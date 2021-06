Let’s talk about drugs, baby!

Das deutsche Betäubungsmittelgesetz (BtMG) basiert auf der Regelung des sogenannten Opiumgesetzes, das vor etwa einhundert Jahren von diversen Großmächten vereinbart wurde. Das Problem war damals ähnlich wie heute: Es gab und es gibt weiterhin eine Nachfrage nach bewusstseinserweiternden Substanzen, die die psychische und körperliche Wahrnehmung verändern.

Aber eine Antwort darauf, wer solche Substanzen und in welcher Form und zu welchem Preis anbieten soll, gibt es nicht.

Unsere Regierung ignoriert die Problematik lieber, in der Hoffnung, dass sie sich von selbst auflöst. Tut sie aber nicht.

Warum gewisse Drogen auf dem Schwarzmarkt gekauft werden

Ganz stark vereinfacht – an dieser Stelle dürfen sich Historiker und Kriminologen gerne melden und die Redaktion rügen – wollte eine britische Kapitalgesellschaft vor langer Zeit den Opiumhandel in China kontrollieren. Die Chinesen wollten dies nicht. Es ging um sehr viel Geld und so kam es zu zwei Opiumkriegen.

Als keiner der beiden Parteien siegte, wurde 1909 von der daraufhin einberufenen internationalen Opiumkommission beschlossen, dass niemand den Opiumhandel kontrollieren darf. Der Gegenvorschlag eines weltweiten Regimes der Opium-Prohibition wurde angenommen.

Der illegale Drogenhandel ist die logische Konsequenz, da der Staat den legalen Handel mit Drogen grundsätzlich verbietet.

In Deutschland galt ab dem 1. Januar 1930 entsprechend das Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln. Darin wurden unter anderem folgende Präparate aufgelistet: Rohopium, Opium für medizinische Zwecke, Morphin, Diacetylmorphin (Heroin), Kokablätter, Rohkokain, Kokain, Indischer Hanf (im Prinzip Gras und Haschisch) sowie alle Salze des Morphins, Diacetylmorphins (Heroin) und Kokains.

× Erweitern Foto: By Bundesarchiv, Bild 102-07741 : CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https:::commons.wikimedia.org:w:index.php?curid=5480042 Berlin, "Koks Emil" der Kokain-Verkäufer. Berlin, "Koks Emil" der Kokain-Verkäufer, Mai 1929.

Die Stoffe waren fortan verschreibungspflichtig und nur noch zu medizinischen Zwecken legal erwerblich. Amphetamine (Speed, Ecstasy, MDMA) wurden erst im Jahr 1941 in das Opiumgesetz aufgenommen.

De facto gab es kein explizites Abkommen darüber, welche strafrechtlichen Folgen es nach sich zieht, wenn staatlich verbotene Drogen auf dem Schwarzmarkt vertrieben werden.

Der illegale Drogenhandel ist jedoch immer die logische Konsequenz, da der Staat den legalen Handel mit Drogen grundsätzlich verbietet. Ein Faktum, mit dem sich bislang nicht ergebnisorientiert auseinandergesetzt wird. Schauen wir uns den Schwarzmarkt also etwas genauer an:

Big Business

Verlässliche Zahlen kann es nicht geben, da sich der Drogenhandel komplett in der Unterwelt abspielt. Zur Veranschaulichung lohnt sich jedoch ein Blick auf den World Drug Report 2005, erstellt vom United Nations Office on Drugs and Crime, in dem der globale Marktwert für illegale Drogen allein im Jahr 2003 auf 321,6 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde.

Weniger konkrete Schätzungen im Internet gehen derzeit von einem Gesamtvolumen von 500 Milliarden US-Dollar aus. Zum Vergleich ist die weltweite Gaming-Industrie heutzutage offenbar 300 Milliarden US-Dollar wert.

× Erweitern Foto: Neal E Johnson / unsplash.com

Die Beteiligten

Hersteller*innen:

Der zigarrenrauchende Drogenbaron beseitigt keine Schädlinge von Koka-Sträuchern oder Schlafmohn-Feldern. Dafür hat er – oder sie – zahlreiche „Angestellte“. Diese illegalen Arbeiten werden nicht tarifgebunden verrichtet. Hier entstehen nicht bloß legale Grauzonen, sondern große schwarze Löcher, aus denen sich die Betroffenen oft nicht selbst befreien können.

Dealer*innen:

Es sind im Prinzip Menschen, die Geld damit verdienen, Rauschmittelprodukte zu vertreiben. Solange weiter eine Nachfrage nach illegalen Drogen besteht, wird es auch einen Schwarzmarkt für diese Produkte geben.

