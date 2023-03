Was passiert mit Deinem Körper, wenn Du anfängst zu trainieren?

Du fühlst Dich wacher und energiegeladener

Während Deines ersten Trainings wist Du Dich wacher und energiegeladener fühlen. Der Grund dafür ist, dass sich Deine Herzfrequenz erhöht, was die Durchblutung und die Sauerstoffversorgung des Gehirns weiter steigert. Dennoch solltest Du Dich auf den Tag danach vorbereiten, an dem Du Dich aufgrund des Muskelfiebers sicherlich müde und wund fühlen wirst.

Mach Dir keine Sorgen - der Muskelkater wird etwa 72 Stunden anhalten. Das Gute daran ist, dass die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens geringer ist, solange Du die gleichen Muskeln regelmäßig trainierst. In den darauffolgenden Wochen wird die Produktion von Mitochondrien durch den Prozess der mitochondrialen Biogenese langsam hochgefahren.

Zunahme der Mitochondrien

Falls Du nicht weisst, was es mit den Mitochondrien auf sich hat, solltest Du wissen, dass Mitochondrien die Teile Deiner Zellen sind, die Kohlenhydrate, Fette und Proteine in Brennstoff umwandeln. Dieser Brennstoff wird dann von Deinen Muskeln für verschiedene Aufgaben verwendet.

Nach zwei Monaten regelmäßigen Trainings können Menschen ihre Mitochondrien um bis zu 50 % vergrößern. Je mehr Mitochondrien Du in Deinen Zellen produzierst, desto fitter wirst Du Dich fühlen und desto mehr Ausdauer wirst Du haben. Wer weiß - vielleicht bist Du sogar bereit, Dich für einen Halbmarathon anzumelden, denn eine Meile nach der anderen zu laufen, wird sich nicht mehr so schwierig anfühlen, wie es vielleicht in der ersten Woche der Fall war. Wenn Du sechs Monate lang regelmäßig trainiert hast, wird sich Dein Engagement und Deine harte Arbeit endlich bemerkbar machen. Wenn sich Dein Training zum Beispiel auf Krafttraining konzentriert, wirst Du feststellen, dass Deine Muskeln allmählich in Form kommen. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch weniger wahrscheinlich, dass Du Deine Trainingseinheiten abbrichst. Innerhalb der ersten sechs Monate neigen Trainingsprogramme dazu, zu 50 % abgebrochen zu werden.

Du verstehst, worauf es ankommt: Du musst Dich konzentrieren und motiviert bleiben, um die ersten sechs Monate zu überstehen - der Rest wird sich von selbst ergeben. Wenn Du Dich auf das Ausdauertraining konzentriert hast, solltest Du Dein Trainingsprogramm mindestens neun Monate lang beibehalten, um eine Verbesserung Deiner körperlichen Fitness zu erzielen. Das heißt, wenn Du dein Ausdauertraining mindestens neun Monate lang bei behältst, wirst Du schneller und länger laufen können. Nach einem Jahr regelmäßiger Bewegung werden Deine Knochen dichter sein, was das Risiko einer Osteoporose verringert. Für gesündere Knochen solltest Du Dich für Widerstandstraining in Kombination mit Ausdauertraining entscheiden.

Auf diese Weise kannst Du die Auswirkungen der Osteoporose nach einem Jahr aktiv rückgängig machen. Wie erstaunlich ist das?

Was passiert, wenn Du Dein Trainingsprogramm langfristig bei behältst?

An dieser Stelle stellst Du Dir vielleicht die Frage, was passiert, wenn Du langfristig dabei bleibst. Nun, nicht nur Dein Körper wird davon profitieren. Auch Deine Finanzen könnten sich verbessern. Einer Studie zufolge sparten ältere Menschen, die fünf Tage pro Woche mindestens eine halbe Stunde Sport trieben, eine Menge an Arztrechnungen ein. Bei regelmäßiger Bewegung sinkt auch das Risiko, an Arthritis, Typ-2-Diabetes, bestimmten Krebsarten (Brust- und Dickdarmkrebs) und Demenz zu erkranken. Es wäre nicht falsch zu behaupten, dass Du vielleicht länger lebst, als Du es sonst tun würdest. Außerdem wirst Du Dich in Deiner Haut wohlfühlen - nicht nur körperlich, sondern auch geistig und seelisch. Dein Leben wird sich wahrscheinlich erfüllter anfühlen, weil regelmäßiger Sport das potenzielle Risiko von Angstzuständen und Depressionen verringert, indem er den Spiegel von Stresshormonen wie Adrenalin und Cortisol senkt.

All diese Vorteile hängen jedoch von der Art und Intensität des Trainings sowie der Dauer des wöchentlichen Trainings ab. Eine ausgewogene Ernährung ist ebenfalls entscheidend für einen gesunden Lebensstil. Wenn es Dir ernst ist mit der Verbesserung Deiner Gesundheit, solltest Du Dich an einen strategischen Ernährungs- und Trainingsplan halten. Auf diese Weise hast Du auch einen Fahrplan, an dem Du Dich orientieren kannst, während Du Deine Gesundheits- und Fitnessreise fortsetzt.

Wenn Du Deine Fitnessreise beginnst, ist es wichtig, dass Du das Tempo drosselst und Dich nicht zu sehr anstrengst, um schwere Verletzungen zu vermeiden. Du wirst sehen, je fitter Du wirst, desto leichter wird Dir es fallen, in der nächsten und übernächsten Woche ein wenig mehr Energie aufzubringen.