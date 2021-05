Built to last • 100 Jahre Braun

#7DaysofBeauty: Rasierer wie solche von Braun sind nicht nur Hygiene- und Styling-Gadget, sie sind immer auch Liebhaberstück und sogar ein bisschen Erinnerung: an den Vater oder Onkel, den wir als Kind neugierig beim Rasieren beobachtet haben, an unsere eigene erste Rasur als Teenager oder auch an das erste Date mit dem Partner, für das wir uns in Schale geschmissen haben. Ein guter Rasierer begleitet uns nicht nur für ein paar Wochen, sondern für Monate und sogar Jahre.

Die klaren Linien und Formen des Braun Series 7 stehen für zeitloses Design. Damit folgt die Marke ihrem Grundsatz „built to last“, der bereits in den Gründungsprinzipien verankert ist.

Der Braun Series 7 ist das erste Modell von Braun, das über den 360-Grad-Flex-Head verfügt, passt sich damit den Gesichtskonturen ganz automatisch an und ermöglicht eine Rasur auch an bislang schwer erreichbaren Stellen. Dank der EasyClick-Funktion und fünf verschiedenen Aufsätzen kann der Rasierer als Präzisionstrimmer, als 3-Tage-Bart-Trimmer, Bodygroomer oder Gesichtsreinigungsbürste genutzt werden. Die AutoSense-Technologie erkennt die Bartdichte und steuert bei der Leistung von selbst nach, wenn es nötig wird. Der Series 7 ist sowohl für die Nass- sowie für die Trockenrasur geeignet.

Zum 100-jährigen Bestehen von Braun hat das Unternehmen wunderschöne Design-Editionen seiner Beauty- und Grooming-Geräte herausgebracht, die in einem exklusiven Reise-Etui daherkommen. Alle Produkte der „100 Limited Edition“ haben eine erweiterte Garantie von bis zu 5 Jahren*.

*Weitere Details unter www.braun.de/de-de/100-years-warranty-extansion