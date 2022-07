Haartransplantation Türkei Vorher-Nachher-Bilder überzeugen

× Erweitern – ANZEIGE – Dr. Serkan Aygin

Eine Haartransplantation ist häufig die einzige Möglichkeit, um einen größeren Haarverlust zu kaschieren. Meistens handelt es sich um den genetisch bedingten Haarausfall, der sich leider nicht aufhalten lässt. Auch wenn Männer wesentlich häufiger davon betroffen sind, haben auch zahlreiche Frauen darunter zu leiden. Haartransplantationen haben jedoch ihren Preis, so dass sie für viele aus Kostengründen nicht in Frage kommen.

× Erweitern Unglaublich natürliche Vorher-Nachher-Ergebnisse

Eine gute Alternative ist deshalb eine Haartransplantation in Istanbul, denn dort ist sie wesentlich günstiger, wobei nicht auf erstklassige Qualität verzichtet werden muss. Istanbul ist mittlerweile eine Hochburg für Haartransplantationen, denn dort sind viele renommierte Ärzte ansässig. Kein Wunder, dass es immer mehr Betroffene in das Land am Bosporus zieht, um wieder mehr Lebensqualität zu erlangen.

Haartransplantation in der Türkei ist eine positive Erfahrung

In der Türkei gibt es eine Reihe an erfahrenen Ärzten, die sich auf Haartransplantationen spezialisiert haben. Einer von ihnen ist Dr. Serkan Aygin, der seit mehr als 25 Jahren auf diesem Gebiet tätig ist. Er und sein Team verfügen deshalb über ein enormes Fachwissen, so dass für jeden Patienten eine individuelle Lösung gefunden werden kann.

Andreas Lück’s Hair Transplant Journey

Volles Haar muss nicht länger ein unerreichbarer Traum sein, denn in der Türkei kann er Wirklichkeit werden. Eine Haartransplantation in Istanbul ist für jeden erschwinglich, so dass allen Betroffenen wieder zu mehr Selbstbewusstsein verholfen werden kann.

Die Dr. Serkan Aygin Clinic befindet sich im Herzen der türkischen Hauptstadt und bietet alle möglichen Methoden der Haarverpflanzung an. Die Klinik ist mit innovativer Technik ausgestattet, welche beispielsweise eine Saphir FUE oder die DHI Haartransplantation ermöglicht.

× Erweitern Mit einer Anwachsrate von 98 % erreicht die Klinik tolle Ergebnisse

Eine Anwachsrate von 98 Prozent spricht für die hervorragende Arbeit des medizinischen Teams rund um Dr. Serkan Aygin. Im Jahr 2019 wurde der Chirurg deshalb auch mit dem Medicine Award in Medicine geehrt. Die hervorragende Qualität ist ein wichtiges Kriterium, um sich in der Dr. Serkan Aygin Clinic behandeln zu lassen.

Haartransplantation für Frauen im vorher nachher Vergleich

Leider macht ein größerer Haarverlust auch nicht vor Frauen Halt, meistens ist dies ein Problem rund um die Wechseljahre. Die erblich bedingte Alopezie verläuft beim weiblichen Geschlecht nach einem anderen Muster als bei Männern. Hier zeigen sich lichte Stellen vor allem am Oberkopf oder manchmal auch an den Schläfen. Die Dr. Serkan Aygin Clinic ist auch eine sehr gute Anlaufstelle für betroffene Frauen, denn die Ärzte haben sich auch auf Haartransplantationen bei Frauen spezialisiert. Frauen hängen noch viel mehr an ihren Haaren, so dass sie oftmals vor einer Haartransplantation zurückschrecken, weil sie eine großflächige Rasur befürchten.

In der Dr. Serkan Aygin Clinic kann jedoch auf eine Komplettrasur verzichtet werden. Das liegt an der angewandten DHI-Methode, die besonders schonend ist, und die mit fantastischen Ergebnissen punkten kann. Mit Hilfe eines Choi Implanter Stifts werden die Haarwurzeln entnommen und direkt an die gewünschten Stellen verpflanzt.

× Erweitern Mit der DHI Haartransplantation zum Wunschergebnis

Auf diese Weise können auch Frauen sich wieder an dichtem Haar erfreuen, ohne Schmerzen oder längere Ausfallzeiten in Kauf nehmen zu müssen. Die Haartransplantation Türkei vorher nachher Ergebnisse können auch bei Frauen absolut überzeugen. Die transplantierten Haare bleiben dann in der Regel auch ein ganzes Leben lang erhalten.

Haartransplantation in der Türkei ist eine klare Empfehlung

Wenn man einen vorher nachher Vergleich anstellt, wird man feststellen, dass eine Haartransplantation in der Türkei eine gute Entscheidung ist. Die kahlen Stellen verschwinden meistens nach nur einer Sitzung, so dass ein ganz neues Lebensgefühl entsteht. Im Internet findet man viele positive Stimmen für die Dr. Serkan Aygin Clinic in Istanbul.

Patienten berichten von ihren tollen Haartransplantation Erfahrungen mit dem kompetenten und freundlichen Team rund um den renommierten Chirurgen Dr. Serkan Aygin.

Auf Facebook gibt es eine Gruppe, in der sich Betroffene über ihre Erfahrungen austauschen können. Das ist eine gute Möglichkeit, um sich vorab ein Bild von der Dr. Serkan Aygin Clinic zu machen. Außerdem sind auf der Webseite der Klinik noch einige Erfahrungsberichte zu finden.

Besonders gefragt ist das Rundum-Sorglos-Paket der Klinik, welches alle Leistungen beinhaltet. Die Patienten werden vom Flughafen abgeholt und ins Hotel und in die Klinik gefahren. Während des Aufenthalts steht rund um die Uhr ein Dolmetscher zur Verfügung, damit die Kommunikation reibungslos abläuft.

× Erweitern Die Stil-und Kunstvolle Dr. Serkan Aygin Clinic in Istanbul

Die Patienten werden in einem 4-Sterne-Hotel im Zentrum von Istanbul untergebracht, wo jeden Morgen ein leckeres Frühstück auf sie wartet. An die eigentliche Haartransplantation schließt sich noch eine Laserbehandlung an, um die Ergebnisse zu perfektionieren. Schließlich bekommen die Patienten notwendige Medikamente und Haarpflegeprodukte mit auf ihren Heimweg. Innerhalb des ersten Jahres erfolgen mehrere Kontrollen.