtke

Das lesbische Pastorinnenehepaar von Anders Amen unterbrach sogar seinen Mutterschaftsurlaub. Ellen Radtke sendete männer* einen überraschten Kommentar, denn mit einer Verurteilung hatte sie nicht gerechnet.

× männer* · Pastorin Ellen Radtke (Anders Amen) kommentiert Latzel-Urteil Anders Amen, das ist ein lesbisches Pastorinnenpaar, Steffi und Ellen Radtke, welches mit intelligenten YouTube-Beiträgen, queerem Witz und viel Charme für queere Sichtbarkeit und auch für die Verbreitung christlicher Gedanken sorgt. Gerade sind die Mütter in der YouTube-Babypause, trotzdem nahm sich Ellen für uns etwas Zeit, um ein Statement abzugeben.

× Erweitern Robert Dadanski Robert Dadanski vom CSD Bremen zum Fall Olaf Latzel

Der Bremer CSD Verein war einer der ersten, der nach Bekanntwerden der Hetzrede Strafanzeige bei der Polizei gegen Latzel stellte. Er begrüßt in einer Stellungnahme das Urteil.

„Auch wenn die Verteidigung bereits Rechtsmittel bis zum Bundesverfassungsgericht angekündigt hat, so beweist das Urteil ganz eindeutig, dass es sich nicht einfach um die Befindlichkeiten von queeren Menschen handelt, sondern um Volksverhetzung und ein vergiftetes Klima.“ Robert Dadanski, Pressesprecher und Vorstand

Wie geht es weiter?

Auf Volksverhetzung stehen bis zu fünf Jahre Haft, mit der wichtigen 90-Tagessatz-Regel gilt Latzel sogar bei rechtsgültigem Urteil als nicht vorbestraft. Sein Verteidiger kündigte bereits an, in Berufung zu gehen und notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Wann also genau das wegen des laufenden zivilgerichtlichen Verfahrens unterbrochene Disziplinarverfahren der BEK gegen Latzel fortgesetzt wird, ist zurzeit noch unklar.

„Die Äußerungen, die der Verurteilung zugrunde liegen, sind nicht hinnehmbar und schaden dem Ansehen der ganzen Kirche. Der Kirchenausschuss wird jetzt über die nötigen Konsequenzen beraten.“ Pastor Bernd Kuschnerus, BEK

Der CSD Bremen e. V. forderte den Kirchenausschuss der BEK auf, Taten folgen zu lassen. „Die BEK hat die Möglichkeit Latzel zu suspendieren und sollte das zum Schutze Dritter auch tun.“