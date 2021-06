Hier werden Wünsche wahr!

Auch in der digitalen Welt steht Handwerkskunst vielerorts hoch im Kurs. In der Beauty-Facharztpraxis Koschel wird neben den allseits bekannten und klassischen Behandlungen, nach dem Motto „Einfach frischer aussehen.“, auch die Penisverdickung regelmäßig durchgeführt. Wir freuen uns sehr, dass uns der Facharzt Guido Koschel dazu heute einige interessante Fragen beantworten wird.

Herr Koschel, die meisten unserer Leser fragen sich bestimmt, funktioniert das denn wirklich?

Es funktioniert viel besser noch, als die meisten Patienten sich das hätten vorstellen können.

Für wen kommt die Behandlung infrage, bzw. wer sind denn ihre typischen Patienten?

Im Grunde kommt jeder Mann infrage, der sich einfach ein wenig Mehr gönnen möchte. Wir haben daher ganz unterschiedliche Patienten. Interessanterweise waren alle Patienten bislang von Mutter Natur nicht benachteiligt. Viele Männer fragen auch nach der Optimierung der Glans/ Eichel. Das funktioniert übrigens auch gut. Es geht darum, sich selbst besser, männlicher und attraktiver zu fühlen. Das strahlen die Patienten dann auch deutlich sichtbar nach der Behandlung aus.

D.h., Sie betreuen ihre Patienten dann auch nach der Behandlung längerfristig weiter:

Ja genau, selbstverständlich gibt es Nachkontrolltermine und unsere zahlreichen und zufriedenen Patienten kommen nunmehr seit Jahren aus ganz Deutschland und darüber hinaus regelmäßig auch für andere Behandlungen zu uns.

Ihre Patienten reisen also aus ganz Europa nach Berlin?

Das ist zutreffend. Wir bieten die Behandlung seit Jahren mit vollster Zufriedenheit an. Da lohnt sich auch die gegebenenfalls weite Anreise ins schöne Berlin in unsere Praxis.

Unsere Leser fragen sich insbesondere auch: tut das denn nicht unheimlich weh?

Ganz und gar nicht! Erfreulicherweise haben alle Patienten die absolute Schmerzfreiheit bestätigt. Dabei ist die Behandlung durch modernste Materialien kombiniert mit routinierter Arbeit auch sehr sicher. Die Methode kenne ich seit langem und sie wird stetig optimiert. Wir führen bei uns selbstverständlich auch Behandlungen mit Botox, verschiedenen Fillern, Eigenblut, Fadenlift, Microneedling auf medizinischem Niveau durch. Interessant ist, dass vermehrt immer mehr Männer in meine Praxis kommen. Unsere größte Stärke dabei ist, das männliche Gesicht und den Körper auf natürliche Weise maskuliner und jünger aussehen zu lassen. Deshalb kommen unsere Patienten meist nicht nur für die Penisverdickung, sondern gönnen sich das ein oder andere Mal auch noch weitere schöne Behandlungen. Dabei ist uns wichtig, dass alles erstklassig ist und wir hierdurch eine möglichst hohe Patientenzufriedenheit erreichen. Dies zeigt sich auch anhand der zahlreichen durchweg positiven Bewertungen. Wir möchten auch nicht die Möglichkeit einer zinsfreien Ratenzahlung unerwähnt lassen.

Wir danken für Ihre Zeit und die wertvollen Informationen.

Sehr gerne geschehen. Schauen Sie also nicht nur auf unserer Website vorbei, sondern besuchen Sie uns mal In Natura in Berlin-Charlottenburg. Ich wünsche einen angenehmen Tag.

INFO

Guido Koschel, Facharzt für Allgemeinmedizin & Ästhetischer Chirurg

Pestalozzistr. 10 | 10625 Berlin

Kontakt: Tel. +49 30 33930000 | Mob. +49 160 4175595 | info@beauty-facharztpraxis.de

Online: beauty-facharztpraxis.de | Facebook | Instagram