Haartransplantation in Istanbul: Smile Hair Clinic erfüllt Träume

– Anzeige – Der Traum jedes Mannes ist eine männliche und kraftvolle Erscheinung. Zu diesem Körperbild gehört auch volles, kräftiges Haar. Doch viele Männer entsprechen aufgrund eines genetischen Haarausfalls nicht dem gewünschten äußeren Erscheinungsbild. Der Haaransatz weicht nach hinten zurück, die Geheimratsecken werden größer. Vor allem eine Haartransplantation Türkei liegt aufgrund der hohen Qualität und der günstigen Preise voll im Trend.

Die Smile Hair Clinic bringt wieder Lächeln ins Leben

2018 verwirklichten Dr. Mehmet Erdogan und Dr. Gökay Bilgin ihre große Leidenschaft und gründeten die Smile Hair Clinic in Istanbul. Die beiden Perfektionisten wollten mit ihrer langjährigen Erfahrung von Haarausfall betroffenen Menschen wieder zu vollem Haar verhelfen.

Heute hat die Smile Hair Clinic bei Haartransplantation Istanbul weltweit einen sehr guten Ruf und bietet als Klinik für Haartransplantation die modernsten Methoden an. Hundert gut ausgebildete Mitarbeiter sind die Basis des internationalen Erfolges. Ultimativer Komfort verbunden mit Ästhetik ermöglichen es den Patienten, ein neues Kapitel in ihrem Lebensbuch aufzuschlagen.

Höchste Leistungen auf dem Gebiet der Haartransplantation

Fortschritt und Perfektionismus ermöglichen immer bessere Erfolge. Alle Operationen werden von Ärzten ausgeführt und begleitet. Eine intensive Nachbetreuung auch nach dem Verlassen der Smile Hair Clinic gehört zum Selbstverständnis der Ärzte. Der Patient genießt immer oberste Priorität.

Mit der FUE Haartransplantation wurde eine moderne Methode entwickelt, um die kahlen Stellen mit transplantierten Haaren aufzufüllen.

Bei der follicular unit extraction werden die Haarfollikel mit dünnen, rotierenden Nadeln entnommen und direkt an den haarlosen Stellen in Stichkanäle in der Kopfhaut eingesetzt. Um die dabei entstehenden Mikronarben noch weiter zu verringern, führten die Ärzte der Smile Hair Clinic die Stichkanäle mit besonders scharfen Saphir Klingen aus. Die Saphir FUE Haarverpflanzung ist heute eine der am häufigsten angewendeten Methoden im Bereich der Haartransplantation.

Sollen schüttere Stellen im Bereich der Kopfhaut oder des Bartes aufgefüllt werden, wenden die Ärzte die DHI Haartransplantation an. Aus der mit einer Paste betäubten Kopfhaut entnimmt der Haarchirurg mit einem Choi Stift die benötigten Grafts und setzt diese sofort an den kahlen Stellen durch Druck wieder ein. Die Vermeidung von Stichkanälen verringert auch die Blutungen. Es bilden sich nach der Operation geringere Hämatome und Schwellungen.

Eine gelungene Haartransplantation durch Zusammenarbeit von Arzt und Patient

Bei der Haartransplantation in Istanbul trägt die enge Zusammenarbeit von Ärzten und Patienten wesentlich zu den herausragenden Erfolgen bei.

In einem ausführlichen Beratungsgespräch werden nicht nur die Wünsche der Patienten erörtert. Genaue Verhaltensanweisungen für die Tage vor und nach dem Eingriff erhöhen die Anwuchsrate der verpflanzten Haarfollikel auf über 98 Prozent.

Schonung, kein schweißtreibender Sport, die Vermeidung von Sonnenbädern, Saunabesuchen, Nikotin und Alkohol tragen zur schnelleren Heilung bei und ermöglichen eine frühe Rückkehr in den normalen Alltag.

Auch wenn die verpflanzten Haare aufgrund des Transplantationsschocks kurz nach dem Eingriff ausfallen, sind die Haarwurzeln weiter aktiv. Sie beginnen nach einer kurzen Ruhephase mit der Produktion von neuen und kräftigen Haaren. Schon nach wenigen Monaten ist die Haarpracht wieder voll und jugendlich.

Smile Hair Clinic bedeutet maximalen Komfort für die Patienten

Die Ärzte und das Personal der Smile Hair Clinic widmen sich ganz dem Wohl der Patienten. Zusätzlich zu der Operation und der Nachbehandlung werden Transfers von und zum Flughafen, Hotelreservierungen in einem 5 Sterne Hotel und Visaberatungen angeboten. Übersetzungsleistungen lassen für Gäste aus der ganzen Welt Sprachbarrieren wie von Zauberhand verschwinden. Der Krankenhausaufenthalt gleicht einem Hospitality-Erlebnis. Nur angenehme Erinnerungen und die Freude über das neue Lebensgefühl bleiben zurück.

Neues Leben für wenig Geld

Die Haartransplantation Türkei Kosten sind nicht mit den aufzuwendenden Kosten in Deutschland zu vergleichen. Die geringeren Aufwendungen für Miete, Energie und Personal ermöglichen die Gestaltung besonders günstiger Preise, ohne bei der medizinischen Qualität oder dem Hygienestandard Abstriche machen zu müssen.

Abhängig von der Anzahl der benötigten Transplantate sind Haartransplantationen in der Smile Hair Clinic in der Türkei schon ab 1890 Euro möglich. Welche Methode der Haartransplantation bei dem Eingriff angewendet wird, richtet sich nach den individuellen Wünschen des Patienten und werden im Beratungsgespräch festgelegt.

Da es sich bei den Angeboten um All-Inklusive-Pakete handelt, besteht für den Patienten eine Kostengarantie.

Nicht nur die Operation, auch die Medikamente, die Nachbehandlungen und die nach dem Eingriff benötigten Pflegemittel sind in dem Preis enthalten. Das Budget kann genau kalkuliert und geplant werden. Trotz der günstigen Preise verbessern die Ärzte ständig die angewendeten Methoden.

Vorher Nachher Bilder sprechen für sich

Anhand der vorher nachher Bilder zeigt sich die Zufriedenheit der Patienten der Smile Hair Clinic. Hohe Anwuchsraten und ein natürlich aussehendes Haar sprechen für das exzellente Können der Haarchirurgen.

Die große Anzahl der positiven Bewertungen hat viel zu dem hervorragenden Ruf der Smile Hair Clinic in der ganzen Welt beigetragen.

Hier ist es möglich, auch mit einem geringen Budget, eine qualitativ hochwertige Haartransplantation durchführen zu lassen und viele Jahre den Erfolg des Eingriffs zu genießen.