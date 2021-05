Home-made Facials • Gesichtsmasken zum Selbermachen

#7DaysofBeauty: Ab heute und bis Sonntag geben wir dir jeden Tag um 7Uhr zahlreiche Tipps und Anleitungen für's Noch-schöner-sein. Los geht es mit Gesichtsmasken zum Selbermachen!

× Erweitern Foto: Adobe Stock / Drobot Dean

Egal, ob du es isst oder auf deine Haut schmierst: Bei Lebensmitteln zählt nicht nur, was drinsteckt – Vitamine und Antioxidantien zum Beispiel, aber dazu später mehr –, sondern ebenso, was mal drauf war. Wir sprechen von Pestiziden. Deshalb gilt für den Einkauf auch hier: lieber Bio als nicht Bio. Nach dem Einkauf die Waren am besten separat und in einer eigenen Verpackung aufbewahren. Außerdem alle hier beschriebenen Masken vor Anwendung einmal an einer unauffälligen Stelle testen!

DER KLASSIKER

Gurke und Aloe vera sind die Klassiker unter den Food-Produkten für die Haut. In Kombination mit Joghurt versorgen sie die Haut nicht nur mit Feuchtigkeit, sondern sind in der Lage, irritierte Hautpartien zu beruhigen.

1 Esslöffel Gurke (geschält und zerdrückt)

1 Esslöffel Joghurt (ungesüßt)

1 Teelöffel Aloe vera (zerdrückt)

Alle drei Komponenten miteinander verrühren und für zehn Minuten auf der Haut einwirken lassen. Danach das Gesicht mit Wasser waschen.

DOUBLE T

Grüner Tee ist nicht nur reich an Antioxidantien, spezielle im Tee enthaltene Aminosäuren schützen die Haut vor den UV-Strahlen der Sonne. Die Hydroxycarbonsäure im Tomatensaft wirkt wie ein Peeling und glättet das Erscheinungsbild der Haut.

1 Tomate

1 Tasse grüner Tee

Den Saft der Tomate auspressen und mit einer Tasse kaltem, grünen Tee mischen. Die Flüssigkeit mit einer Sprühflasche auf das Gesicht auftragen.

DER EXOT

Strahlende Haut? Bienenhonig ist ein echter Allrounder im Kampf gegen Verunreinigungen, Trockenheit und fades Hautbild. Als Bindemittel für die Maske kannst du beispielsweise Papaya nutzen.

1 Papaya (zerdrückt und ohne Kerne)

1 Esslöffel Honig

Beide Inhaltsstoffe vermengen und für bis zu 15 Minuten auf das Gesicht auftragen. Danach das Gesicht mit Wasser waschen.

Übrigens: Früher häufig verwendete Hausmittel wie Backpulver, zermahlene Aspirintabletten oder Zitronensaft haben einen zu hohen oder zu niedrigen pH-Wert und können der Haut schaden.