Alt: Jeder will es werden, keiner will es sein

Der Wunsch nach Jugend und ewigem Leben ist so alt wie die Menschheit. Geschichten über Jungbrunnen oder den Stein der Weisen haben bis in unsere hoch technisierte Welt überdauert und werden selbst noch in Blockbustern aus Hollywood eingesetzt, um das Publikum zu ködern. Wir haben uns mit vielen Gesetzen des Universums angefreundet, mit dem Älterwerden jedoch nicht.

Das Altern verändert jeden auf unterschiedliche Weise

Viele fürchten regelrecht alles, was mit diesem Wort in Verbindung steht. Und es werden Versuche unternommen, das Ganze so lange wie möglich hinauszuzögern. Das Altern verändert jeden auf unterschiedliche Weise und es ändert auch sich selbst durch Entwicklungen in Forschung und Gesellschaft.

Wieso werfen wir also nicht auch hier die Arme in die Luft wie beim letzten Business-Coaching und rufen: „Hurra! Veränderung ist mega!“ Etwa weil wir dieser Veränderung hilflos ausgeliefert sind? Es hilft auch nicht zu wissen, dass ausnahmslos jeder diese Bürde irgendwann einmal tragen muss.

Chronologisches und biologisches Alter

Ab wann man sich alt fühlt und ab wann man per Definition alt ist, hängt mit vielen Faktoren zusammen und wandelt sich mit unserer Lebensweise. Liegt die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer heute bei 78 Jahren, waren es 1957 noch 65,8 Jahre.

Mittlerweile gelten Menschen zwischen 60 und 75 als älter, zwischen 75 und 90 als alt und zwischen 90 und 100 als sehr alt. Das sind die Fakten. Und was ist mit dem Fühlen? In der Wissenschaft spricht man auch von chronologischem und biologischem Alter.

Ein durchtrainierter, gesund lebender 50-Jähriger kann mit einen untrainierten 30-Jährigen mit diversen Lastern durchaus mithalten.

Das chronologische Alter bezeichnet das Alter in bewältigten Lebensjahren, so wie es im Pass steht. Das biologische Alter bezeichnet den tatsächlichen körperlichen Zustand und wird durch Bestimmung von Muskelmasse, Sauerstoffaufnahmefähigkeit, Körperfettanteil und Knochendichte errechnet.

Hier kann ein durchtrainierter, gesund lebender 50-Jähriger mit einen untrainierten 30-Jährigen mit diversen Lastern durchaus mithalten. Es ist also noch nicht alles verloren.

Was passiert mit uns, wenn wir altern?

Die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nimmt ab, der Energiestoffwechsel verlangsamt sich, man wird anfälliger für Krankheiten und es tritt der ein oder andere Funktionsfehler auf. Und davon sind alle Körperteile betroffen.

Jede Maschine hat eine bestimmte Lebensdauer und unser Körper ist einer der komplexesten Mechanismen auf diesem Planeten, also macht er da keine Ausnahme.

Altern gehört zu unserer Natur und Menschen lieben es, die Natur zu beherrschen.

Wie schnell man altert, ist genetisch veranlagt und wird von äußeren Einflüssen wie dem Lebenswandel oder Erkrankungen in die eine oder andere Richtung gelenkt. Doch die erschütternde Wahrheit ist, dass es ab 25 in manchen Bereichen schon bergab geht. In den 30ern haben viele Körperfunktionen jedoch noch ihre höchste Leistungsfähigkeit, deshalb fallen uns Veränderungen meist erst in den 40ern auf.

Viele haben in diesem Alter sicher schon ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich: Die Neonschrift über dem Klubeingang ist plötzlich etwas verschwommen (ohne Vorglühen), die Klubnacht knockt mich das ganze restliche Wochenende aus und beim Aufstehen gebe ich in unbeobachteten Momenten schon mal ein Ächzen von mir.

Altern gehört zu unserer Natur und Menschen lieben es, die Natur zu beherrschen. Schauen wir also, wie man sich die einzelnen Stadien des Älterwerdens ein bisschen erleichtern kann.

