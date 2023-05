Alles, was man über Augenlasern wissen sollte: Vorbereitung, Ablauf und Vorteile

Eine Sehschwäche kann für viele Menschen eine große Belastung darstellen. Brillen oder Kontaktlinsen können das Sehvermögen zwar verbessern, aber sie haben auch ihre Einschränkungen und können als störend empfunden werden. In diesem Zusammenhang gewinnt das Augenlasern als eine Alternative an Bedeutung. Dabei handelt es sich um einen chirurgischen Eingriff, bei dem die Sehschwäche mithilfe von Lasertechnologie korrigiert wird.

Doch wie funktioniert das Augenlasern eigentlich genau und welche Vorteile bringt es mit sich? Wie bereitet man sich auf den Eingriff vor und wer ist ein geeigneter Kandidat für das Augenlasern? In diesem Artikel werden wir diese Fragen beantworten und dir einen umfassenden Überblick über das Thema Augenlasern geben.

Viele Vorteile durch Augenlasern

Das Augenlasern bietet eine Vielzahl von Vorteilen für Menschen mit Sehschwäche. Im Vergleich zu Brillen oder Kontaktlinsen ermöglicht es eine langfristige Verbesserung der Sehleistung und eine Steigerung der Lebensqualität.

Zunächst einmal ist das Augenlasern eine dauerhafte Lösung für eine Sehschwäche. Im Gegensatz zu Brillen oder Kontaktlinsen, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen, kann das Augenlasern eine langfristige Verbesserung des Sehvermögens bewirken. Die meisten Patienten bemerken bereits wenige Stunden nach dem Eingriff eine deutliche Verbesserung ihrer Sehkraft und können in der Regel innerhalb weniger Tage wieder in den Alltag zurückkehren. Wer sich dafür interessiert, kann nach einer Beratung beim Augenarzt zum Beispiel hier Augen lasern lassen.

Der wichtigste Vorteil des Augenlaserns ist die verbesserte Sehqualität. Brillen oder Kontaktlinsen können die Sicht zwar korrigieren, aber sie können auch die Wahrnehmung der Umwelt einschränken. Das Augenlasern hingegen ermöglicht eine natürliche Sicht ohne störende Einschränkungen durch Brillenränder oder Nebenwirkungen der Kontaktlinsen.

Mehr Flexibilität und Freiheit im Alltag

Darüber hinaus bietet das Augenlasern auch eine höhere Flexibilität im täglichen Leben. Insbesondere für Menschen, die beruflich oder sportlich aktiv sind, kann das Tragen von Brillen oder Kontaktlinsen hinderlich sein. Das Augenlasern ermöglicht es, ohne diese Einschränkungen den Alltag zu bewältigen und unbesorgt sportlichen Aktivitäten nachzugehen.

Nicht zuletzt kann das Augenlasern auch langfristig Kosten sparen. Obwohl der Eingriff anfangs etwas teurer ist als Brillen oder Kontaktlinsen, können langfristig betrachtet durch das Wegfallen der Kosten für regelmäßige Brillen- oder Kontaktlinsenwechsel und Arztbesuche Kosten gespart werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Augenlasern eine dauerhafte und effektive Möglichkeit zur Korrektur von Sehschwächen darstellt. Es bietet eine verbesserte Sehqualität, höhere Flexibilität im Alltag und langfristige Kosteneinsparungen im Vergleich zu Brillen oder Kontaktlinsen.

So läuft die Vorbereitung ab

Bevor man sich für das Augenlasern entscheidet, ist eine umfassende Vorbereitung notwendig. Zunächst einmal müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, um für den Eingriff infrage zu kommen. Dazu gehören zum Beispiel ein Mindestalter von 18 Jahren und eine stabile Sehschwäche, die seit mindestens einem Jahr nicht mehr fortschreitet.

Im Anschluss an eine ausführliche Beratung mit dem Arzt und einer Voruntersuchung werden die individuellen Gegebenheiten des Patienten berücksichtigt, um die optimale Behandlungsmethode auszuwählen. Dazu werden Faktoren wie die Art der Sehschwäche, die Dicke der Hornhaut und die Pupillengröße berücksichtigt.

