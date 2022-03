Diversity in der Pflege – bei Tertianum Care ist das Alltag.

Der mobile Pflegedienst Tertianum Care aus Berlin hat die Charta der Vielfalt unterzeichnet. So setzt das Unternehmen zusätzlich zur diversitätssensiblen Pflege mit der freiwilligen Selbstverpflichtung ein starkes Zeichen für ein wertschätzendes und vorurteilsfreies Arbeitsumfeld. Bereits 2020 erhielt Tertianum Care als eines von sechs Unternehmen deutschlandweit das Siegel „Lebensort Vielfalt®“.

Tertianum Care unterzeichnete die freiwillige Selbstverpflichtung „Charta der Vielfalt“ für mehr Diversity am Arbeitsplatz und schloß sich damit mehr als 4.000 Unternehmen in Deutschland an. Vom Kleinunternehmen bis zum Weltkonzern – die Charta veränderte das Arbeitsleben von Millionen Arbeitnehmer*innen.

Alle Unterzeichner verbindet die Absicht, sich für ein wertschätzendes und vorurteilsfreies Arbeitsumfeld zu engagieren, denn

die Vielfalt hilft, den Fachkräftemangel auszugleichen.

neue Zielgruppen und Märkte können mit einer vielfältigen Belegschaft erschlossen werden.

gemischte Teams bringen bessere Lösungen und innovativere Produkte hervor.

Und die Vielfalt hat viele Dimensionen: Alter, ethnische Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtliche Identität, körperliche und geistige Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung und soziale Herkunft.

Warum ist die gelebte Vielfalt im Team und bei den Klient*innen so wichtig?

Die Vielfalt der Menschen, Lebensstile und Lebenswege erfordern auch eine diversitätssensible Pflege, doch bis 2018 hatte das kein Berliner Pflegedienst angeboten. Menschen erlebten einen unsensiblen Umgang mit ihrer Identität, waren in Not und ihnen wurde nicht geholfen. Diesen Missstand hat Tertianum Care erkannt und die Vielfalt als einen wichtigen Wert in Unternehmensphilosophie und im Unternehmensleitbild integriert.

Seither leben alle Mitarbeitenden diese Zielsetzung zusammen mit den zu Pflegenden, und zwar täglich. Die Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ und die Zertifizierung als „Lebensort Vielfalt“ für die erfolgreiche Integration von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten (eine Auszeichnung der Schwulenberatung Berlin, die von der PKV und der deutschen AIDS Stiftung gefördert wird) sind dabei wichtige Bausteine und gleichzeitig Zeichen nach innen und außen.

„Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt – Klient*innen genauso wie Mitarbeiter*innen. Sensibilität, Empathie und Menschlichkeit machen unseren Beruf zu etwas Besonderem. Doch nicht Worte überzeugen, sondern Taten. Die Charta der Vielfalt vereint eine Gemeinschaft mit einem Ziel: Ein Klima mit gegenseitigem Respekt und Vertrauen zu schaffen. Das wird positive Auswirkungen auf unsere Organisation und auf die Gesellschaft haben.“ – Inken Albrecht, Geschäftsführerin Tertianum Care

Das Tertianum Care Team geht offen mit den individuellen Biografien von Mitarbeiter*innen und Klient*innen um und ist in der LSBTI-sensiblen Pflege geschult. Die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt ist der Schritt für gelebte Vielfalt im täglichen Arbeitsleben. Das Team von Tertianum Care ist davon überzeugt, dass der demografische und gesellschaftliche Wandel nur gelingt, wenn die vorhandene Vielfalt anerkannt, gefördert und genutzt wird.

Das wertschätzende und vorurteilsfreie Arbeitsumfeld bei Tertianum Care

Alles beginnt mit der gemeinsamen Haltung, die alle Mitarbeiter*innen und Klient*innen verbindet. Die Zukunft unserer Gesellschaft liegt in der Vielfalt. Unser Verhaltenskodex im mobilen Pflegedienst definiert das Miteinander und ist eine verlässliche Basis für Mitarbeitende und Klient*innen.

Tertianum Care schuf einen sicheren Ort für alle Menschen und garantiert eine Gleichberechtigung für alle Mitarbeitende, um der Charta der Vielfalt gerecht werden zu können.

21 Mitarbeiter*innen mit 3 Geschlechtern und 10 Nationalitäten sprechen 12 Sprachen. Das Durchschnittsalter ist 43,8 Jahre, die Führungspositionen sind ausschließlich von Frauen besetzt und alle haben die gleichen Unisex-WCs im Büro.

Arbeitsverträge werden nur als Festverträge geschlossen und es existiert eine transparente Gehaltstabelle. Weiterbildungen und offene Kommunikation mit gendersensibler Sprache sind weitere Bestandteile. Und das Team ist so bunt wie die Klient*innen des mobilen Pflegedienstes aus Berlin. 21 Mitarbeiter*innen mit 3 Geschlechtern und 10 Nationalitäten sprechen 12 Sprachen. Das Durchschnittsalter ist 43,8 Jahre, die Führungspositionen sind ausschließlich von Frauen besetzt und alle haben die gleichen Unisex-WCs im Büro.

× Erweitern Foto: Arman Zhenikeyev / Stock.adobe.com

Tertianum Care ist anders und lebt das täglich

Tertianum Care positioniert sich seit der Gründung 2018 auffallend anders im Pflegemarkt. Gelebte Vielfalt ist dem 21-köpfigen Team des mobilen Pflegedienstes in Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf wichtig und so setzen sich alle für eine diversitätssensible Pflege mit einem offenen wertschätzenden Umgang ein.

Mit Wertschätzung und Achtsamkeit begegnet man sich hier im Team und im Umgang mit Klient*innen und hat ein Arbeitsumfeld geschaffen, das jeden willkommen heißt.

„Wir sind anders!“ So lautet der Slogan, mit dem Tertianum Care am Arbeitsmarkt auf sich aufmerksam macht. Das Anderssein wird in vielen Facetten täglich gelebt – von der Personalpolitik bis zum Umgang mit den Klienten*innen. Mit Wertschätzung und Achtsamkeit begegnet man sich hier im Team und im Umgang mit Klient*innen und hat ein Arbeitsumfeld geschaffen, das jeden willkommen heißt.

Zusammen mit fairer Bezahlung, ausreichend Zeit für die Aufgaben und dem Aufbau langfristiger Beziehungen wird eine konstant hochwertige, kompetente und liebevolle Pflege sichergestellt.

Wer mehr wissen will, sich bewerben will oder wessen Angehörige Pflege benötigen, kann sich einfach bei Tertianum Care melden: www.tertianum-care.de