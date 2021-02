Interview: Pandemie gestern und heute – DÖAK auch für dich?

„Durch das Community-Board (CB), das den Kongress mit vorbereitet und in allen wichtigen Gremien vertreten ist, wird die Beteiligung der HIV-Community vorangetrieben. Dabei wird versucht im CB möglichst viele Aspekte und Seiten der Community zu vertreten und sichtbar zu machen und sie gegebenenfalls mitzudenken. Die entsprechenden Anliegen werden dann in die Gremien gebracht und es wird versucht, sie im Kongressprogramm zu platzieren.

So bringen wir die Perspektive der HIV-Community nicht nur in den Community-Board-Workshops, sondern möglichst durchgehend im gesamten Programm unter. Wir sind bestrebt, Vertreter*innen der Community an möglichst vielen Stellen, wie Chairs, bei Vorträgen und so weiter zu besetzen.“

HIV-Aktivist Christoph Schaal-Breite sitzt auch 2021 im Community-Board des DÖAK