nochvielvor – für ein selbstbestimmtes Leben mit HIV

Unwissenheit, Unsicherheit und Vorurteile: Die Berührungsängste gegenüber Menschen, die mit HIV leben, sind immer noch groß. Knapp ein Drittel der Menschen in Deutschland wollen mit dem Thema HIV und Aids am liebsten nicht in Berührung kommen.1 Die Angst vor Einsamkeit und Ausgrenzung führt in der Folge dazu, dass Menschen sich aus Angst vor Stigmatisierung nicht testen lassen und mögliche Infektionen unerkannt und daher unbehandelt bleiben.2 Laut Robert-Koch-Institut wissen 10.600 Menschen in Deutschland nicht, dass sie mit HIV leben.

Selbstbestimmt leben dank moderner Therapien

Im Gegensatz zu den ersten Jahren nach der Entdeckung des HI-Virus können Menschen, die heute mit HIV leben, dank moderner Therapien ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben führen. Was viele nicht wissen: Mit den modernen Wirkstoffen wird die Vermehrung des HI-Virus im Körper gestoppt, sodass es nach einiger Zeit im Blut nicht mehr nachweisbar ist. Job, Freizeit, Sex oder Familienplanung: Menschen mit HIV leben heute mit rechtzeitiger Diagnose und Behandlung genauso selbstbestimmt wie alle anderen.3 Aufklärung und offener Umgang mit dem Thema HIV sind daher immer noch wichtige Instrumente gegen Stigmatisierung und Vorurteile.

Liebe in vielen Facetten – auch mit HIV

Menschen, die mit HIV leben, können ihr Leben selbst in die Hand nehmen: Welche HIV- Behandlung am besten zum eigenen Körper und zum individuellen Lebensstil passt, entscheiden sie selbst im offenen Gespräch mit dem*der Ärzt*in. Die Therapie wird gemeinsam festgelegt, und Vorbehalte, Fragen, der individuelle Lebensstil und die eigenen Wünsche können heute entsprechend berücksichtigt werden. So findet man heraus, welche Behandlungsmöglichkeit am besten passt – und entscheidet dann gemeinsam. Für ein selbstbestimmtes Leben mit vielen schönen Momenten.

Dein Leben – deine Möglichkeiten

#nochvielvor ist nicht nur ein Plan für Augenblicke, die so schön sind, dass du sie einfangen und für immer behalten möchtest, sondern auch der Name einer Kampagne für ein aktives und erfülltes Leben mit HIV. Das Herz ist die Website www.nochvielvor.de: Hier erfährst du nicht nur Tipps und Infos zum Leben mit HIV oder zu modernen Therapien, sondern auch, wie vielfältig Menschen mit HIV leben und lieben. Im Podcast erzählen André und Fabian aus ihrem Leben als serodifferentes Paar – und zeigen, was mit HIV alles möglich ist.

Dating, Sex, Gesundheit oder Reisen mit HIV – die Infos für ein selbstbestimmtes Leben findest du hier.

