Medikamente: Patientenindividuelle Verblisterung

Wer regelmäßig mehrere Medikamente einnimmt, muss darauf achten, das richtige Präparat in der richtigen Dosierung zum richtigen Zeitpunkt einzunehmen. Nur so kann ein optimaler Therapieerfolg erreicht werden. Das ist manchmal nicht so einfach.

Die jeweils auf den einzelnen Patienten individuell abgestimmte Zusammenstellung von Medikamenten, die sogenannte „Verblisterung“, gewährleistet eine einfache, transparente und therapiesichere Einnahme aller Arzneimittel.

Patientenindividuelle Verblisterung: Immer das richtige Medikament in der richtigen Dosierung zum richtigen Zeitpunkt.

Mit einer steigenden Zahl an dauerhaft einzunehmenden Medikamenten steigt auch mit zunehmendem Alter des Patienten die Gefahr von Einnahmefehlern. Dadurch kann sich der Gesundheitszustand nicht wie gewohnt verbessern, sondern sogar deutlich verschlechtern. Durch ein häufig wechselndes Design von Arzneimittelpackungen und Tabletten kann es zudem zu gefährlichen Verwechselungen kommen. Der Patient ist überfordert.

Zudem werden alle verordneten Medikamente auf Wechselwirkungen und mögliche Kontraindikationen überprüft. Diese wertvolle pharmazeutische Dienstleistung bieten wir Ihnen in Ihrer Leibniz-Apotheke in Berlin-Charlottenburg an.

Technik und Fachwissen

In der Leibniz-Apotheke Berlin werden innovative Technik und umfangreiche Qualitätssysteme entsprechend der Kriterien pharmazeutischer Herstellungsbetriebe genutzt. So können die hohen Anforderungen an die Arzneimittelsicherheit erfüllt werden. Die Arzneimittel werden entsprechend der vorgegebenen Ärzt*innen-Pläne zusammengestellt.

Prüfung auf Wechselwirkungen und Kontraindikationen

Alle verordneten Medikamente werden auf Wechselwirkungen und Kontraindikationen überprüft. Dies ist besonders wichtig, wenn Medikamente von mehreren Ärzten verschrieben wurden oder wenn zusätzliche Präparate oder Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden.

Zusammenstellung in Einzelfächern

Unter Einbehaltung höchster Hygienestandards werden die Medikamente in ein für jeden Einnahmezeitpunkt genau definiertes Fach gelegt. Die einzelnen Fächer der Blisterverpackung sind beschriftet mit den jeweiligen Einnahmetageszeiten oder speziellen Uhrzeiten.

Hohe Sicherheit

Der Einnahme-Zeitpunkt lässt sich also direkt ablesen. Nicht nur der Patient selbst, sondern alle Beteiligten wissen immer, wann welche Tabletten einzunehmen sind und ob sie auch tatsächlich eingenommen wurden.

Rezept - Bestellungen beim Arzt

Auf Wunsch kann auch die Rezeptanforderung beim Arzt übernommen und rechtzeitig ein neues Rezept bestellt werden. Zukünftig wird auch die Verwaltung von E-Rezepten möglich sein. Die Packungen für die Zusammenstellung der individuellen Medikation lagern wir mit individuellen Etiketten in der Apotheke in einer speziell für jeden Patienten angelegten Box.

Änderung in der Therapie

Änderungen der Medikation werden selbstverständlich jederzeit berücksichtig. Eine kurze Mitteilung oder ein neuer Einnahmeplan der Ärzte*innen genügt.

Leibniz-Apotheke Berlin

Kantstraße 130b

10625 Berlin

www.leibniz-apotheke.berlin

Apotheke am Mehringplatz

Mehringplatz 12

10969 Berlin

www.apotheke-am-mehringplatz.de

