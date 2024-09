Berlin: Mpox-Impfung jetzt kostenlos beim Hausarzt

Gute Nachrichten für Berliner*innen: Die Impfung gegen die Viruserkrankung Mpox, auch bekannt als „Affenpocken“, ist ab sofort kostenlos in den Hausarztpraxen der Stadt erhältlich. Ein Gang zur Apotheke ist nicht mehr nötig – die Gesundheitskarte genügt.

× Erweitern Foto: Freepik Impfung

Bislang mussten Menschen, die sich gegen Mpox schützen wollten, den Impfstoff oft selbst in der Apotheke kaufen und mehrere Hundert Euro vorstrecken. Zwar wurden die Kosten meist von den Krankenkassen erstattet, doch der Aufwand war erheblich.

Die jetzt in Kraft getretene Änderung ist das Ergebnis einer neuen Vereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin und den Krankenkassen. Damit entfällt der bisherige Umweg über die Apotheke. Die KV, die rund 7300 niedergelassene Ärzte in Berlin vertritt, gab diese Neuerung am Donnerstag bekannt:

„Wir sind sehr froh, dass wir mit den Berliner Krankenkassen eine Einigung zur Kostenübernahme erzielen konnten“, sagte der Vorstand der KV Berlin. „Angesichts der steigenden Mpox-Fallzahlen weltweit war diese Regelung dringend notwendig. Sie stellt sicher, dass alle gesetzlich Versicherten, die impfberechtigt sind, unkompliziert Zugang zur Impfung erhalten.“

Wer sollte sich gegen Mpox impfen lassen?

Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt die Mpox-Impfung insbesondere Männern, die Sex mit Männern haben, und Laborpersonal, das mit Virusproben arbeitet. In der Regel sind zwei Impfungen erforderlich. Impfberechtigt sind zudem Personen, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten. *Quelle: Tagesspiegel