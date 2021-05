Better Smile • Schöner lächeln mit Tipps vom Profi

×

#7DaysofBeauty: Ist Bleaching schädlich für den Zahnschmelz? Müssen Wurzelbehandlungen schmerzhaft sein? Was ist dran am Mythos „Zahnseide“? Alles was du einen Zahnarzt schon immer mal fragen wolltest, haben wir für dich Mohammed Alef von The Urban Dentist gefragt.

Du betreibst mit zwei anderen Zahnärzten eine Praxis in Berlin, Friedrichshain, mit Fokus auf Ästhetische Zahnmedizin. Was würdest du sagen, ist ein einfacher Eingriff, der das Erscheinungsbild der Zähne auf simple und effektive Weise verbessert?

Der einfachste Ansatz wäre die Zahnfarbe. Durch eine professionelle Zahnreinigung lassen sich effektiv Verfärbungen entfernen. Mit einem Bleaching lassen sich mit geringem Aufwand die Zähne aufhellen. Bei kleinen Zahnfehlstellungen oder ungünstiger Zahnform können sogenannte Veneers helfen, Keramikverblendschalen, die zu tollen ästhetischen Ergebnissen führen.

Für Patienten mit Zahnfehlstellungen bietet ihr auch Korrekturen per Invisalign an. Was ist der Vorteil der Methode? Und wie lange dauert die Behandlung in etwa? Sagen wir bei einer leichten Fehlstellung.

Mit Invisalign haben wir die Möglichkeit kieferorthopädische Korrekturen unkompliziert mit durchsichtigen Kunststoffschienen durchzuführen. Keine störenden Metalldrähte, keine optische Beeinträchtigung beim Tragen im Alltag. Die Therapie ist nach 12 Wochen abgeschlossen.

Viele potentielle Patienten sind skeptisch gegenüber einem Bleaching, da sie befürchten, dass der Zahnschmelz angegriffen wird. Kannst du ihnen diese Angst nehmen?

In unserer Praxis verwenden wir mit dem Philips Zoom System ein hochwirksames und gleichzeitig schonendes Bleaching-System, das sich bewährt hat. In der Regel ist das Bleaching unproblematisch, eine vorherige Beratung durch den Zahnarzt aber unabdingbar.

Ihr arbeitet auch mit Implantaten. Die allgemeine Meinung lautet hier: Das kann nur teuer werden. Stimmt das?

Implantate sind eine sehr hochwertige Art des Zahnersatzes. Keine andere Versorgung kommt einem eigenen Zahn so nahe. Auch wenn die Kosten höher sein können, so investiert man hier in eine sehr langlebige Versorgung.

Muss eine Wurzelbehandlung schmerzhaft sein?

Nein, überhaupt nicht. Mit einer Anästhesie können wir so gut wie jede Behandlung schmerzfrei gestalten, auch eine Wurzelkanalbehandlung. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten, die wir nutzen, ist selbst eine angenehme Wurzelkanalbehandlung mit hohen Erfolgsaussichten möglich.

Unser Zahnfleisch ist mehr oder weniger nicht reparabel. Was kann ich bei der täglichen Zahnpflege tun, um mein Zahnfleisch zu schützen?

Zweimal am Tag Zähne putzen, ruhig auch das Zahnfleisch mit der Zahnbürste massieren. Nicht zu viel Druck, und bitte kein „wildes Schrubben“. Mit der Zahnbürste von rot nach weiß, also vom Zahnfleisch wegputzen. Und natürlich Zahnseide verwenden.

Mythos Zahnseide: Wie wichtig ist die regelmäßige Anwendung?

Sehr wichtig. In die Zahnzwischenräume kommt leider keine Zahnbürste. Werden diese nicht sauber gehalten kann es zu Karies oder Zahnfleischentzündungen kommen, langfristig zu Parodontitis.

Dein Tipp für Angstpatienten?

Das Wichtigste: Einen Zahnarzt finden, dem man vertraut und der genügend Zeit und Empathie aufbringt um einem die Angst zu nehmen. Wenn alles nicht hilft besteht die Möglichkeit zahnärztliche Behandlungen in Sedierung durchzuführen, zum Beispiel mit Lachgas oder Dormicum.

*Interview: Felix Just

www.theurbandentist.de