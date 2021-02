Ganz easy von zuhause testen

EasyTest ermöglicht es, einfach und schnell Klarheit über mögliche Erkrankungen zu geben und darüber hinaus effektive Behandlungen zugänglich zu machen. Und das, ohne das Haus zu verlassen. Schnelle Ergebnisse, rein digital und mit der Expertise führender Fachärzte Deutschlands. Wir sprachen mit Ramin Shafii, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats bei EasyTest.

Hallo, Herr Shafii. Erzählen Sie doch mal kurz, wie EasyTest funktioniert?

EasyTest ist ein neuer Bestandteil der Wellster Healthtech Group und bietet verschiedene Testmöglichkeiten für SÜK (sexuell übertragbare Krankheiten) an. Zudem bieten wir Tests zur Feststellung des Testosteron- und Vitamin-D-Spiegels.

Patient*innen können sich zunächst auf der Website informieren, welche Testangebote es gibt, und dort dann den für sie entsprechenden Test auswählen. Der Test wird – diskret in neutraler Verpackung – nachhause geliefert und dort von Patient*innen gemäß beigefügter Anleitung durchgeführt. In einem zertifizierten Partnerlabor finden dann die Auswertungen statt. Sobald das Ergebnis vorliegt, erhalten die Patient*innen schließlich einen Code, mit dem sie sich auf der Homepage anmelden und ihr persönliches Resultat abrufen können.

Sind die Tests verschreibungspflichtig?

Die Tests sind nicht verschreibungspflichtig und aktuell noch eine Selbstzahlerleistung. Im Allgemeinen werden derartige medizinische Tests am häufigsten in Arztpraxen durchgeführt. Mit EasyTest bieten wir anonyme und schnelle Testungen an, die bequem zuhause durchgeführt werden können. Die Ergebnisse erhält man übrigens bereits innerhalb von 72 Stunden.

Also handelt es sich nicht um einen All-In-One-Test, weil jede Indikation separat getestet wird?

Es sind einzelne Tests, wobei der Test zur Erkennung der Geschlechtskrankheiten Gonorrhoe und Chlamydien in einem Testkit zusammengefasst sind. Aktuell haben wir vier verschiedene Tests gelauncht, planen jedoch, das Angebot in diesem Bereich weiter auszubauen.

Auf Ihrer Homepage bieten Sie aber auch Beratungen ganz speziell zu Männerproblemen an.

Es gibt insgesamt drei Bereiche: GoSpring, Easy und EasyTest. GoSpring hat ausschließlich Produkte für Männer zu Themen wie etwa Erektionsstörungen und Haarausfall. Bei Easy bieten wir Hilfestellung zu Themen mentaler Gesundheit wie Schlafstörungen oder Gemütsschwankungen. Und dann eben unsere dritte Marke EasyTest, unter der wir die Hometest-Kits anbieten.

Und wie ist die Resonanz?

Die ist sehr positiv! Der Corona-Antigen-Schnelltest ist natürlich im Moment sehr gefragt, aber auch die Testosteron- sowie Vitamin-D-Spiegel-Tests. Das liegt wohl auch daran, dass man sich gerade in der aktuellen Situation gerne den Gang zur Arztpraxis spart. Generell ist das Interesse sowie der Bedarf an Telemedizin während der Corona-Pandemie gestiegen, was sich auch auf uns bei EasyTest positiv auswirkt. Die Telemedizin ermöglicht es, auch in solch schwierigen Zeiten schnelle, zuverlässige gesundheitliche Tests anzubieten, ohne dass dafür das Haus verlassen werden muss.

www.easy-testen.de

