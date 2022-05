Gesund leben mit HIV: Jetzt an morgen denken

×

– Native Ad von Gilead Sciences –

Das HI-Virus unter der Nachweisgrenze zu halten, ist dank moderner Therapien generell gut möglich. Neben der Behandlung rückt nun ein anderes Thema in den Vordergrund: Die Langzeitgesundheit. Warum du dich damit schon jetzt befassen solltest, liest du hier.

Wie geht es jemandem, der seit 10, 20 oder 30 Jahren seine HIV-Therapie einnimmt? Wie sieht es aus mit der Lebensqualität, wie mit der Psyche? Und wie geht man um mit den Veränderungen, die das Alter mit sich bringt? Das alles gehört zur Langzeitgesundheit: Jenseits der Viruslast zählt hier der ganze Mensch, den noch viele andere Dinge beschäftigen. Eine robuste, verlässliche Therapie kann dabei helfen, den Blick fürs Wesentliche zu behalten.

Dein*e Ärzt*in kennt deine Gesundheit

Bei rund 90% der Menschen über 50 Jahre, die mit HIV leben, treten Begleiterkrankungen auf. Im Rahmen der vierteljährlichen Kontrolltermine lassen sich diese oftmals früh erkennen. Zu den häufigsten HIV-begleitenden Krankheiten gehören im Alter unter anderem Depression (52%), Gelenkerkrankungen wie Rheuma (31%), Lebererkrankungen (31%) oder Bluthochdruck (27%)1. Zeigen sich erste Symptome, ist es wichtig, ein offenes Gespräch mit deinem*r Ärzt*in zu führen.

Foto: Westend61 | Joseffson

Medikationsmanagement nicht vergessen

Die Arzneimittel gegen diese Begleiterkrankungen können zu Wechselwirkungen oder einer verminderten Wirkung der HIV-Therapie führen. Spätestens dann ist Medikationsmanagement durch den*die Ärzt*in oder den*die Apotheker*in ein wichtiges Thema. HIV erfordert eine gute Abstimmung zwischen deinen Ärzt*innen und dir – ein Leben lang. Mehr zum Thema “Gesund altern mit HIV” erfährst du auf nochvielvor.de.

Was du selbst tun kannst

Über die Jahre können sich deine Bedürfnisse ändern, sodass die HIV- Therapie regelmäßig unter die Lupe genommen werden sollte. Besprich mit deinem*r Ärzt*in am besten jetzt schon Themen wie Ernährung, Sport oder Veränderungen, die du an dir bemerkst. Neben einer robusten Therapie kannst du selbst mit einem gesunden Lebensstil, einer ausgewogenen Ernährung und regelmäßiger Bewegung deine Langzeitgesundheit günstig beeinflussen. Bleibe neugierig auf das Leben und darauf, was es zu bieten hat. Heute und später.

Foto: iStock | milan2099 (Agenturfoto. Mit Models gestellt.)

