Höllisch gute Mission

Auffälliges Make-up, schwarzer Lippenstift, enge Latex-Klamotten: So triffst du Lucyfer nachts in einem Club. Sobald es um Sex und Dating geht, könnte das Gespräch allerdings eine unvorhergesehene Wendung nehmen: Als Dragqueen zieht die Berlinerin durch die Clubs und engagiert sich dort mit viel Herzblut für die HIV-Aufklärung.

Der Bedarf nach Informationen rund um HIV ist nach wie vor groß – noch immer gibt es viele Menschen in der Community, die sich mit diesem Thema zu wenig befassen. Aussagen wie: „Ich weiß, es gibt die Therapieformen, aber ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt ist, jemanden zu daten, der HIV-positiv ist“, hört Lucyfer, die selbst mit HIV lebt,– immer wieder, wenn sie über das Leben und Lieben mit HIV aufklärt. Ist jemand unsicher oder hat Angst, einen HIV-Test zu machen, bietet Lucyfer auch schon mal an, als Unterstützung mitzukommen.

Das alles macht sie, weil sie inzwischen mit ihrer eigenen HIV-Diagnose gut klarkommt. Wie wichtig mentale Stärke ist, um sich selbst und anderen keine Schuld an einer HIV-Infektion zu geben, weiß die Drag Queen sehr genau. Doch wie kann man diese mentale Stärke entwickeln? „Wichtig ist hierbei, sich der ganzen HIV-Thematik nicht zu verschließen, sich zu informieren und viel mit Freunden zu reden. Fühlt man sich nicht gut, sollte man nicht allein sein oder sich mit etwas ablenken, das Spaß macht. Wenn man sich mit sich selbst befasst, entsteht diese Stärke automatisch“, rät Lucyfer. Ihr selbst helfen Sport und auch die Verwandlung in eine Dragqueen sowie das Schminken dabei, den Kopf abzuschalten und sich ausgeglichen zu fühlen.

