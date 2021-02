Haartransplantation Türkei Erfahrung: Alles was du wissen musst!

Viele Menschen können sich einfach nicht damit abfinden, dass ihre Haarpracht langsam schwindet. Sie fühlen sich zusehends unattraktiver und ziehen sich vielleicht sogar aus dem gesellschaftlichen Leben zurück. Während der Haarverlust bei Frauen häufig erst während der Wechseljahre einsetzt, kann er Männer schon in ihren Zwanzigern treffen. In der heutigen Zeit ist dies jedoch kein Grund zur Verzweiflung, denn schließlich steht mit der Haartransplantation eine probate Lösung parat.

Volles Haar muss kein Traum bleiben und auch kein halbes Vermögen kosten. Eine Haartransplantation in der Türkei wird von erfahrenen Spezialisten durchgeführt und kann mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis punkten. Wenn man sich die Erfahrungsberichte nach einer Haartransplantation an türkischen Kliniken ansieht, dann fällt das Urteil durchweg positiv aus. Natürlich kann der Patient selbst auch einiges dazu beitragen, dass die Haarverpflanzung zu einer angenehmen Erfahrung mit einem zufriedenstellenden Resultat wird.

Haartransplantation in der Türkei – Austausch über Erfahrung in einem Forum

Bevor man sich zu einem solch großen Schritt entscheidet, möchte man vorab natürlich ausreichend Informationen einholen. Das Internet ist eine hervorragende Informationsquelle, auch wenn es um das Thema Haartransplantation geht. Zunächst kann man sich auf YouTube ein paar Videos anschauen, um sich von allen Schritten im Vorfeld bis hin zur Nachsorge ein Bild machen zu können. Zum Austausch bieten sich dann diverse Foren und Gruppen, beispielsweise bei Facebook, an. Hier kann man sich nicht nur ausführlich informieren, sondern auch noch persönliche Fragen loswerden.

Diese Kommunikation mit anderen Betroffenen kann Bedenken ausräumen und Ängste vor dem operativen Eingriff nehmen. Die anderen User wissen ganz genau, wie man sich fühlt, wenn man unter der genetisch bedingten Alopezie leidet. In einem Forum muss sich niemand seiner Sorgen schämen, sondern kann jede Menge Antworten finden. Selbstverständlich kann man sich auch über einen bestimmten Chirurgen erkundigen und vielleicht sogar Haartransplantation Türkei vorher nachher Bilder bekommen, um sich von dessen Können zu überzeugen. Die Türkei Erfahrungen sind größtenteils positiv und machen Mut, sich in einen neuen Lebensabschnitt mit mehr Selbstbewusstsein zu wagen.

Bei einer Haartransplantation negative Erfahrungen vermeiden

Auch wenn die meisten Patienten mit dem Resultat der Haartransplantation in der Türkei zufrieden sind, gibt es wenige Ausnahmen, die ihre Entscheidung unter Umständen sogar bereuen. Allerdings handelt es sich dabei um wenige Fälle, die sich in der Regel auch verhindern lassen hätten. Um böse Überraschungen auszuschließen, sollte man bereits vor der Haarverpflanzung in der Türkei ein paar wichtige Punkte berücksichtigen. Das A und O ist die sorgfältige Auswahl der Klinik und eines renommierten Chirurgen. Dabei kommt es vor allem darauf an, dass dieser über einen großen Erfahrungsschatz verfügt und entsprechende Zertifikate vorweisen kann.

Haartransplantationen in der Türkei sind grundsätzlich wesentlich günstiger als an deutschen Kliniken. Dennoch sollte man sich nicht für das billigste Angebot entscheiden, sondern auch darauf achten, dass moderne Techniken angewandt werden. Man darf aber auch nicht außer Acht lassen, dass auch das eigene Verhalten maßgeblich zum Endergebnis einige Monate nach der OP beiträgt. Um negative Erfahrungen möglichst zu vermeiden, sollten Patienten sich deshalb unbedingt an den Verhaltensregeln der Klinik orientieren.