Aufgrund der Strafverfolgung wird auf die Ware in kartellartigen Handelsstrukturen ein hoher Risikoaufschlag auf den eigentlichen Beschaffungspreis aufgeschlagen. Im Klartext: Das Gramm Kokain, das mit Kurier an die Haustür geliefert wird, kostet eigentlich sehr viel weniger.

Durch eine eher willkürliche Extrarendite des Risikoaufschlages werden immer neue Anbieter*innen in den Markt gelockt.

Schmuggler*innen:

Ähnlich wie Dealer*innen, sie legen aber meist längere und gefährlichere Wege zurück. Bodypacker etwa schmuggeln pro Reise bis zu 200 Kapseln Kokain im Magen. Falls die Kapseln platzen, kann dies lebensbedrohlich sein.

Konsument*innen:

Grob lassen sich Drogennutzer*innen in vier Kategorien einteilen: Probierer*innen und Gelegenheitskonsument*innen, die den Konsum ihren Lebensstil und ihr Lebenskonzept anpassen können. Und Abhängige und Dauerkonsument*innen, die umgekehrt ihren Lebensstil und ihr Lebenskonzept dem Konsum anpassen.

Alle haben eines gemeinsam: Um ihr Bedürfnis nach einem illegalen Rauschmittel zu stillen, müssen sie in kriminelle Gefilde eintauchen. Hier treffen sie unter Umständen auf dunkle Gestalten, die gefährliche Dinge im Schilde führen. 2018 gab es offiziell weltweit 269 Millionen Konsument*innen von illegalen Drogen.

Polizist*innen:

Kontrolldelikten ist gemein, dass meistens gezielt Kontrollen, etwa Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, durchgeführt werden. Anschließend wird die Straftat registriert. Je intensiver die behördlichen Überprüfungen, desto mehr Fälle werden aufgedeckt. Das Bundeskriminalamt verbuchte in Deutschland 2019 exakt 359.747 Rauschgiftdelikte und 284.390 Tatverdächtige.

Richter*innen:

Das Bundesamt für Justiz zählte 2019 insgesamt 21.338.91 Richter*innen sowie andere Vertreter*innen des öffentlichen Interesses in der Rechtspflege der Bundesrepublik Deutschland. 2020 waren in Deutschland 333.600 Polizist*innen im Dienst. Jedes Jahr kümmert sich also ungefähr eine Polizist*in um etwa 1,08, eine Rechtspfleger*in um etwa 16,7 Rauschgiftdelikte.

Noch einmal zur Erinnerung: Der weltweite Marktwert illegaler Drogen wird auf 500 Milliarden US-Dollar geschätzt. Wer wirklich neugierig darauf ist, in welchem Pool dieses Geld landet, der klicke sich einmal durch das Topics-Menu des UN Office On Drugs and Crime: Waffenschmuggel, Terrorismus, Menschenhandel, Wilderei, Cybercrime, Korruption und so weiter.

Man braucht nicht viel Vorstellungskraft, um sich einen direkten Zusammenhang zwischen der Line Koks, die man auf einer Party zieht, und der Zwangsprostitution von Minderjährigen auszumalen.

Hilfsangebote im Halbschatten

Beratungs- und Anlaufstellen für Drogennutzer*innen und Abhängige sehen sich einem besonderen Dilemma ausgesetzt. Die meisten Fachkräfte aus dem Bereich der Drogenprävention wissen, dass die Ansage: „Nehmt keine Drogen, weil sie illegal und ungesund sind“, die Menschen nicht vom Konsum abhält.

Jede Form von Drogenberatung und -Aufklärung findet derzeit zwangsläufig im Kontext von Kriminalität statt.

Die Kunst ist hier, Konsum-Strategien zu vermitteln und bei Drogenmissbrauch individuelle Schadensbegrenzung vorzunehmen, etwa in Form von Safer Use. Wer selbst schon einmal im Freundeskreis oder der Familie mit einer zerstörerischen Abhängigkeit konfrontiert wurde, der weiß auch, dass man als Moralapostel überhaupt nicht weiterkommt.

Jede Form von Drogenberatung und -Aufklärung findet derzeit zwangsläufig im Kontext von Kriminalität statt. Die Frage ist daher, wie effektiv diese Arbeit wirklich sein kann. Und wieviel positives Potenzial durch die Kriminalisierung und gesellschaftliche Ächtung gewisser Substanzen hier brachliegt.

Nach 30 Minuten 6 Fliegen tot

1952 untersuchte der Chemiker Albert van Schoor das Amphetamin MDMA, besser bekannt unter dem Namen Ecstasy. Er führte toxikologische Experimente mit Fliegen durch und notierte: „Nach 30 Minuten 6 Fliegen tot“. Eine wissenschaftliche Publikation folgte aufgrund seiner Beobachtung nicht.