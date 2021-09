Genderfluid und männlich-bis-nicht-binär: STRETCH FESTIVAL Berlin

STRETCH FESTIVAL ist ein Wochenendfestival für schwule, bi, trans und queere Männer* und Menschen, die sich irgendwo auf einem gender-fluiden männlich-bis-nicht-binären Spektrum identifizieren.

Alle Körper, Hautfarben, kulturellen Hintergründe und Geschlechtsidentitäten innerhalb des größeren und nicht so definierbaren Containers von "queeren Männlichkeiten" und ihren erotischen Attraktionen sind herzlich eingeladen beim Festival teilzunehmen.

Das Festival findet in der Regel dreimal im Jahr im Herzen von Berlin statt. Um mehr Menschen zu erreichen, findet das Festival als hybrides Event statt. Die Teilnehmer* können aus über 35 Workshops, Erkundungen, Präsentationen und Vorträgen wählen, um eine seelenvollere und spielerische Verbindung zueinander und zum Leben selbst zu erkunden und zu inspirieren. In den virtuellen Räumen könnt ihr euch mit Menschen rund um den Globus verbinden, um Kontakte zu knüpfen, beisammen zu sein, oder den Austausch zu vertiefen.

Hier geht's zur Anmeldung!

Erfahrene Lehrer, Praktiker, Therapeuten, Heiler, Abweichler und Künstler laden euch zu diesem einzigartigen virtuellen Treffen ein. Gemeinsam wird eine Fülle von Angeboten aus den Bereichen Körperarbeit, Achtsamkeit, Kunst, Bewegung, Sexualität, Psychologie, Spiritualität, Gender, Identität, Ritual, Performance und soziales Engagement erkundet.

Nutzt die Chance, neue Wege des Seins zu entdecken und zu erforschen, um euren Körper, euren Geist und eure Seele zu nähren. Das Team freut sich auf neugierige und abenteuerlustige Teilnehmer*.

Village Berlin ist ein wunderschönes Gemeinschaftszentrum in Berlin für schwule, bisexuelle, trans* und queere Männer*. Ein Raum, der Männer* einlädt das zu kultivieren, was ihnen wirklich wichtig ist: zum Beispiel eine tiefere Verbindung zu sich selbst oder zu anderen einzugehen, sich und andere zu unterstützen sich gegenseitig zu inspirieren; nützliche, kreative, mutige oder experimentelle Ideen und Projekte umzusetzen; Diskurs oder Kontakt zu ermöglichen; Verrücktes oder Banales zu wagen; oder einfach nur still zu sein.

Stretch Festival wurde 2014 von Kai Ehrhardt gegründet und seitdem kuratiert. Das Festival ist eine Veranstaltung von Village.Berlin.

