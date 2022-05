Interview: Affenpocken – es kommt jetzt auch auf Dich an

Die epidemiologische Lage ist klar: Mit hoher Wahrscheinlichkeit spielen große Szene-Events bei der aktuellen Ausbreitung des Affenpockenvirus eine wichtige Rolle. Das ist genauso wenig anrüchig wie Corona-Spreading durch Karneval oder Après-Ski. Und es ist geboten, jetzt entschlossen zu reagieren, um den Ausbruch zu begrenzen. Dazu gehört neben einer sachlichen Information die Bitte an die Teilnehmenden jetzt besonders wachsam zu sein: Ihren Körper zu beobachten und Kontakte freiwillig einzuschränken – insbesondere nach Kontakt mit einer bekannt infizierten Person, meint der Pandemiebeauftragte und Oberarzt der Infektiologie des Klinikum rechts der Isar in München, Privatdozent Dr. Christoph Spinner, im Gespräch mit männer*.

× Erweitern Foto: MRI TUM Privatdozent Dr. Christoph Spinner ist Oberarzt der Infektiologie und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der Isar an der TU München

In dem Telefonat mit der männer* Redaktion vom Montag dieser Woche beruhigt Dr. Spinner aber auch jene, die nach den Erfahrungen mit Covid-19 bei Triggerworten wie Kontaktbeschränkung – nicht zu unrecht – mit Angst reagieren:

„Die Affenpockenviren verbreiten sich nicht als Aerosol durch die Luft, sondern durch engen Hautkontakt, im Zweifel aber auch beim Küssen oder Streicheln. Das bedeutet also auch, dass Besucher*innen der besagten Festivals jetzt nicht pauschal die nächsten Wochen in ihren Wohnungen bleiben müssen.“

Die Inkubationszeit des Affenpockenvirus kann bis zu drei Wochen betragen, daher rät Spinner:

„Wenn die Feiernden in den kommenden Wochen nur ein bisschen auf ihre Gewohnheiten schauen und diese im Sinne einer vernünftigen Reduzierung von direktem Hautkontakt anpassen, haben wir eine gute Chance, eine weiter unkontrollierte Ausbreitung des Virus unwahrscheinlicher zu machen.“

Dies gelte selbstverständlich unabhängig von der geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung, sondern richte sich ausschließlich am persönlichen Verhalten im zwischenmenschlichen Kontakt aus. Und ein weiterer Pluspunkt: In der Bundesrepublik galt bis Anfang der 1970iger Jahre, in der DDR bis 1982 eine Pockenimpfpflicht. Dr. Spinner:

„Diese Impfung erkennt man meistens an der Impfnarbe auf einem der Oberarme. Und natürlich steht sie im Impfausweis, sollte der immer korrekt aktualisiert bis heute vorhanden sein. Die Pockenimpfung von damals bietet auch gegen die Affenpocken einen einigermaßen sicheren Schutz vor einem schweren Verlauf und reduziert zugleich die Infektionswahrscheinlichkeit.“

Besucher*innen dieser Veranstaltungen, sollten besonders wachsam sein:

Maspalomas Gay Pride (Gran Canaria)

Darklands (Antwerpern)

SNAX (Berlin)

Die historische Pockenimpfung steht laut Dr. Spinner nicht mehr zur Verfügung, derzeit werde die potentielle Rolle neuerer Pocken-Impfstoffe bei Affenpocken durch die medizinische Fachwelt geprüft. Die in der SARS-CoV-2 Pandemie geschaffene Infrastruktur für die Nachverfolgung und Eingrenzung von Infektionsclustern seien zudem eine große Hilfe:

„Es ist jetzt wichtig, dass jede*r seinen Beitrag zur Kontrolle der Affenpockeninfektion auch durch freiwillige und bewusste Reduktion unbekannter Sexualkontakte leistet",

so Dr. Spinner noch einmal zusammenfassend. Parallel prüfen Behörden und medizinische Fachgesellschaften weitere Maßnahmen zur Eingrenzung der Infektionen. *ck