Haartransplantation in der Türkei - Dr. Serkan Aygin Clinic als Empfehlung

Wer sich für eine Haartransplantation in Istanbul interessiert, sollte sich unbedingt mit der Dr. Serkan Aygin Clinic befassen. Der international angesehene Chirurg zählt weltweit zu den besten seines Fachs. Das verdankt er unter anderem seiner Erfahrung aus nunmehr 24 Jahren und seinem bestens geschulten Team. Eine große Klientel aus vielen verschiedenen Ländern kann die hochwertige Arbeit von Dr. Serkan Aygin bezeugen. Darüber Hinaus ist auch der Gewinn des European Awards in Medicine im Jahr 2019 ein Indiz für erstklassige Qualität und eine hohe Zufriedenheit unter den Patienten. Dafür spricht auch eine Anwachsrate von mindestens 98 Prozent, so dass einige Monate nach der Haartransplantation wieder deutlich mehr Haarfülle vorhanden ist.

× Erweitern Die Dr. Serkan Aygin Clinic in Istanbul

Die Dr. Serkan Aygin Clinic bietet ihren Patienten auch ein Rundum-Sorglos-Paket an, welches den Hotelaufenthalt, alle Transfers, Medikamente und Pflegeprodukte, einen Dolmetscher und eine Lasertherapie im Anschluss an den Eingriff beinhaltet. Sowohl bei der FUE-Methode als auch bei der DHI-Haartransplantation setzen die türkischen Mediziner gerne auf die Soft-Anästhesie, die besonders schonend und komfortabel ist. Der Patient hat überhaupt keine Schmerzen und ist während des kompletten Eingriffs ansprechbar. Bei der FUE-Technik kann mit Hilfe von innovativen Saphirklingen noch viel exakter gearbeitet werden. Bei der DHI-Methode kann sogar auf eine Zwischenlagerung der Haarfollikel verzichtet werden. Nach der Entnahme aus dem Spenderbereich werden sie mittels Implantationsstifts direkt wieder verpflanzt.

Haartransplantation in der Türkei anhand von vorher nachher Bildern beurteilen

Man kann dem behandelnden Arzt nur vertrauen, wenn man sich vor der Haartransplantation mit dessen Arbeit auseinandergesetzt hat. Die günstigen Preise in der Türkei sind nur den niedrigeren Lohnkosten geschuldet und haben nichts mit minderwertiger Qualität zu tun. Wenn man den Eingriff beim Haartransplantation Testsieger in Istanbul durchführen lassen möchte, kann man zunächst einen unverbindlichen Beratungstermin an der Dr. Serkan Aygin Clinic ausmachen. Um eine Vorstellung vom möglichen Ergebnis der Haartransplantation zu bekommen, kann man sich bei dieser Gelegenheit auch vorher nachher Bilder von anderen Patienten zeigen lassen.

× Erweitern Ein Erstaunlicher vorher nachher Vergleich

Nach einer kostenlosen Haaranalyse können die Ärzte die beste Variante der Haartransplantation auswählen, die den Bedürfnissen und Wünschen des Patienten am ehesten entspricht. Vorher nachher Bilder sind ehrlich und erwecken keine unrealistischen Erwartungen und Hoffnungen. Jeder Mensch und jeder Haarausfall ist individuell, so dass im Einzelfall entschieden werden muss, wie der Ablauf der Haartransplantation sein soll. Da an der Dr. Serkan Aygin Clinic alle gängigen Operationsmethoden angeboten werden, kann aus jeder Haartransplantation das Optimum herausgeholt werden.

Haartransplantation wo am besten durchführen lassen?

Es gibt mittlerweile weltweit zahlreiche Kliniken, die Haartransplantationen anbieten. Die Einrichtungen in der Türkei gehören mit Sicherheit zu den besten und setzen auf Qualität und günstige Preise gleichermaßen. Besonders viele positive Erfahrungsberichte beziehen sich auf die Dr. Serkan Aygin Clinic, die bereits vielen Leidtragenden zu einem ganz neuen Lebensgefühl verholfen hat. Erfahrungen aus über 20 Jahren und der Einsatz der neuesten Operationstechniken sprechen für sich. Das Team rund um den türkischen Chirurgen steht Patienten von der Vorbereitung bis hin zur Nachsorge stets mit Rat und Tat zur Seite. Das sollte Grund genug sein, der Klinik Vertrauen zu schenken, um sich nach einigen Monaten wie ein ganz neuer Mensch zu fühlen.