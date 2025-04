Die Rolle von Bewegung und Fitness in der Behandlung chronischer Schmerzen

Doch gerade regelmäßige Aktivität kann helfen, den Schmerz zu lindern – langfristig und ohne Nebenwirkungen. In der modernen Schmerztherapie spielt Bewegung deshalb eine sehr zentrale Rolle. Sie wirkt nämlich nicht nur auf den Körper, sondern vor allem auch auf das Schmerzempfinden im Gehirn.

Warum Bewegung bei chronischem Schmerz hilft

× Erweitern Grafik: Julien Tromeur / unsplash.com / cc0

Chronische Schmerzen führen oft dazu, dass Betroffene sich weniger bewegen. Die Folge: Muskeln bauen ab, die Gelenke versteifen, das Schmerzempfinden steigt. Ein Teufelskreis entsteht. Bewegung hilft, diesen Kreislauf zu durchbrechen.

Durch gezieltes Training wird die Muskulatur gestärkt. Das entlastet Gelenke und Wirbelsäule und reduziert mechanische Reize. Gleichzeitig wird die Durchblutung verbessert – Entzündungsstoffe werden schneller abtransportiert.

Bewegung wirkt auch auf das zentrale Nervensystem. Studien zeigen: Körperliche Aktivität verändert die Schmerzverarbeitung im Gehirn. Die Reizschwelle steigt, das Schmerzempfinden sinkt. Zusätzlich schüttet der Körper Endorphine aus – natürliche Botenstoffe, die stimmungsaufhellend und schmerzlindernd wirken.

Besonders bei Rückenschmerzen, Fibromyalgie oder Arthrose ist Bewegung ein zentraler Bestandteil moderner Therapiekonzepte. Dabei zählt nicht die Intensität, sondern die Regelmäßigkeit.

Welche Trainingsformen sinnvoll sind

Nicht jede Sportart eignet sich bei chronischen Schmerzen. Wichtig ist, dass die Bewegung gezielt, gelenkschonend und individuell angepasst erfolgt. Niemand muss Höchstleistungen bringen – regelmäßige, maßvolle Aktivität reicht vollkommen aus. Bewährt haben sich vor allem:

Spazierengehen und Nordic Walking Beide Aktivitäten sind gelenkschonend und lassen sich flexibel in den Alltag integrieren. Durch die moderate Belastung wird der Kreislauf aktiviert, ohne den Körper zu überfordern. Radfahren (auch auf dem Heimtrainer) Radfahren fördert die Ausdauer und ist besonders schonend für Knie und Hüfte. Auch auf dem Heimtrainer lässt sich regelmäßig und kontrolliert trainieren – unabhängig vom Wetter. Schwimmen oder Aquagymnastik Der Auftrieb des Wassers entlastet Gelenke und Wirbelsäule spürbar. Gleichzeitig werden Muskeln sanft gekräftigt, ohne starke Stoßbelastung. Yoga und sanftes Dehnen Beweglichkeitsübungen wie Yoga verbessern die Körperwahrnehmung und fördern Entspannung. Sie helfen außerdem, Muskelverspannungen zu lösen und Stress abzubauen. Krafttraining mit geringem Widerstand Gezieltes Training mit leichten Gewichten oder Widerstandsbändern erhält die Muskulatur. Gleichzeitig beugt es Fehlhaltungen vor und stabilisiert den Bewegungsapparat.

Wichtig: Schmerzen dürfen während der Bewegung durchaus leicht spürbar sein, sollten sich aber nach dem Training nicht weiter verstärken. Ein Zuviel ist hier eher kontraproduktiv. Wer unsicher ist, lässt sich am besten physiotherapeutisch oder sportmedizinisch begleiten.

Cannabis und Bewegung – ein möglicher Zusammenhang?

Bei chronischen Schmerzen kommen zunehmend auch Cannabinoide zum Einsatz – etwa THC und CBD. Diese Wirkstoffe aus der Hanfpflanze wirken direkt auf das Nervensystem und können das Schmerzempfinden beeinflussen. In manchen Fällen lindern sie auch Muskelverspannungen, fördern den Schlaf und verbessern die Stimmung.

× Erweitern Foto: Richard T. Yovh / Unsplash.com / CC0

Interessant wird es, wenn man den möglichen Zusammenhang zwischen medizinischem Cannabis und Bewegung betrachtet. Studien deuten darauf hin, dass Cannabinoide in Kombination mit Bewegung positive Effekte verstärken könnten. Etwa durch geringere Schmerzempfindlichkeit, mehr Motivation zur Aktivität oder bessere Regeneration nach dem Training.

Die Wirkung ist jedoch immer individuell. Cannabis ersetzt kein Bewegungstraining – kann aber unterstützend wirken, wenn andere Mittel nicht ausreichen. Seriöse Informationen findest du nur dort, wo fundierte Daten vorliegen.

Wer Cannabis als Teil der Schmerztherapie in Erwägung zieht, sollte sich ärztlich beraten lassen und medizinisches Cannabis immer nur mit einem offiziellen ärztlichen Rezept kaufen.

Fazit: Aktiv bleiben – langfristig profitieren

Bewegung ist ein zentraler Baustein in der Behandlung chronischer Schmerzen. Sie stärkt den Körper, entlastet die Gelenke und hilft, das Schmerzempfinden zu regulieren. Wer regelmäßig trainiert – angepasst an die eigene Belastbarkeit – kann in sehr vielen Fällen Medikamente reduzieren und seine Lebensqualität zurückgewinnen.

Auch Cannabis kann in ausgewählten Fällen eine unterstützende Rolle spielen. Wichtig ist, dass Bewegung und gegebenenfalls medikamentöse Therapie Hand in Hand gehen – immer begleitet von medizinischem Fachpersonal. Denn chronische Schmerzen lassen sich selten mit einer Maßnahme allein kontrollieren. Ein aktiver Lebensstil ist jedoch ein ganz entscheidender Schritt in Richtung von mehr Selbstbestimmung und Wohlbefinden.