Von der Beratung bis zum großen Tag

Vor dem Eingriff muss man zudem einige Hinweise beachten. In der Regel wird empfohlen, mindestens 24 Stunden vor dem Eingriff keine Kontaktlinsen mehr zu tragen. Auch das Augen-Make-up sollte am Tag des Eingriffs vermieden werden, um das Risiko von Infektionen zu minimieren. Vor dem Eingriff sollte kein Haarspray oder Parfüm getragen werden, da die Dämpfe die Augen reizen könnten.

Eine umfassende Vorbereitung auf das Augenlasern ist wichtig, um den Erfolg des Eingriffs zu maximieren und Risiken zu minimieren. Der Arzt wird in der Regel ausführliche Hinweise geben, um sicherzustellen, dass man optimal auf den Eingriff vorbereitet ist.

× Erweitern #8085_ThomasGrotenclos - 1

Das passiert während des Eingriffs und danach

Der Ablauf des Augenlaserns hängt von der gewählten Methode ab, jedoch gibt es einige allgemeine Aspekte, die für alle Methoden gelten. Vor dem Eingriff wird man in der Regel beruhigt und ein Betäubungsmittel wird auf die Augen aufgetragen, um sicherzustellen, dass man keine Schmerzen spürt. Anschließend wird die Augenpartie desinfiziert und abgedeckt.

Während des Eingriffs blickt man auf einen Punkt oder eine Linie, um die Position des Auges zu fixieren. Der Arzt verwendet dann einen Laser, um die Hornhaut abzutragen und die Form des Auges zu korrigieren. Das gesamte Verfahren dauert in der Regel zwischen 10 und 20 Minuten.

Nach dem Eingriff kann man eine vorübergehende Verschwommenheit der Sicht oder Irritationen in den Augen bemerken, aber diese sollten innerhalb weniger Stunden abklingen. Es ist auch normal, dass man in den ersten Tagen nach dem Eingriff Empfindlichkeit gegenüber Licht oder Trockenheit der Augen verspürt.

Eine schnelle und unkomplizierte Genesung

In den meisten Fällen kann man bereits am nächsten Tag nach dem Eingriff zurück zur Arbeit und leichte körperliche Aktivitäten ausüben. Es ist jedoch wichtig, auf Anweisungen des Arztes zu achten, um eine schnelle und effektive Genesung zu gewährleisten.

Alles in allem wird deutlich, dass das Augenlasern ein relativ schneller und unkomplizierter Eingriff ist, der in der Regel in einer kurzen Zeit durchgeführt werden kann. Es ist jedoch wichtig, sich vor dem Eingriff umfassend über die verschiedenen Methoden und die individuellen Anforderungen zu informieren. So kann man sicher sein, dass man optimal vorbereitet ist.

Das sollte man über das Augenlasern wissen

Wie bei jedem chirurgischen Eingriff gibt es auch beim Augenlasern mögliche Risiken und Nebenwirkungen, die man berücksichtigen sollte. Dazu gehören unter anderem Trockenheit der Augen, Blendempfindlichkeit, Flackern oder doppelt sehen, sowie eine vorübergehende Verschlechterung der Sehkraft.

Es ist auch möglich, dass das Ergebnis des Eingriffs nicht den Erwartungen entspricht, insbesondere wenn die Hornhaut nicht vollständig korrigiert wird oder das Auge eine unerwartete Reaktion zeigt. Es ist wichtig, vor dem Eingriff umfassend mit dem Arzt zu sprechen und mögliche Risiken und Nebenwirkungen zu diskutieren, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Augenlasern eine wirksame Möglichkeit darstellt, um Sehschwächen zu korrigieren und die Lebensqualität zu verbessern. Der Eingriff ist vergleichsweise unkompliziert und schnell durchgeführt, jedoch gibt es mögliche Risiken und Nebenwirkungen, die man im Vorfeld berücksichtigen sollte. Eine umfassende Vorbereitung und Beratung mit dem Arzt ist daher von großer Bedeutung, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und Komplikationen zu minimieren.

Das Augenlasern bietet zahlreiche Vorteile gegenüber Brillen oder Kontaktlinsen, wie eine verbesserte Sehqualität, höhere Flexibilität im Alltag und langfristige Kosteneinsparungen. Wer sich für das Augenlasern interessiert, sollte sich jedoch über die verschiedenen Methoden und individuellen Anforderungen informieren, um sicherzustellen, dass man ein geeigneter Kandidat für den Eingriff ist und optimale Ergebnisse erzielt.