Die 45er – die ersten Wehwehchen

Gewicht

Das auffälligste Merkmal, wenn man die 40 überschritten hat, ist bei den meisten eine schleichende Gewichtszunahme. Der Körper braucht weniger Kalorien, da der Grund- und Leistungsumsatz sinkt. Gleichzeitig sinkt die Lust auf gesunde Nahrungsmittel. Zusätzlich nimmt die Muskelmasse von jetzt an jährlich ein bis zwei Prozent ab, gleichzeitig erhöht sich die Einlagerung von Fett und Wasser in das Bindegewebe. Dadurch kommt es langsam zu einer negativen Verteilung der Körpermasse.

Die Muskeln reagieren immer langsamer auf Trainingsreize, sodass sportliche Aktivitäten an die neue Situation angepasst werden sollten und Kaloriensünden wird man plötzlich viel schwerer los als noch vor ein paar Jahren.

Achtung: Ein erhöhtes Gewicht verringert die Bewegungsfähigkeit und begünstigt Stoffwechselerkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes.

Sehkraft

Bei vielen lässt in dieser Lebensphase auch die Sehkraft etwas nach. In der Augenlinse lagern sich von Geburt an Substanzen ab, die die Linse trüben können. Zudem lässt die Elastizität der Linse nach und das Auge kann sich immer langsamer auf verschiedene Entfernungen einstellen.

Falten

Die ersten tieferen Falten stellen sich ein, da sich der Zellstoffwechsel verlangsamt und Feuchtigkeit schlechter gespeichert werden kann. Als größtes Organ ist unsere Haut als erstes von Alterungsprozessen betroffen, da sie täglich Sonnenlicht, trockener Raumluft und Schadstoffen ausgesetzt ist. Sie verliert Elastizität und Festigkeit. Altersflecken entstehen und negative Faktoren wie rauchen oder zu wenig Schlaf schlagen sich in einem fahlen Teint nieder.

Testosteron

Bei Männern sinkt jetzt kontinuierlich der Testosteronspiegel und das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall steigt stark an.

Allgemein gesagt: Unser Körper fängt an, uns „Lifestyle-Sünden“ wie Alkohol, Zigaretten, Zucker-Exzesse, Schlafmangel oder zu wenig Bewegung richtig übel zu nehmen. Denn er kann Schäden, die wir ihm zufügen, nicht mehr einfach so beheben, wie es in jüngeren Jahren war.

Die 65er – da fängt das Leben an

60 ist das neue 40!

Alte Leute sind heute auch nicht mehr dasselbe wie früher. Vor einigen Jahrzehnten waren Rentner grauhaarig, gebrechlich, ausgepowert und reif für den Schrebergarten. Auf Fotos meiner Großelterngeneration schätze ich die Menschen fast immer locker 20 Jahre älter, als sie zum Zeitpunkt der Aufnahme waren.

Die gute Nachricht ist aber, dass man immer noch mit gesunder Ernährung, angepasstem Lifestyle und ausreichender Bewegung eine Menge erreichen kann.

Heute gehen 80-Jährige joggen oder fangen neue Hobbys an. Ein hoher Lebensstandard, ausreichende Versorgung mit Nährstoffen und die moderne Medizin ermöglichen es uns, viel länger agil und fit zu sein. Und das, obwohl der Körper in diesem Stadium seiner Entwicklung leider nicht nur gefühlt weiter abbaut.

Die gute Nachricht ist aber, dass man immer noch mit gesunder Ernährung, angepasstem Lifestyle und ausreichender Bewegung eine Menge erreichen kann.

Konzentration und Knochenmasse

Das Arbeitsgedächtnis verliert an Kapazität. Das heißt, die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung nimmt ab, Konzentration und Merkfähigkeit sinken. Auch Muskel- und Knochenmasse verringern sich kontinuierlich, genauso wie der gesamte Energiebedarf des Grund- und Leistungsumsatzes.

Der Körper kann immer schlechter Wasser speichern, was etwa zur Reduzierung von Knorpelmasse führt. Das begünstigt Gelenkerkrankungen und man fängt an, etwas zu schrumpfen.