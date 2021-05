Transfrau Naima von METRO Pride im Interview

Naima ist Warenlogistikerin bei METRO und im LGBT+ Netzwerk METRO Pride aktiv. Wir trafen sie für Pride Live an ihrem Arbeitsplatz in Berlin und haben sie gefragt, wie das Netzwerk sie beim Coming-out und auf dem Weg ihrer Transition unterstützt. Sie erzählt uns ganz offen was sie auf diesem Weg gefühlt hat und in die Zukunft schaut.

Beim Besuch im Markt konnten wir Naima bei der Arbeit sehen und sie uns verraten, dass sie bereits seit 22 Jahren bei METRO im Markt arbeitet. Wir trafen eine starke Transfrau, die auf dem Weg ihrer Transition schwere Hürden meistern muss, aber die vorm Dreh zu uns sagte, sie habe sich noch nie so wohl in ihrem Körper gefühlt wie an diesem Tag. Mehr dazu im Video.

Wie es Naima heute geht und wie der Umgang mit Freunden und Familie immer noch Probleme bereitet, berichtet sie uns in einem starken Interview, welches die Stigmatisierung von Transpersonen verdeutlicht. Wir haben sie gefragt, was die Gesellschaft noch tun muss und was sie sich für die Zukunft wünscht.

Das LGBT+ Netzwerk METRO Pride des Handelskonzerns METRO setzt sich für die Abschaffung des Blutspendeverbots von Homosexuellen ein und ist. u. a. Preisträger des Proud@Work Awards.