Kann Ernährungstherapie bei der Heilung von chronischen Wunden helfen?

Was viele Kulturen und Gesellschaften schon vor langer Zeit wussten und praktizierten, ist heute aktueller denn je. Mit einer Ernährungstherapie wird dafür gesorgt, dass alle benötigten Nährstoffe und Flüssigkeiten aufgenommen werden, die der Wundheilung dienlich sind.

Besonders der Bedarf an Eiweiß ist bei chronischen Wunden erhöht und muss ausgeglichen werden. Doch was kann diese Form der Therapie bei Verletzungen und Wunden wirklich bewirken und wie sehen sinnvolle und nützliche Herangehensweisen aus? Wie eine optimale Ernährungstherapie bei chronischen Wunden aussieht, erläutert Expertin Nicol Schmidt-Dzialek.

1. Was ist eine Ernährungstherapie?

Eine Ernährungstherapie ist eine Form der medizinischen Behandlung, die auf eine Änderung des Essverhaltens eines Patienten abzielt und die Nahrungsaufnahme dazu nutzt, den Körper zu reinigen und zu heilen. Diese Art der Heilung und Verbesserung der körperlichen Konstitution existiert schon seit Jahrtausenden und hat in jeder Kultur der Menschheit große Bedeutung gehabt. Gerade die Naturvölker sind dem modern lebenden Menschen um Welten voraus und besitzen Wissen, das diese Therapie bereichert und weiter ausbauen kann.

Der Spruch "Zeig mir was du isst und ich sag dir, wer du bist" bewahrheitet sich in diesem Kontext allzu oft.

Heute ist jedenfalls bekannt, dass die Ernährung eng mit der Gesundheit zusammenhängt und den Zustand eines Menschen sowohl verschlechtern, aber auch verbessern kann. Der Spruch "Zeig mir was du isst und ich sag dir, wer du bist" bewahrheitet sich in diesem Kontext allzu oft. Die Ernährungstherapie will Betroffenen jedenfalls dabei helfen, über das Essen den Gesundheitszustand zu verbessern und Wunden heilen zu lassen.

2. Wie funktioniert eine Ernährungstherapie?

Der Ablauf einer Ernährungstherapie ist immer individuell und auf die jeweiligen Patienten zugeschnitten, da kein Mensch dem anderen genau gleicht und jeder eigene Voraussetzungen mitbringt. Jeder Mensch hat eigene Erbanlagen und muss daher immer einzeln betrachtet werden. Auf Basis der Erkrankung, der Lebensgeschichte, der familiären Vorbelastung und des Lebensstils des Patienten wird ein Ernährungsplan erstellt, der aus der Krankheit herausführen soll.

Die Ernährung wird angepasst und auf den Patienten zugeschnitten, damit die aufgenommene Nahrung wirken kann und dem Körper ab sofort hilft und ihn nicht mehr belastet.

Auch die Blutwerte und das Körpergewicht spielen eine Rolle und werden genau untersucht. So entsteht ein Krankheitsbild und der behandelnde Therapeut kann entscheiden, welche Nahrungsmittel und welche Ernährung zu einer Verbesserung der Situation führen können. Eine Ernährungstherapie soll also der ständige Begleiter dabei sein, in eine schmerzfreie und gesunde Zukunft zu gehen. Sie muss auch nicht immer nur zum Einsatz kommen, wenn der Patient schon massiv leidet, sondern kann auch vorsorglich angewendet werden, damit bestimmte Probleme gar nicht erst entstehen können.

Dies gilt vor allem bei Menschen, die an Übergewicht leiden oder für Diabetes und ähnliche Krankheiten anfällig sind. Die Ernährung wird angepasst und auf den Patienten zugeschnitten, damit die aufgenommene Nahrung wirken kann und dem Körper ab sofort hilft und ihn nicht mehr belastet.

3. Für welche Patienten kommt eine Ernährungstherapie in Frage

Eine Ernährungstherapie macht grundsätzlich immer Sinn, wenn ein Patient über innere Beschwerden im Magen- und Darmbereich klagt oder sich auf Grund des Gewichts oder Blutdrucks unwohl fühlt. Allerdings kann man bestimmte Risikogruppen ausmachen, die ganz besonders für eine Ernährungstherapie in Frage kommen. Dazu zählen Menschen, die Übergewicht haben, einen schlechten Blutdruck, hohe Cholesterinwerte oder andere Auffälligkeiten zeigen.

Ernährungstherapien bieten sich auch für Menschen, die an Lebensmittelallergien leiden, für Schwangere, für Menschen mit Fettstoffwechselerkrankungen oder für Patienten mit Erkrankungen der Leber und Galle an.

Ebenso gehören Menschen dazu, die fetthaltiges Essen, Alkohol, Koffein und andere schädliche Stoffe zu oft konsumieren. Sie alle kommen dadurch körperlich in Bedrängnis und können an Folgeerkrankungen leiden, die die Lebensqualität stark einschränken und große Schmerzen verursachen können. Ernährungstherapien bieten sich auch für Menschen, die an Lebensmittelallergien leiden, für Schwangere, für Menschen mit Fettstoffwechselerkrankungen oder für Patienten mit Erkrankungen der Leber und Galle an.

4. Wunderwaffe Eiweiß und andere hilfreiche Stoffe

Ganz besonders wichtig, im Hinblick auf eine gute Wundheilung ist die zusätzliche Aufnahme von Eiweiß. Unser Körper besteht zu einem großen Teil aus Eiweiß. Es ein bedeutender Grundstein bei der Bildung von neuem Gewebe und lässt dieses wieder wachsen. Aber auch Vitamine spielen bei einer Ernährungstherapie eine entscheidende Rolle.

Die Nährwerte aus Obst und Gemüse sind wichtig, um einem kranken Körper neue Kraft zu geben und Heilung zu ermöglichen.

Die Nährwerte aus Obst und Gemüse sind wichtig, um einem kranken Körper neue Kraft zu geben und Heilung zu ermöglichen. Wichtig dabei ist, dass man über einen längeren Zeitraum durchhält und den Faktor Zeit auch für sich arbeiten lässt. Eine Therapie braucht immer eine gewisse Zeit, damit der Körper sich regenerieren, ausreichend heilen und genesen kann.

Fazit

Ernährungstherapien sind heute ein fester Bestandteil der modernen Medizin und können dank ausgebildeter Experten wahre Wunder bewirken. Bevor man sich unter das Messer legen und komplizierte Eingriffe über sich ergehen lassen muss, kann man mit der richtigen Ernährung oft eine Heilung oder zumindest Verbesserung erreichen. Auf die richtige Ernährung sollte man nicht erst im Akutfall setzen, sondern auch ohne Beschwerden fest in den Alltag integrieren, damit man erst gar nicht in unangenehme gesundheitliche Situationen kommt und gesund leben kann.

