Haartransplantation in der Türkei: Verbindung von medizinischem Können und handwerklichen Fähigkeiten

Die Vera Clinic in Istanbul ist bei Haartransplantationen in der Türkei führend in der Haartransplantationstechnologie. Haarverpflanzungen in der Türkei sind ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und Teil des Gesundheitstourismus, der immer stärker an Bedeutung gewinnt.

Da die Krankenkassen in Deutschland die Bezahlung von ästhetischen Eingriffen nicht übernehmen, weichen von Haarausfall Betroffene in die Türkei aus. Die Kliniken für Haartransplantation sind für die herausragende Qualität der Eingriffe und die günstigen Preise bekannt. Eine Haartransplantation in Istanbul verhilft so vielen Betroffenen zu einem neuen Leben in Schönheit.

Die Ärzte der Vera Clinic

Den Ärzten der Vera Clinic unter der Leitung des Chirurgen Kazim Sipahi ist es gelungen, Medizin und Handwerkskunst perfekt zu verbinden. Die Leidenschaft der Ärzte für Haarchirurgie führte zu bahnbrechenden Erfindungen auf dem Gebiet der Haartransplantationen in der Türkei, die die Eingriffe immer weiter verbessert haben.

Mit der Vera Clinic hat sich das Team die Vision erfüllt, die Türkei international im Gesundheitswesen an die oberste Stelle zu bringen. Ständige Weiterentwicklung und die Einhaltung höchster Qualitätsstandards haben diese Träume Wirklichkeit werden lassen.

Haartransplantationen in der Vera Clinic nur mit Anwendung modernster Methoden

In dem hochmodernen Krankenhaus der Vera Clinic führt das bestens geschulte Team die Haartransplantation in der Türkei mit der DHI Methode aus. Um die Leistung und das Ergebnis für die Patienten noch weiter zu verbessern, entwickelte das Forschungsteam der Vera Clinic die DHI Technik weiter. Durch die Verwendung von Skalpellen mit extrem scharfen Saphir Klingen ist es den Haarchirurgen möglich, noch exakter zu arbeiten und nach örtlicher Betäubung der Kopfhaut kleine Stichkanäle in einem exakten Winkel zu setzen.

Die aus der Spenderzone an die kahlen Stellen transplantierten Haare können sofort nach der Entnahme in die Stichkanäle eingesetzt werden. Die Wuchsrichtung und Dichte der verpflanzten Haare stimmt bei der Saphir FUE Methode genau mit der natürlichen Wuchsrichtung und Dichte überein. Diese mit hohem fachlichen Können in den Kliniken in der Türkei durchgeführte Operationsmethode bietet den Patienten zahlreiche Vorteile.

Vorteile durch die Saphir FUE Technik

Die exakten Schnitte heilen schneller, da die Wundränder nicht ausgefranst sind. Da weniger Blutungen auftreten und auch kaum Gewebewasser austritt, findet die Heilung innerhalb weniger Tage statt. Die Schwellungen bilden sich schneller zurück, die Haarwurzeln finden an ihrer neuen Umgebung bessere Gegebenheiten für eine feste Verankerung vor. Durch die schnelle Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen und die Verringerung des Risikos für Entzündungen ist es den Ärzten möglich, eine hohe Anwachsrate zu garantieren.

Der Erfolg zeigt sich schon nach wenigen Monaten mit vollem Haar. Auch, wenn das endgültige Ergebnis erst nach zwölf Monaten sichtbar ist, sind die neuen Haare schon nach einigen Monaten deutlich zu erkennen. Sie wachsen dicht und natürlich und sind nicht mehr von dem genetischen Haarausfall betroffen. Der Haarverlust gehört der Vergangenheit an.

Mit der OxyCure Behandlung zu noch größeren Erfolgen

Speziell in der Vera Clinic wurde für die Haartransplantation eine neuartige Behandlungsmethode mit bahnbrechender Wirkung entwickelt - die OxyCure Behandlung.

OxyCure macht eine bessere Versorgung der Haarwurzeln mit Sauerstoff und Nährstoffen möglich und steigert so die Überlebensrate der Haarfollikel. Die Patienten erhalten durch die OxyCure Behandlung noch dichteres Haar.

Pakete ermöglichen eine Kostengarantie

Damit sich der Traum von gesundem Haar für alle erfüllt, bietet die Vera Clinic Pakete an, die alle Leistungen bei einer Haartransplantation in der Türkei enthalten. Welches Paket den Erwartungen des Patienten entspricht, ist sowohl von dem gewünschten Ergebnis als auch von der Anzahl der Grafts, die transplantiert werden müssen, abhängig.

In den Paketen enthalten sind der Transfer vom Flughafen in die Klinik und das Hotel, die Buchung eines Zimmers in dem 5-Sterne-Hilton-Hotel inklusive Frühstück, ein Dolmetscher, die Vorbesprechung, ein Blutbild im Rahmen der Voruntersuchung, die Betäubung und der Eingriff enthalten. Die Low Level Laser Therapie verbessert das Anwachsen der Haarfollikel. Eine PRP Behandlung verspricht ein noch besseres Ergebnis der Haartransplantation in der Türkei.

Nach dem Eingriff erhält der Patient ein Stirnband, einen lockeren Hut, Medikamente, Pflegeshampoo und Lotionen, damit die Kopfhaut nach dem Eingriff gut versorgt wird.

Während in Deutschland alle Leistungen nach der Haartransplantation zusätzlich verrechnet werden, ist das in der Vera Clinic nicht der Fall. Die Patienten können sich beruhigt auf den Eingriff und die Heilung konzentrieren und müssen keine finanziellen Probleme befürchten.

Die Vera Clinic: qualitativ hochwertige Haartransplantationen für ein geringes Budget

Die lückenlose Betreuung der Patienten und das große Können der Ärzte der Vera Clinic machen großartige Ergebnisse bei der Haartransplantation in der Türkei möglich. Beste Bewertungen zeigen die hohe Zufriedenheit der Patienten. Zahlreiche vorher nachher Bilder ermöglichen einen Überblick über die fachliche Kompetenz und die Handwerkskunst der Ärzte.